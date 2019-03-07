Минюст США и Комиссия по ценным бумагам США принудили российскую компанию к выплате $850 млн штрафа. МТС подвергнута санкциям всего через месяц после заявления о возможном уходе с нью-йоркской биржи. Вашингтон применяет геополитические инструменты для отстаивания своих экономических интересов и давления на неугодные страны — кроме российских компаний за последние годы США предъявила претензии к китайским, немецким, французским компаниям таким как Huawei, ZTE, Volkswagen, Siemens, Alstom.

Флаг США Ushf

Под знаменем борьбы

США активно использует лозунг борьбы с коррупцией для расследований против международных компаний. Дело в том, что действие Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act или FCPA) не ограничено территорией США. Юрисдикция этого документа распространяется на весь мир, что позволяет Минюсту и Комиссии по ценным бумагам и биржам США налагать штрафы на любые компании, подозреваемые в даче взяток. Штрафы при этом идут в казну США.

Штрафы приходится платить даже союзникам — британский Rolls Royce в 2017 году оштрафовали на $800 миллионов за обвинения во взятках в ряде стран при продаже турбин. Статистика FCPA говорит о том, что с 2010 года из десяти крупнейших дел по штрафам только два были заведены в отношении американских компаний. Самые крупные штрафы в рамках FCPA налагались на бразильскую Petrobras (обвинение во взятках местным политикам и штраф $853 млн в 2018 г), германскую Siemens (дело о взятках для получения контрактов за рубежом обернулось штрафом $800 млн в 2008 г).

Законы США могут быть трактованы и как инструмент, дающий американским корпорациям преимущество на глобальных рынках. Так, например, претензии к французской Alstom закончились продажей её лучших активов американской General Electric.

За что страдает МТС

Российскому сотовому оператору придется поплатиться за ведение бизнеса на территории бывшего СССР. Уже пять лет МТС находится под антикоррупционным расследованием работы в Узбекистане. Минюст США и SEC обвинили российского телеком-оператора в незаконных платежах при выходе на узбекский рынок в 2004—2007 годах и непрозрачном получении частот.

МТС станет третьей по счету телекоммуникационной компанией, попавшей под санкции в ходе «узбекского дела». В феврале 2016 года Vimpelcom (ныне Veon, в России работает под торговой маркой «Билайн») выплатил $795 млн штрафа за взятки в Узбекистане. Спустя полтора года по аналогичным обвинениям $965 млн пришлось заплатить скандинавской Telia. Компании заключили соглашения с Минюстом США и SEC, что позволило им избежать судебных разбирательств и, как следствие, рисков санкций.

При этом МТС стала первой российской компанией, попавшей в верхние строчки штрафных рейтингов FCPA. Штраф для МТС в $850 млн можно воспринимать как месть США всему российскому бизнесу. На фоне русофобских настроений стремление наказать русских как можно сильнее — может быть продиктовано политической коньюнктурой. Вашингтон периодически вводит прямые санкции против чиновников и госкомпаний, а теперь в дополнение к ним решил воспользоваться инструментом косвенных санкций против крупнейших инфраструктурных компаний России.

Избирательное право

Деятельность в Узбекистане привела к возникновению сложностей у российской и европейских компаний. При этом в Узбекистане с самого начала 1990-х годов работает, например, Сoca Cola. Несмотря на скандалы в СМИ по поводу перераспределения активов в узбекском СП с Сoca Cola в пользу дочери бывшего главы Узбекистана, у борцов с коррупцией из Вашингтона не возникло вопросов к этой компании.

МТС до последнего момента была готова судиться с США и не признавала обвинения в коррупции. Дошло до того, что в феврале этого года компания заявила о намерении вернуться в Россию и провести делистинг с Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Перевод основного объема торгов акциями МТС на Московскую биржу не остался незамеченным — спустя месяц российскую компанию может настигнуть штраф в $850 миллионов.

Протекционизм и защита американских интересов с помощью геополитических инструментов показывают, что эпоха экономического либерализма заканчивается, а интернациональные активы становятся все более уязвимыми. Новые претензии США к российским компаниям означают ускорение тренда на возвращение капитала в Россию, и действия МТС по уходу с нью-йоркской биржи это только подтверждают.