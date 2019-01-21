В последние несколько лет соцсети набрали большую популярность среди чиновников. Интернет-площадки, считавшиеся когда-то хронофагами, встали на один уровень с традиционными СМИ. Теперь политики сообщают о своих ключевых решениях в Instagram или «ВКонтакте», а не в эфире некогда любимого телевидения. Однако эксперты отмечают, что соцсети из удобного инструмента коммуникации рискуют превратиться в обоюдоострое оружие. Аккаунты губернаторов быстро обросли пользователями, которые не прочь злоупотребить популярными площадками.

«Обоюдоострое оружие»: Как соцсети губернаторов используются против них

Социальные сети стали популярным инструментом у российских губернаторов. Персональные страницы теперь есть у подавляющего большинства глав 85 субъектов Федерации. Как пишет «КоммерсантЪ», чаще всего главы регионов отдают предпочтение Instagram. На втором месте по популярности — российская сеть «ВКонтакте». Присутствуют главы регионов и на Facebook.

Спектр тем достаточно широк — от официальной повестки до событий из личной жизни. Контент для страниц, как правило, помогают готовить пресс-службы и ассистенты. Однако есть и такие главы субъектов, которые предпочитают заниматься этим лично.

К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин ещё в 2016 году заявил, что будет писать большую часть материалов для своих страниц сам.

«Прежний формат работы с моими аккаунтами меня не устраивал. Поэтому мы перешли на новый стиль подачи материалов. Надеюсь, что это позволит создать дополнительный канал связи с москвичами», — написал Собянин у себя в Instagram.

С этого момента тренд на личное присутствие набрал популярность. Так, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов после своего назначения в конце прошлого года завёл аккаунты в Instagram и «ВКонтакте». В ходе своей первой «прямой линии» с населением он рассказал, что вести страницы помогает целая команда. Несмотря на это, Артюхов лично просматривает комментарии и сообщения — по его признаниям, для этого он каждый день выделяет около полутора часов.

Неудивительно, что подобная открытость привлекла большое внимание со стороны пользователей соцсетей. К слову, по данным ВЦИОМ на конец 2018 года, две трети россиян ежедневно пользуются интернетом. По данным «Левада-центра», каждый день в соцсети заходят 37% населения.

Среди глав субъектов сильнее всего внимание граждан сосредоточено на главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове. Его Instagram до блокировки в 2017 году насчитывал почти 3 млн подписчиков, второй аккаунт набрал 1,8 млн человек. Сейчас он оставил площадки компании Facebook (Facebook и Instagram). На страницу главы Чечни «ВКонтакте» подписано свыше 600 тыс. человек, в Twitter — 415 тыс. человек.

Второе место на протяжении нескольких лет занимает мэр Москвы Сергей Собянин. В Twitter за его деятельностью следят 487 тыс. подписчиков, в Instargam — 415,5 тыс. подписчиков, «ВКонтакте» — 322 тыс.

По данным «Медиалогии», Кадыров и Собянин также являются самыми упоминаемыми в социальных медиа губернаторами. Активными пользователями социальных сетей и интересными для их пользователей фигурами также являются губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Интернет-бумеранг

Количество «лайков», просмотров и комментариев в аккаунтах глав субъектов исчисляется сотнями и тысячами, а иногда — десятками тысяч. Именно поэтому соцсети быстро стали интерактивным каналом для властей.

К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Instagram об открытии станций метро и проводит опросы в своих «сторис». Глава Крыма Сергей Аксёнов в Facebook сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в колледже в Керчи. А губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Instagram предложил жителям региона выбрать темы для его первого послания и собрал в соцсетях вопросы для «прямой линии». Поступившие сообщения фиксируются, на их основе подчинённым даются поручения.

По мнению экспертов, такая позиция поддерживается федеральным центром. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что Кремль увидел в соцсетях способ оперативной ретрансляции повестки в регионы и отработки местных рисков.

Однако всплеск внимания обернулся новым трендом: всё чаще персональные аккаунты глав регионов становятся способом вброса дезинформации или площадкой для пиара одиозных оппонентов.

