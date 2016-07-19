На днях при поддержке губернатора Московской области в Подмосковье состоялся Форум многодетных семей. Прошел он сразу после принятия закона, криминализирующего семью в принципе:

Валентина Андреева ИА REGNUM Чертополох у дороги

Поправки к ст. 116 УК, принятые Госдумой, Советом Федерации и подписанные президентом РФ, не допускают примирения поссорившихся супругов, зато допускают любое, даже самое вызывающее и безобразное поведение ребенка. Теперь его нельзя пресечь воспитательным шлепком или подзатыльником — родителям грозит за это два года тюрьмы. Другим, посторонним людям, впрочем, можно — за это предусмотрен всего лишь штраф.

Уже сейчас самые находчивые граждане обсуждают создание родительских кооперативов по воспитанию, где наказание зарвавшихся отпрысков будут поручать другим членам. А штраф, предусмотренный новыми поправками, будет оплачиваться из членских взносов.

Возвращаясь к многодетным семьям и преломляя взгляд сквозь призму нового закона, понимаешь, что их-то это коснется прежде всего. Если семья объявлена зоной уголовного риска, то многодетная семья тогда — настоящая воровская «малина».

Если вы, создавая семью и рожая одного ребенка, сознательно идете на преступление против идеи сокращения нашего населения, то, имея многодетную семью, вы переходите в разряд рецидивистов.

Если вы чтите Уголовный кодекс больше своих вековых традиционных устоев, то своего одного-единственного вы еще сможете взрастить (именно взрастить, а не воспитать), сдувая с него пылинки и ходя по одной половице в собственном доме. Но когда у вас пять детей, это сделать просто невозможно. Многодетные семьи и до этого были подвержены особому геноциду со стороны органов опеки и комиссий по делам несовершеннолетних. Если отец многодетного семейства сбивался по каким-то причинам с пути истинного, что достаточно часто происходит сейчас с любыми отцами, то мать была обречена потерять своих детей.

Ей предъявляли претензии, что она не работает и ей нечем кормить своих детей, если она сидела дома и получала жалкие пособия. Если она каким-то чудом устраивалась на работу, то дети оставались безнадзорными и изымались органами опеки/ПДН прямо из дома.

Светлане из Пятигорска, многодетной матери-одиночке пришлось отсидеть в тюрьме, потому что она не могла выплачивать алименты на собственных детей, находящихся в приюте. Дети были изъяты также по причине бедности, сейчас воспитываются в приемных семьях.

Согласитесь, в нашей стране трудно представить себе многодетную мать-одиночку, которая может позволить себе нанять няню и работать. Да в общем-то и это не было бы решением вопроса, ведь дети считаются безнадзорными, если рядом нет законных представителей ребенка, а няня или родственники, даже бабушки и дедушки таковыми не являются.

Когда система соцзащиты в стране заинтересована подушевым финансированием детских приютов, многодетная семья является самым желанным клиентом для служб опеки и попечительства. А одинокая многодетная мать — это источник оптовой поставки качественного «товара» и легкая добыча, ведь постоять за себя она тоже не сможет, так как нет ни денег, ни связей.

Многодетную мать из Москвы запугали до смерти, что отберут детей навсегда, поэтому она подписала заявление на временное помещение их в приют. Когда детей увезли, опомнилась, стала стучать во все двери, постучалась и к нам в «Иван Чай». Пришлось силой и упорством возвращать «награбленное» — пятерых детей из детдома обратно домой. А семья из семи (как и положено «семь я») человек ютилась на восемнадцати квадратных метрах и в качестве помощи получала два раза в год продуктовые подачки от соцзащиты и билеты в цирк.

В эпоху потребительства, индивидуализма, глобализма многодетная семья не вписывается в модные тренды САМОреализации, САМОсовершенствования, САМОутверждения.

Неловко, скажу честно, было слушать, как многодетные матери сквозь слезы радости и умиления после долгих скитаний по коридорам власти благодарили чиновников за то, что те, наконец-то, уделили внимание, собрали целый зал, раздали награды и даже пообещали в дальнейшем украсить жизнь их семей.

Неискушенные (в отличие от меня) речами о «святости материнства», «много деток — хорошо», «многодетность — российская ценность» и т.д., эти женщины в очередной раз, поддаваясь привычке, нажитой в советском патерналистском обществе, поверили власти.

А власть тем временем в лице, например, сенатора Валентины Петренко вещала со сцены о том, как много насилия у нас в семьях (а, соответственно, и в многодетных, сидящих в зале), и как хорош закон, который недавно приняли. Не забывала Валентина Александровна одновременно нахваливать и наглаживать многодетных матерей, возвеличивая их жизненный героизм и терпение.

Так любит и холит мясник упитанных овец, готовя их к закланию. Если раньше чиновники говорили одно — про святость материнства, а делали другое — упекали детей в приют, а родителей в тюрьму, то теперь они просто говорят на черное — белое. И так нагло и ловко, что наши простодушные граждане даже не успевают ощутить когнитивный диссонанс.

Например, что наказание в системе воспитания (вещь необходимая, «белая») недопустимо, что это — черное дело, и за это надо сажать в тюрьму. Так считает вся фракция «Единой России», единогласно проголосовавшая за этот закон.

Удивительно, что депутат от «Единой России» Ольга Баталина даже как-то помогла нам в характерной ситуации спасти от тюрьмы простую женщину из Забайкалья, мать троих детей Татьяну Петровну Кузнецову. Тогда ее третий ребенок, двенадцатилетний Ваня, совсем отбился от рук — начал воровать и убегал из дому. Отец к тому времени от воспитания сына совсем отстранился. И Татьяна Петровна, отчаявшись от бесплодных попыток переубедить сына словами, дала ему подзатыльник. И еще ущипнула за ухо. Ей тут же были предъявлены обвинения по ст. 117 ч. 2 («Систематические истязания») и 156 («Ненадлежащее воспитание, сопряженное с жестоким обращением») УК РФ, что в общей сложности грозило ей восемью годами лишения свободы.

Мы получили ее слезное обращение и привлекли к делу депутата Ольгу Баталину. Она направила депутатский запрос в прокуратуру, получила сдержанный ответ, что «дескать, учтем». Учли, не обманули, и Татьяна Кузнецова получила (о, счастье!) всего лишь два года условно.

Так как же Вы, Ольга Юрьевна, теперь проголосовали за два года уже вполне реального срока? За «двушечку»?

Ювенальный тренд набирает обороты, и вот уже со скамейки запасных игроков выписали самого Бориса Альтшулера. Он был замечен мною также на Форуме многодетных семей в компании В. Петренко. Кто ж не знает почетного члена Хельсинкской группировки! Говорим Альтшулер — подразумеваем «ювенальная юстиция», говорим «ювенальная юстиция» — подразумеваем Альтшулер.

Им надо спешить. Ведь взят пока только один рубеж — полный запрет телесных наказаний. А впереди поставленные давным-давно Советом Европы другие задачи: это секспросвет и гомотолерантность. Довольно они натерпелись, напрочь сточили себе все зубы — мешали проклятые родители и Павел Астахов.

Почуяв запах крови, ювенальные хищники бросятся сейчас в атаку. И у нас есть шанс однажды проснуться совсем в другой стране, в Содоме или Гоморре. Спать нам поэтому сейчас совсем нельзя. Вставай, страна огромная!