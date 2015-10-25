Ракурсы политических проблем

9tv.co.il

Политические сложности вызваны прежде всего дестабилизацией ввиду нарушения мирных договоренностей между курдами и турецкими властями. Причинно-следственная связь кроется в латентной политике Турции под знаменем «борьба с ИГИЛ», которая де-факто являла собой борьбу с курдами и сирийцами-сторонниками Башара Асада. Лето 2015 года запомнится курдам трагедией в Суруче, в которой погибли 32 человека. Событие произошло во время собрания молодых представителей курдской партии ДПН (Демократическая партия народов, защищающая права меньшинств). Турция произошедшее прокомментировала как «теракт ИГИЛ». Но фактически это стало политической местью за победу на выборах 7 июня Селахаттина Демирташа, лидера прокурдской ДПН.

Во-вторых, напряженные российско-турецкие отношения. Еще недавно казалось, что замена «Южного потока» «Турецким» приведет к появлению стратегически важного дуэта Россия-Турция. Стать доминирующим транзитным хабом на Ближнем Востоке — этой цели Реджепа Эрдогана пока не суждено сбыться. Российская сторона вместо запланированных четырех веток газопровода общей мощностью 63 млрд кубометров газа в год решила ограничиться одной, мощностью 15,75 млрд кубометров в год. Кроме того, разнонаправленность позиций по Сирии и по Крыму еще больше отдаляли возможное перспективное партнёрство. Казалось, что «авиа — визит» России в воздушное пространство Турции во время антитеррористической операции в САР поставит крест на российско-турецких отношениях, однако Турция, «воодушевившись» российской мощью в Сирии, инициировала желание организовать две нитки газопровода в Малую Азию. Тем не менее, напряженность сохраняется.

В-третьих, еще не решив курдский вопрос, назревает вопрос с другим этническим меньшинством — киприотами. Президент Северного Кипра Мустава Акынджи заявил TodayZaman, что объединить Кипр можно за несколько месяцев. Будучи разделенными с 1974 года, представители киприотов планируют объединить турецкую и греческую части, если переговоры с греками-киприотами будут продолжаться в том же темпе. Как пишет газета Milliyet, Северный Кипр уже начал работы по переходу государственной валюты с турецкой лиры на евро. Кроме того, Кипр будет блокировать всякую возможность вступления Турции в ЕС, до тех пор, пока не решится судьба этнически разделенной страны.

Последнюю ложку дегтя добавляют «иллюзии европейского содружества». Турция рискует вновь попасть в эту клетку под мотивом — вооружиться поддержкой и войти наконец в Европейский Союз. К слову сказать, Р. Эрдоган на протяжении уже 28 лет делает попытки стать полноправным членом союза. Имея в виду эти попытки, Ангела Меркель решила манипулировать Турцией через вступление в ЕС и миграционные процессы (к ним мы еще вернемся).

Экономические сложности исходят из сложностей политических

Среди экономических проблем в Турции стоит особо отметить экономическую стагнацию, вызванную падением турецкой лиры. Уровень инфляции оказался выше прогнозируемого, достигнув в сентябре 8%. Ситуация обострилась после выборов в парламент 7 июня 2015 года. Напомним, что впервые за 13 лет Партия справедливости и развития (ПСР) Р. Эрдогана потеряла абсолютное большинство голосов, что, безусловно, оказало свое влияние на экономику пантюркского государства. Попытки сформировать коалиционное правительство не удались, было сформировано временное правительство, следствием чего и стали намеченные на 1 ноября досрочные выборы.

Во-вторых, миграционные процессы, еще больше усугубившие ближневосточную ситуацию в целом и в Турции в частности. Обеспечение 2 миллионов беженцев стоит Турции $8 млрд. Как известно, потоки мигрантов переезжают в Европу морскими путями через Средиземное море (воздушными-дорого, к тому же, авиакомпании вынуждают беженцев возвращаться обратно из-за отсутствия виз). Направление пролегает через территорию Турции, а это значит, что, договорившись Турцией, она может сдержать наплыв сирийских граждан на своей территории и … сэкономить Европейскому Союзу тонны материалов на строительство антимиграционных заборов.

В-третьих, определенный вес в экономическом спаде страны оказала Россия, ввиду уже упомянутого прерванного соглашения по четырем веткам «Турецкого потока» и спада российского участия в туристическом сегменте Турции. Как утверждают эксперты, туристический сегмент Турции лишился полумиллиона россиян за первую половину 2015 года, а это на 25% ниже прошлогодних показателей. Причина в том, что российские граждане предпочитают Сочи и Крым, а также ввиду политической нестабильности. В целом доходы туристического сегмента Турции сократились почти на 14% по сравнению с прошлым годом.

Рассмотрев политические и экономические проблемы, возможно предпринять ряд действий, которые в перспективе выведут страну из нестабильного состояния.

Прежде всего, Турции необходимо пересмотреть свою позицию по сирийскому вопросу и забыть о двойных стандартах. Если это борьба с терроризмом, значит это борьба с ИГИЛ. Приняв сторону просирийской коалиции совместно с Россией, Турция сможет решить несколько проблем одновременно:

— Чем больше сил вовлечено в антитеррористическую операцию в Сирии, тем оперативнее возможно искоренить ИГИЛ => чем скорее ИГИЛ будет ликвидирован, тем меньше сирийских граждан будут стремиться в Европу => тем меньше мигрантов ступит в Турцию => значит дополнительных трат по обеспечению беженцев не будет. Экономика сохранена.

— Приняв позицию России по сирийскому вопросу, Турция сможет возобновить переговоры по четырем веткам газопровода, по двум веткам в Малую Азию и достичь намеченной цели — стать ближневосточным хабом. Это, безусловно, повлияет на экономическую ситуацию в регионе. Кроме того, Турция должна определиться со своей позицией по Крыму и принять факт — Крым есть Россия. От неприятия этой ситуации, Крым все же останется в составе России, а Турция потеряет стратегического партнера.

— Анкаре необходимо решить вопросы с этническими меньшинствами. Абсолютно ясно одно: сейчас Турция не готова ни предоставить автономию курдам, ни отделить часть киприотам. По курдскому вопросу, Турции важно понять, что борьба с ИГИЛ — не есть борьба с РПК (Рабочая партия Курдистана). Мирные переговоры с курдами возможны только при политически равных правах, при сохранении мест в парламенте и участии курдов в политической жизни в Турции.

Знаменуя вышесказанное, можно выделить главный тезис: выйти из политэкономического коллапса Турции поможет вступление в просирийскую коалицию совместно с Россией.