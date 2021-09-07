Елена Смирнова
Последние публикации
“Уралхим” нарвался на закон лепреконов
Высокий суд Ирландии сообщил, что намерен вынести решение о признании юрисдикции по рассмотрению иска четырех оффшорных компаний: Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited против АО «ОХК «Уралхим» и нескольких аффилированных лиц. Сообщение об...
7 сентября 2021
Побег из «человейника», или Начало эры малоэтажного строительства
В популярности малоэтажной застройки «виновата» и пандемия, которая для многих перекроила картину мира не в пользу многоквартирных домов. И смена приоритетов: экология стала таким же преимуществом, как и престижный район или хороший ремонт. Статистика подтверждает: если в 2019 год разрыв в объемах...
4 марта 2021
Дешевая ипотека в России? От чего зависит нацпроект по строительству жилья?
Отвлечение больших объемов бюджетных средств на борьбу с коронавирусом и нанесенным им экономическим уроном требует пересмотра показателей нацпроектов. Когда речь идет об одном из важных и масштабных проектов по жилью и городской среде, то изменений именно показателей будет мало. Это один из самых...
6 июня 2020
Вашингтон, ударив по МТС, бьет по России
Минюст США и Комиссия по ценным бумагам США принудили российскую компанию к выплате $850 млн штрафа. МТС подвергнута санкциям всего через месяц после заявления о возможном уходе с нью-йоркской биржи. Вашингтон применяет геополитические инструменты для отстаивания своих экономических интересов и...
7 марта 2019
«Обоюдоострое оружие»: Как соцсети губернаторов используются против них
В последние несколько лет соцсети набрали большую популярность среди чиновников. Интернет-площадки, считавшиеся когда-то хронофагами, встали на один уровень с традиционными СМИ. Теперь политики сообщают о своих ключевых решениях в Instagram или «ВКонтакте», а не в эфире некогда любимого телевидения...
21 января 2019