Одним из примеров вброса может служить случай в Камчатском крае. В конце декабря прошлого года неизвестные лица создали в Instagram якобы официальный аккаунт губернатора Камчатки Владимира Илюхина. Отметим, этот глава региона — один из немногих, у кого на тот момент не было страниц в социальных сетях.

Аккаунт с ником vladimirilyukhin41 развил бурную активность в интернете. Уже после публикации пяти постов число подписчиков достигло 300. Не теряя времени, создатели страницы начали распространять недостоверную информацию. В частности, пользователи соцсети начали получать от этого аккаунта сообщения о «смертельном ДТП с автобусом» в поселке Завойко. Информация об аварии была проиллюстрирована фотографией с последствиями ДТП — только не на Камчатке, а в Турции. Об этом сообщило информагентство «Кам 24».

Неизвестные лица создали в Instagram якобы официальный аккаунт губернатора Камчатки Владимира Илюхина

Правительство края поспешило опровергнуть эту информацию. «На сегодняшний день у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина не зарегистрировано официальных аккаунтов в социальных сетях, в связи с чем мошенники вводят жителей края в заблуждение. Аккаунт в социальной сети Instagram от имени Владимира Илюхина создан с целью распространения недостоверной информации и дискредитации деятельности губернатора и правительства Камчатского края и является не чем иным, как фейком», — отметили в пресс-службе.

Именно «фейки» аккаунтов губернаторов являются самым распространённым явлением. Так, в Брянской области пользователи соцсетей ответственно подошли к созданию подделок. Как отмечает издание Gorodbryansk.info, фальшивая страница губернатора Александра Богомаза наполнялась качественным официальным контентом. Фейк-аккаунт Богомаза в Instagram за несколько лет набрал 7 тыс. подписчиков, среди которых были и другие губернаторы и высокопоставленные лица, отмечает издание.

Официальное опровержение данных было опубликовано в ноябре 2018 года, на момент написания статьи оба «фейка» удалены.

Фейк-аккаунт губернатора Брянской области Александра Богомаза в Instagram за несколько лет набрал 7 тыс. подписчиков

Случай спекуляции на имени губернатора произошёл в конце прошлого года в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямальский общественник Станислав Пьяных опубликовал на своей странице «ВКонтакте» ряд сообщений, в которых утверждал — детский ледовый городок в Лабытнанги построен из жёлтого льда, содержащего нечистоты.

Станислав Пьяных опубликовал на своей странице «ВКонтакте» сообщения, утверждавшие, что детский городок построен из жёлтого льда

«Лёд для детской ледовой горки администрация Лабытнанги берёт их озера в двухстах метрах от труб и канав, откуда сливаются сточные воды центральной канализации города Лабытнанги, больницы и т.д. Граждане, у кого есть маленькие дети, будьте осторожны, не водите их на площадь Нака кататься на ледовой горке, так как это смертельно опасно», — написал Пьяных.

Станислав Пьяных оформил свои сообщения в форме открытого обращения к главе округа Дмитрию Артюхову и активно привлекал внимание к своим публикациям в аккаунте губернатора Ямала.

В правительстве округа официально опровергли эту информацию.

«Выводы, изложенные Станиславом Пьяных, не имеют под собой никаких оснований. Всегда при строительстве ледовых городков в городе Лабытнанги используется лёд из протоки Выл-Посл, и никогда не было зафиксировано случаев инфекционных заболеваний. Лёд, применяемый при строительстве городков, не предназначен для использования в пищевых целях», — прокомментировала пресс-служба губернатора ЯНАО.

Наконец, самым масштабным и трагичным «вбросом» стал случай, произошедший во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово. Украинский телефонный пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о якобы 300 погибших в огне (напомним, при пожаре погибли 64 человека). Информация, первоначально выложенная на видео в Youtube, быстро и широко распространилась в соцсетях.

В результате во время стихийного митинга в Кемерово жители города требовали от властей и замгубернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва подтвердить или опровергнуть эту информацию. Люди не поверили инициативной группе, которая проверила городские морги и не нашла там сотен трупов. Кемеровчане и многие россияне поверили официальной информации о количестве жертв трагедии только после визита Владимира Путина.

