Я прекрасно понимаю тех, кто в эти дни публично поддерживает своих друзей в Израиле и не выражает сочувствия друзьям из Ирана (за неимением таковых). Дружба — чувство, не требующее объективности.

Иван Шилов ИА Регнум

Но солидаризироваться при этом с политикой израильского государства и снабжать свои сочувствия возгласами типа «Правда — на вашей стороне!» — это уже политическая позиция, причем довольно глупая и бесчеловечная.

Да, так получилось, что в Иране из россиян бывали немногие, и большинство представляют себе эту страну как оплот темнейшего исламизма. Но это говорит лишь о том, что большинство людей — легкая добыча для пропаганды, как бы они себя ни убеждали в обратном.

Я в Иране бывал. Бывал и в Израиле. Признаюсь: в Иране мне понравилось больше. Это мое субъективное мнение, которым я, впрочем, осмелюсь поделиться.

В Иране как-то теплее — в человеческом, конечно, смысле слова. Возможно, такой эффект создается от разницы в ожиданиях. Пропагандистские шаблоны рушатся, приятно поскрипывая в мозгу.

Там люди очень открытые, добродушные. Типичная уличная история: идешь по старому Тегерану в обеденный перерыв, навстречу тебе человек с кучей хлебов в руках, и вдруг он берет и один отдает тебе. Просто так. Улыбаясь при этом до ушей. И ничего не просит взамен, душевный порыв.

В персах нет арабской жестоковыйности, они очень креативные, шутоломные, деликатные, восприимчивы к новому и вообще от природы невероятно любопытны. Чем-то похожи на героев фильмов Данелия — там постоянно ощущаешь себя как будто внутри фильма «Не горюй!» или «Мимино» (только без алкоголя, хотя бывает и с ним, но об этом чуть ниже).

Очень высок уровень образованности, на улице легко встретить человека, сносно говорящего по-английски. Много интеллигенции, причем прямо в русском смысле этого слова — слегка оппозиционной, но при этом с такой мощной шваброй внутри и инстинктом служения своему отечеству.

В Иране обычно обходятся универсальным «вераюфром» и даже представить себе невозможно, чтобы кто-то стал приставать с вопросом, кто ты по национальности, даже если ты, к примеру, похож на еврея (а в Иерусалиме меня дважды за неделю незнакомые люди взыскательно спрашивали, еврей я или нет).

Да, антисемитизм в этой стране есть, но он имеет чисто политический характер и направлен именно на Государство Израиль, а не на евреев как народ. Примерно как в позднем СССР, где по телевизору каждый день вещали про «израильскую военщину», а подавляющее большинство людей к евреям относились с огромной симпатией.

Поборники «прогрессивных ценностей» в Иране тоже сильно удивятся. Там очень высок процент работающих женщин, в том числе и в государственном секторе.

Это, пожалуй, единственная мусульманская страна на Ближнем Востоке, где реальная демократия — да, под зонтиком аятолл, но даже верховный не знает, кто станет следующим президентом, выборы вовсе не имитационные.

Страна очень веро — и национально терпима. Любопытный факт: в Иране живут 27 млн азербайджанцев — это в три раза больше, чем в самом Азербайджане. Еще более любопытный факт: Иран — единственная страна в мире, где действуют законы… Российской империи.

Когда встал вопрос о семейных кодексах для национальных меньшинств, власти просто предложили им самим их для себя написать. А местная русская община взяла и с минимальными изменениями перекатала законодательство царской России (это было еще во времена СССР, поэтому альтернативы, собственно, и не было).

Да, алкоголя в официальной продаже нет ни грамма, но идите в армянский квартал — и там найдете весь инструментарий для греховодной жизни, включая наркотики и проституцию («идите» — это форма речи, конечно, а не побуждение к действию). Даже геев на улице не хватают и не побивают камнями — к нам с фотографом пару раз подкатывали нацменьшинства, но получив отказ, деликатно ретировались.

Да, до 1979 года, наверное, эта страна была еще прекрасней, ну так не надо было подогревать в ней извне майдан ради свержения непослушного шаха Пехлеви. В итоге, как это часто бывает с майданами, к власти пришли не «люди с прекрасными лицами», а те, кто посильней и порадикальней.

И первым делом эти чуваки выгнали из страны американское и английское посольства, потому что прекрасно понимали, кто так хорошо умеет делать в стране майданы (кстати, значение у этого слова на фарси точно такое же, как на украинском — большая народная площадь).

Этой выгонки американцы с тех пор не могут простить принципиально — и это одна из причин их антииранской политики, далеко не последняя.

А главное — в Иране люди тоже настоящие, из плоти и крови, у них есть дети, любимые люди и свои представления о ценностях. Они тоже хотят жить. Им тоже больно, когда в них попадает осколок.

И, как и любая нормальная страна, Иран ищет способ защититься, если ей постоянно угрожают и ущемляют естественные национальные интересы. Изготовление ядерной бомбы — естественная в этой ситуации политика. Не хотите ядерной программы — идите и разговаривайте с иранцами, как с людьми, а не как с недоумками.

Все это я написал, в первую очередь, для любителей проводить границу между добром и злом не в своем собственном сердце, а между группами людей и даже целыми народами.

Впрочем, все равно не поможет.