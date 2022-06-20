Екатерина Анисимова

Журналист, политический консультант и медиа-менеджер. Начиная с 1998 года принимает участие в избирательных кампаниях федерального и регионального уровня в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также регионах Поволжья, Урала и Сибири. В 2016 и 2019 годах по итогам выборов депутатов Государственной думы СФ РФ и мэра г. Братска Иркутской области, в которых принимала участие в качестве соавтора пиар-стратегий, аналитика и руководителя медийного поля, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) признала лучшими в номинациях «Лучшая кампания провластного кандидата» и «Лучшая кампания кандидата на пост мэра от «партии власти».