Медийное айкидо

Как отметил Василий Колташов, появление соцсетей в корне изменило российский медийный и политический ландшафт.

«На протяжении 20 лет губернаторы контролировали региональный информационный поток, и эта ситуация в корне отличалась от федерального уровня. Но против этой силы нашёлся интернет — обсуждение действий региональных чиновников приняло возрастающий масштаб. Губернаторы оказались буквально под ударами множества критиков, которые при этом находятся вне сфер влияния — к примеру, живут в другом регионе», — заявил Василий Колташов.

Открытость и доступность сделала аккаунты чиновников площадкой для реализации чужих амбиций и политических целей, отметил глава Политической экспертной группы Константин Калачёв.

«Соцсети могут быть не только инструментом власти, но и манипуляции властью. Это коммуникация, которая может работать в обе стороны. В такой ситуации всегда были и будут люди, которые будут использовать соцсети как обоюдоострое оружие, преследуя корыстные интересы», — отметил Калачёв.

По мнению экспертов, высокая популярность чиновника (большое количество подписчиков, активная обратная связь с подписчиками) делает его одной из самых привлекательных мишеней.

«Это ситуация схожа со спортом — к примеру, айкидо, когда масса инерции противника работает против него. Чтобы привлечь внимание к себе, к теме, надо использовать кого-то популярного, известного. А кто может быть известнее в регионе, чем глава региона? Приёмы, которые используют такие пользователи, тоже схожи со спортивными: вывести из себя противника оскорблениями, обвинениями, выпадами. Главная задача в таком случае — максимально расширить аудиторию через полемику с человеком, который имеет вес и значимость», — пояснил политолог.

В свою очередь эксперт Института развития интернета Тимофей Ви считает, что сталкеров в соцсетях можно сравнить с телефонными хулиганами. Эксперт также отмечает, что главный тактический приём таких пользователей — спровоцировать у оппонента агрессию и неадекватное поведение.

«Золотая середина»

По мнению экспертов, в такой ситуации представителям региональных властей необходимо найти «золотую середину»: с одной стороны, оставить соцсети как эффективный канал коммуникации, с другой стороны — оградить себя и общественность от информационных рисков и откровенных «вбросов».

"Разумеется, нужно трезво оценивать и принимать во внимание определённые риски, чтобы не стать объектом манипуляции. Я сам сталкивался с такой ситуацией — неизвестные личности создали поддельный аккаунт с моим именем, писали моим друзьям с просьбой разослать личную информацию и просили у них денег. Поэтому, на мой взгляд, определённые защитные меры допустимы — к примеру, модерация комментариев иногда вполне уместна, хотя людям это и не нравится. Ведь зачастую соцсетями пользуются не просто не совсем адекватные или корыстные люди, но и преступники», — резюмировал Константин Калачёв.

Полностью искоренить фейки и вбросы вряд ли получится, считает Тимофей Ви. В обществе всегда будет сохраняться некий естественный фон провокаторов и людей, распускающих слухи. Поэтому, по мнению эксперта, властям важно донести до широкой публики, что к любым сенсационным новостям в интернете следует относиться с некой долей скепсиса и проверять их источник.

«Для власти в этой ситуации важно сохранять адекватность коммуникации и быть осторожной в формулировках. Язык коммуникации, неформальный и живой, также играет важную роль. В сухом официозе люди слышат фальшь и лукавство», — добавил Тимофей Ви.

Главной мишенью интернет-провокаторов в регионах становятся губернаторы, которым в текущем году предстоят выборы, уточнил генеральный директор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев.

«Во время избирательной кампании губернаторы вдвойне обязаны реагировать на негатив, причём политические риски и цена ошибки возрастают в разы. Как действовать главам регионов и их администрациям? Никакой «волшебной кнопки» по борьбе с негативом в интернете нет. Других советов, кроме как создавать интернет-отдел либо нанимать подрядчика и выстраивать системную работу, здесь быть не может», — резюмировал Цепелев.