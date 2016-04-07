6 апреля Совет Безопасности ООН отказался принять предложение России о включении сирийских курдов в переговорный процесс. В настоящий период наиболее остро нерешенным в процессе мирного регулирования ситуации в Сирии остаётся вопрос с курдами. Странно и одновременно печально, что курдская сила — как самая успешная в своих результатах — не принимает участия в женевских переговорах по сирийскому конфликту. Причина кроется в стране, закрепившей в своей Конституции отнюдь недемократичные и выходящие за границы цивилизованного мира выражения «Я горд тем, что я турок!» и «Все граждане Турции — турки». Турция — страна, «кардинал» которой объят монархическими целями, вследствие чего медленно, но верно ведет страну к политическому и экономическому коллапсу. Именно Турция выступает категорически против участия курдских представителей в Женеве, в отличие от России и США, решительно настаивающих на этом.

Эжен Делакруа. «Свобода, ведущая народ». 1830 год

Почему Турция выступает против курдов Сирии? Разберем цепочку возможного развития событий: курды Сирии получают автономию в федерации => курды Ирака, уже имеющие де-факто независимый Иракский Курдистан, вполне вероятно объединятся со своими сирийскими братьями => в итоге появится сирийско-иракская курдская автономия => а это уже двойная, намного значительная угроза для Турции. Учитывая кризисное гражданское состояние внутри страны, дополнительные факторы нестабильности лишь усугубят положение. Напомню, шаткие мирные договоренности между турками и курдами были прерваны летом 2015 года созданными со стороны Турции терактами. Как результат — в настоящий момент турецкая сторона проводит карательную операцию против курдского мирного населения. Объединение курдских сил Ирака и Сирии Турецкие власти допустить никак не могут, это фактор риска для территориальной целостности республики. Поэтому Турция категорична в отношении сирийских курдов.

Однако, несмотря на имперские амбиции Эрдогана, курды Сирии должны получить автономию. Важно отметить, что фактически автономия существует. На сегодняшний день курдами провозглашена «Федерация Северной Сирии» — это территория, площадью около 25 тыс. кв. км, объединившая три кантона — Джезире, Кобани, Африн. В «Федерации» создано взаимокоординированное самоуправление, с собственной выработкой законоположений и парламентом с включенным 101 депутатом. Уже признаны равноправие полов, три официальных языка (курдский, арабский и ассирийский), свобода вероисповедования, выходной пятничный день, официально признаны религиозные праздники различных этнических групп. Таким образом, автономия является позитивным зеркалом того, чего не хватало в Сирии ДО гражданской войны. Напомню, что одна из причин войны в САР — этноконфессиональные проблемы. Будучи этнически и религиозно пестрой страной, меньшинства не чувствовали себя полноправными гражданами, а курдское управление в сущности «закрывает» пробелы довоенного сирийского законодательства.

Курдам должны дать автономию не потому, что это самый многочисленный супер-этнос без государственности, не в силу того, ЧЕГО они лишены, а вследствие того, ЧЕМ они сильны сегодня. На мой взгляд, есть три причины предоставления курдам автономии:

— курды достойны получить автономию ввиду своих успехов в борьбе с ИГИЛ (курдские отряды — после России — наиболее результативные, самый упорный противник «Исламского государства» и единственные в гражданской войне, которые за год отвоевали и увеличили площадь контролируемых территорий на 186%),

— курды фактически контролируют 14% территории Сирии, никого к ним не подпускают и подпускать не намерены,

— курдами уже создана действительная автономия с собственным законодательством, которое признает права меньшинств наравне с курдами. Таким образом, автономия признана курдами по территориальному признаку, а не этническому. Именно поэтому в именовании нет слова «курдский».

Юридического согласования «Федерация» не имеет. И инициатива курдов пока нелегитимна, признана только в одностороннем порядке. Безусловно, де-юре создание автономии в Сирии — вопрос чрезвычайно сложный, решение которого зависит от целого ряда факторов в самой республике и расстановки геополитических сил на мировой арене. Весомую толику может внести Россия — страна, которая играет доминирующую роль в мирном урегулировании сирийского конфликта, страна, единственно могущая повлиять на Башара Асада, страна, которая курдам нужна и которой нужны дружественные союзники на Ближнем Востоке.