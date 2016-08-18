Джамиля Кочоян
Последние публикации
Почему Россия должна заниматься курдским вопросом
Материалы о российско-курдистанских взаимоотношениях зачастую приводят к резкой обратной связи от читателей: с одной стороны, положительной, а с другой — негодующей. Причина недовольства одна — «Почему Москва должна заниматься курдским вопросом? Пусть этим занимаются руководства стран, разделивших...
18 августа 2016
Турция для курдов друг?
Отношение Тур ции к курдам носит довольно противоречивый характер — не подлежит сравнению позиция Анкары по турецким курдам и иракским курдам. Однако автократичный «отец нации» Реджеп Тайип Эрдоган ведет вполне целесообразную политику: как главный турецкий националист, занимающий пост президента...
11 июля 2016
Почему курдам должны дать автономию
6 апреля Совет Безопасности ООН отказался принять предложение России о включении сирийских курдов в переговорный процесс. В настоящий период наиболее остро нерешенным в процессе мирного регулирования ситуации в Сирии остаётся вопрос с курдами. Странно и одновременно печально, что курдская сила —...
7 апреля 2016
«Авгиевы конюшни» Эрдогана: курды и киприоты
2015 год стал для Турции периодом эскалации многих конфликтов. И особенно запомнятся этнические коллизии. Шаткие мирные договорённости с курдами вновь прекращены. Вопрос с Кипром также стал актуальным при активизации дискуссий о вступлении Турции в ЕС. Извечный курдский вопрос Может сложиться...
11 ноября 2015
Турция накануне выборов: политическое и экономическое положение
Ракурсы политических проблем Политические сложности вызваны прежде всего дестабилизацией ввиду нарушения мирных договоренностей между курдами и турецкими властями. Причинно-следственная связь кроется в латентной политике Турции под знаменем «борьба с ИГИЛ», которая де-факто являла собой борьбу с...
25 октября 2015
Индия и Китай оспаривают Большой Белуджистан
Белуджи — народ арийского происхождения со специфическим этногенезом и клановым устройством. Площадь расселения этноса составляет 650 тыс. кв. км, из которых 350 тыс. кв. км приходится на Пакистан, 200 тыс. — на Иран и 100 тыс. — на Афганистан. Численность белуджского народа колеблется от 10 до 18...
11 сентября 2015
Есть ли будущее у иранских курдов?
«И черепахи умеют летать» — так звучит одноименное название фильма иранского режиссера (курда по происхождению) Бахмана Гобади, удостоенного награды Берлинского кинофестиваля. Фильм повествует о курдских детях, брошенных на произвол судьбы, детство которых запомнится разве что трагедиями и террором...
30 августа 2015
Терроризм в Туркменистане: факторы риска и уязвимость
«Хочешь построить государство — зови туркмена», — гласит выдержка из книги «Рухнама», трактата о духовности первого туркменского лидера Сапармурата Ниязова. Однако бытует мнение о том, что Туркменистан является наиболее уязвимой терроризму республикой в Средней Азии. Истинно ли оно? В статье...
30 июля 2015