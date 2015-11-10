2015 год стал для Турции периодом эскалации многих конфликтов. И особенно запомнятся этнические коллизии. Шаткие мирные договорённости с курдами вновь прекращены. Вопрос с Кипром также стал актуальным при активизации дискуссий о вступлении Турции в ЕС.

Питер Пауль Рубенс. «Пьяный Геракл». Масло на дубе. Около 1612 г

Извечный курдский вопрос

Может сложиться впечатление, что Турция уже зародилась с курдским вопросом — столь продолжителен процесс его решения. Если быть краткой, то проблема курдов в том, что 50-миллионный этнос лишен государственности и четвертован между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. Почему курдская проблема особо актуальна для Турции? Причин несколько. Во-первых, подавляющая часть этнического Курдистана находится именно на территории тюркского государства. Во-вторых, большая часть этноса локализуется именно в Турции (порядка 35 миллионов курдов, вторая нация в стране после турков). Третья причина (но не последняя по геополитической актуальности) состоит в том, что в Турции курды встречают на своем пути наибольшее сопротивление, отраженное в отсутствии права на свободу слова, на политическое участие в жизни страны и на свободу использования родного языка…

Список можно продолжать. Курдский сепаратизм в Турции стал особенно актуален в период распада Османской империи и создания Турецкой Республики. По сей день курдский вопрос не сходит с первых позиций рейтинга «наиболее дестабилизирующие факторы Турции». В 2012 году миру сообщили о поистине грандиозном событии — наконец достигнуты мирные договоренности между курдами и турецкой властью. Событие произошло во многом благодаря действиям Абдуллы Оджалана (курдского национального лидера, пожизненно заключенного в турецкую тюрьму на острове Имралы), за что он был включен в список 100 самых влиятельных людей мира. «Голос за мир» — так писали об узнике и его достижении западные журналисты.

«Мир» предусматривал вывод из страны курдских военных и прекращение вооруженного конфликта, который длится более 30 лет. В соглашении был заинтересован прежде всего Реджеп Тайип Эрдоган: окончание затянувшейся курдско-турецкой войны позволило бы турецкому лидеру поднять свой рейтинг в преддверии президентских выборов. Что же привело к нарушению мирных соглашений? Ситуация июля 2013 года, когда по всей Турции прокатилась волна митингов в поддержку курдов. Это произошло после инцидента в провинции Диярбакыр, в сердце Турецкого Курдистана, где в ходе столкновений с полицией погиб один человек.

Напряжения в двухсторонние отношения добавили и события лета уже нынешнего года. 7 июня 2015 года в Турции прошли парламентские выборы, по результатам которых Эрдоган впервые за 13 лет потерпел крах и потерял абсолютное большинство мест в парламенте. 258 мест vs 79 мест прокурдской ДПН (Демократическая партия народов). И здесь тактика Эрдогана становится ясной: мечту сделать Турцию президентской республикой отобрали курдские 79 мест. Вынужденный искать коалиционное братство, президент Турции исключил всякую возможность дележа власти, следствием чего и стали досрочные выборы в парламент 1 ноября 2015 года.

Далее произошли еще несколько конфликтов, усугубившие и без того острую политическую нестабильность в стране. Прежде всего это теракт в город Суруч, во время которого погибло 32 человека молодежного крыла партии ДПН. 10 октября произошли еще два теракта в столице Турции Анкаре, унесшие жизни более 100 человек. Знаменательно, но и в этом случае теракты произошли во время участия курдских общественников. Оба теракта Эрдоган обозвал «терактом ИГИЛ». Но фактически это стало политическим ответом за победу курдов на выборах. Возможно ли решение курдского вопроса в Турции, обсудим чуть позже.

Окно в Европу… Только через Кипр

Курдский вопрос — не единственный в этнополитической жизни Турции. Назревают и набирают обороты недовольства другой этнической группы — киприотов. Проблема киприотов схожа с курдской. Этническая область Кипра фактически разделена на две части. В 1974 году Турцией проведены этнические чистки, разделившие Кипр на две части: 60% занимает греческая Южная часть Кипра и 38% турецкая Северная часть Кипра, оккупированная в 1983 году и признанная только Турцией. Также 2% территории находятся под контролем Великобритании. С того времени и по сей день кипрский вопрос является камнем преткновения на пути к благополучному взаимодействию Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.

Свои виды на Кипр имеют и мировые державы (США, Великобритания) ввиду стратегически выгодного географического положения. Во-первых, Кипр находится в непосредственной близости к точке нефтепровода Джейхан. Во-вторых, в 2011 году на территории Северного Кипра найдены месторождения нефти и газа, прилегающие к Ливану, Сирии и Израилю. Однако в настоящее время киприоты планируют вести независимую политику. Проходят переговоры по объединению двух частей в единую Республику Кипр (президент Северного Кипра Мустава Акынджи заявил Today`s Zaman, что объединить Кипр можно всего за несколько месяцев), а также по переходу с турецкой лиры на евро. В период экономической стагнации и падения лиры по отношению к доллару решение можно оценить как прагматичное. Однако дискуссии об объединении имеют скорее надэкономический, политический характер.

Роль курдов и киприотов

На современном этапе курдский и кипрский факторы являются главными нерешенными проблемами Турции. Одновременно оба вопроса являются своеобразным «архимедовым рычагом» для геополитических маневров Эрдогана.

Президент Турции вполне может задействовать киприотов для столь желанного вступления в ЕС. Северный Кипр имеет большие шансы на членство в союзе, чем сама Турция, в силу культурой близости с Европой. Переход на евровалюту добавит дополнительные шансы киприотам. Это значит, что, получив вход в ЕС для непризнанной части, остальной Турции добиться вступления будет уже не сложно. Кроме того, Турция имеет возможность маневрировать решением кипрского вопроса для переговоров по сдерживанию миграционных потоков на своей территории.

Что касается курдского вопроса, то он приобретает особую актуальность ввиду успешной антитеррористической борьбы сирийских курдов с ИГИЛ. Учитывая географическую близость Сирии и Турции, создание любых курдских кантонов (политических, культурных) в Сирии обязательно аукнется в самой Турции. Турецкие курды, вооружившись военной и идеологической поддержкой своих братьев — иракских и сирийских курдов — получат значительные шансы на достижение своей политической свободы.

В силу нынешних геополитических особенностей Эрдоган не сможет сейчас решить ни курдский, ни кипрский вопросы, поскольку гражданская дестабилизация в этом случае будет неизбежна. Однако конечной целью всей геополитики турецкого лидера является вступление в ЕС. Европа хочет видеть Турцию политически стабильной, а главные на пути к этому препятствия — курдский и кипрский конфликты. Значит, возможная стратегия win-win поможет обеспечить и свои интересы, и интересы этнических групп.