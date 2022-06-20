Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В 2022 году международная патриотическая акция «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Организаторы мероприятия предусмотрели как оффлайн, так и онлайн-форматы его проведения. В Петербурге для участников тематического конкурса готовят больше 200 площадок. Некоторые из них — по-настоящему уникальны.

Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско Экспозиция музея истории подводных сил России им. А. И. Маринеско начинается прямо возле здания, где он расположен, − на открытой площадке.

По словам регионального координатора федерального проекта «Единой России» «Историческая память» Веры Сергеевой, курирующей «Диктант Победы» на Невских берегах, осенью к международной патриотической акции присоединятся Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско, Музей обороны и блокады Ленинграда, а также парк культуры и отдыха ВС России Западного военного округа «Патриот». Каждая из этих площадок погрузит участников мероприятия в незабываемую атмосферу и в полной мере даст почувствовать свою причастность к историческим событиям.

Музей обороны и блокады Ленинграда Первыми посетителями Музея обороны и блокады Ленинграда стали бывшие фронтовики и блокадники. За первые 6 месяцев здесь побывали около 250 тысяч человек, а к 1949 году − свыше миллиона человек.

Как рассказала Вера Сергеева, Музей имени Маринеско — единственная в России государственная экспозиция, посвященная истории подводных сил страны.

«Выставка охватывает период от первых проектов подводных лодок Никонова, Шильдера и Александровского до современных атомных субмарин, — отметила она. — В собрании Музея обороны и блокады Ленинграда, чья история берет свое начало в апреле 1944 года, — около 55 тысяч экспонатов, как бумажных, так и предметного хранения», — подчеркнула В. Сергеева.

Музей обороны и блокады Ленинграда Сегодня собрание музея включает 7 тыс. произведений графики, живописи и скульптуры, 19 тыс. рукописно-документальных материалов, 3,7 тыс. предметов солдатского и блокадного быта, 20 тыс. фотографий, 3,5 тыс. орденов, медалей и знаков, свыше 500 предметов техники и вооружения, а также изданные в блокадном Ленинграде книги.

Куратор «Диктанта Победы» убеждена: не меньший интерес у тех, кто захочет проверить свои знания истории Великой Отечественной войны, вызовет посещение комплекса кронштадтского Докового адмиралтейства и Западной дамбы Усть-Рогатки, расположенных в Кронштадте, на территории парка «Патриот» Западного военного округа.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа Доковое адмиралтейство появилось в Кронштадте по указу Екатерины II после случившегося в Санкт-Петербурге в 1783 году пожара, почти полностью уничтожившего верфи и склады Адмиралтейского острова.

«К проектированию Докового адмиралтейства привлекались лучшие архитекторы Российской империи — Андриан Захаров, Чарльз Камерон и Михаил Ветошников. Начавшееся в 1785 году строительство продолжалось более века. В общей сложности было построено порядка пятидесяти зданий и сооружений. Большинство из них сохранились до наших дней, ─ подчеркнула В. Сергеева. ─ На территории Западной дамбы Усть-Рогатки открыта тематическая зона боевых кораблей, а также не имеющая аналогов в России выставка глубоководных аппаратов и технических средств «Штурм гидрокосмоса». Эта экспозиция отражает все этапы развития отечественной гидронавтики — достояния и национальной гордости нашей страны», ─ прокомментировала она.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа В тематической зоне боевых кораблей, на борту эскадренного миноносца «Беспокойный», действуют выставки, посвященные памяти героев Таллиннского прорыва, военным медикам и истории Краснознаменного Балтийского флота в период 1941–1945 годов

Также спикер напомнила, что патриотическая акция уже успела стать в Петербурге традиционной. Более того, с каждым годом привлекает внимание все большего числа горожан. Если 2020 году диктант написали семь тысяч петербуржцев, то в 2021-м — 15 тысяч человек. В Культурной столице надеются, что в нынешнем году количество участников акции снова будет рекордным.