Почти два столетия минуло с тех пор, как «солнце русской поэзии» Александр Сергеевич посетил Казань. В губернскую столицу он наведался в сентябре 1833 года. Казалось бы, хронология нескольких дней, которые поэт здесь провел, давно и скрупулезно изучена. Но, как это часто бывает, за фигурами гениев следуют мифы и легенды. И они оставляют в истории свой собственный след. Что ж, мы пройдемся по пушкинским местам старинного города и попытаемся вглядеться в эти мнимые и настоящие «метки».

Дорога по Адмиралтейской дамбе до Казани Снимок сделан в начале ХХ в., около 1900-1917 гг. Когда-то путешественники въезжали в Казань по Московскому тракту, который был проложен вдоль бывшей Адмиралтейской, а ныне Кировской дамбы.

Пушкинские адреса и маршруты

Трое суток, с 5-го по 7 сентября, поэт с увлечением собирал в Казани и его окрестностях материалы о пугачевском бунте. По приезду в город герой нашего повествования встретился с другом своей юности Евгением Боратынским и остановился в доме тестя Евгения Абрамовича генерала Энгельгардта на Грузинской. Последние 102 года улица носит имя Карла Маркса. Оттуда поэт отправился в Суконную слободу. Там, в одном из питейных заведений, встретился с сыном очевидцев знаменитого бунта — рабочим суконной фабрики Бабиным. Заодно поэт осмотрел одноэтажное фабричное здание, располагавшейся на углу тогдашних Георгиевской и Мостовой улиц. С тех пор этот район изменился до неузнаваемости и вот уже которое десятилетие называется Советским.

Здание казанского телеграфа на Грузинской улице Снимок сделан в начале ХХ в., около 1900-1917 гг. Современный адрес ─ ул. Карла Маркса, д. № 46. В 27 ноября (15 ноября ─ по новому стилю) 1888 года здесь состоялось официальное открытие Казанской городской телефонной сети

Увы, время не пощадило дом свидетеля смуты, который в юности побывал в плену у пугачевцев, а потому удостоился внимания Пушкина. Речь о купце первой гильдии Леонтии Крупенникове, жившем на Воскресенской, а ныне Кремлевской улице. Зато, к счастью, дожил до наших дней дом профессора медицинского факультета казанского университета и краеведа по призванию Карла Фукса на Сенной площади, который снабдил Александра Сергеевича сведениями о городе пугачевского времени. Уцелели и пенаты обаявшего Пушкина своими текстами литератора Эраста Перцова на Рыбнорядской ─ теперь это улица Пушкина, 15. «В них много перца, соли и веселости», — таков был отзыв о перцовских пьесах остроумного петербуржца.

Дом Карла Фукса на Сенном базаре Снимок сделан в ХIХ в., около 1880-1895 гг.

А еще Александр Сергеевич отправился на место лагеря Емельяна Пугачева в деревне Троицкая Нокса. Побывал на Арском поле и в окрестностях села Царицыно — там шли бои мятежников с войсками. Затем посетил казанский Кремль, осмотрел здание университета, съездил на Третью гору ─ современную улицу Калинина.

Дом Карла Фукса на Сенном базаре Современный адрес ─ Московская ул., д. № 58/5. Здесь в первой половине XIX в. жил профессор казанского университета Карл Фукс. 7 сентября 1833 г. у него в гостях был Александр Пушкин. Здание отреставрировано в 2013 г.

Вот и весь список пушкинских разъездов по Казани. Он ясный и небольшой. И все же в городе до сих пор иные таблички украшают не те дома, где в действительности побывал знаменитый гость с невских берегов. А одно здание и вовсе появилось после смерти поэта, но также «награждено» мемориальной доской с именем Александра Сергеевича.

Дом Эраста Перцова на Малой Проломной улице Современный адрес ─ Профсоюзная ул., д. № 23. Здание законсервировано.

Дом Эраста Перцова на углу Малой Проломной улицы и Рыбнорядской площади Современный адрес ─ Профсоюзная ул., д. № 25. Здесь поздним вечером 7 сентября 1833 года ждали к обеду Александра Пушкина.

Где поэт никогда не бывал

На улице Тукая, когда-то Екатерининской, напротив Алой Султановской мечети, стоит дом № 20. Доска на нем уведомляет, что в сентябре 1833 года здесь останавливался Александр Пушкин. На этом основании 60 лет назад двухэтажное строение занесли в реестр памятников. Между тем здание появилось в 1880-х годах ─ спустя почти пол века после трагической гибели поэта. Бог весть почему оно до сих пор остается в списке пушкинских мест. Можно лишь догадываться. В советские времена, когда обращение с памятниками старины было весьма и весьма вольным, существовал простой способ их уберечь от сноса ─ заявить, что здесь бывал или Ленин, или Пушкин. Дом на улице Тукая находится под охраной с 1959 года. Трудно представить, что советские чиновники могли перепутать его с расположенным неподалеку домом Карла Фукса. Налицо подлог, но мотивы его вполне благородны ─ хотели спасти исторический квартал.

Дом на углу Тихвинской улицы Современный адрес ─ пересечение ул. Габдуллы Тукая, д. №7/ул. Галиаскара Камала, д. № 20. Некогда на этом месте стоял гостиный дом. Здесь якобы останавливался Александр Пушкин во время своего путешествия в Оренбург.

Вероятно, по той же причине другая «незаконная» доска с именем гения русской поэзии красуется на фасаде дома № 23 по Профсоюзной улице. «В сентябре 1833 года здесь в гостях у поэта Перцова был Пушкин» ─ уверяет нас надпись на ней. Однако дом, где встречались мастера изящной словесности, угловой. Он стоял на пересечении Профсоюзной и площади Тукая ─ былых Малой Проломной улицы и Рыбнорядской площади. Флигель под нынешним номером «15», конечно, тоже когда-то входил в комплекс усадьбы Перцовых, но Пушкин в нем никогда не был.

Дом Шакир-солдата на Тихвинской улице Современный адрес ─ ул. Габдуллы Тукая, д. № 16. Двухэтажный особняк построен в 1895-1898 гг. по заказу известного мещанина Шакирзяна Шамсутдинова. Он – первый владелец дома. В молодости сделал успешную карьеру военного

Подводя итог своему трехдневному пребыванию в Казани, знаменитый путешественник писал красавице-жене: «Здесь я возился со стариками-современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал — и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону». Стоит ли говорить о тех чувствах, которые испытывают казанцы от того факта, что здесь побывал первый из поэтов России, — с момента приезда Пушкина и по сию пору город не устает вспоминать об этой встрече…