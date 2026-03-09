В борьбе за традиционные ценности и, как следствие, демографическое благополучие страны мне порой очень непонятна ее тактика и логика.

Иван Шилов ИА Регнум

С одной стороны, запреты абортов по немедицинским показаниям, пропаганды ЛГБТ*, упоминания в художественных произведениях наркотических веществ, введение в некоторых регионах жестких ограничений на продажу алкоголя — я допускаю, что все это действительно вносит какой-то вклад в демографию, хотя общенациональная статистика пока, увы, удручающая.

Зато невооруженным мозгом понятно, что мощнейший сдерживающий эффект на рождаемость оказывают тьмы инфоцыган, которые уже превратили миллионы фертильных мужчин и женщин в особей, непригодных или условно пригодных для семейной жизни.

На бесчисленных семинарах, тренингах, каналах, в соцсетях и шоу насаждается паразитический подход к противоположному полу, если не гендерный расизм.

Мужчина — это лишь источник ресурсов для «стимулирующей его женщины», а «тот, кто зарабатывает меньше миллиона в месяц, не имеет права на размножение». Женщина — всего лишь сексуальный объект, который надо цинично использовать, поскольку всё, что она, такая охреневшая, может дать мужчине в браке, на аутсорсе стоит намного дешевле.

И в результате борьба за демографию и традиционные ценности получается какая-то лицемерная.

Да, пропаганда ЛГБТ*, на мой взгляд, запрещена правильно (именно пропаганда, сами однополые отношения у нас в стране не наказуемы). Но она, пропаганда, хотя бы имеет естественные пределы своего воздействия, и пределы эти довольно узкие.

Количество людей, которые склонны к однополым отношениям, как ты на них ни воздействуй, в человеческой популяции ничтожно мало. А вот поддаться тем искушениям, которыми завлекают аудиторию инфоцыгане, способны действительно миллионы.

Какая женщина откажется от того, что «она достойна большего»? Какой мужчина не задумается над тем, что можно снять с себя ответственность — особенно если ему харизматично объяснить, что его самого, дурака, используют?

И вот такое стравливание полов — разве это само по себе не преступление, за которое ответственность должны нести те, кто его организует и на нем зарабатывает?

Да, потребительское отношение мужчин и женщин друг к другу имело место во все времена, но сегодня оно достигло угрожающих масштабов. Думаю, многие из тех, у кого подросли дети, согласятся, что им сегодня найти достойного партнера, которому инфоцыгане еще не отморозили голову, — задача крайне трудная.

Как бороться с этим племенем? Сажать? Путь опасный, ведь среди «общественных терапевтов» (назовем их так) есть и профессионалы, которые, скорее, ставят людям головы на место, и у них это неплохо получается.

Грамотным лицензированием образовательной деятельности? Возможно. Мы ведь не позволяем кому попало делать на дому трепанацию черепа или аортокоронарное шунтирование.

Как такое лицензирование наладить, чтобы оно было эффективным? Можно приглядеться к европейскому опыту, где важнейшие виды деятельности лицензируются общественными профессиональными ассоциациями, которые государство уполномочило такие лицензии выдавать.

Но для начала пора хотя бы признать проблему, осознать ее масштаб и начать поиск решения.

*Международное движение ЛГБТР признано экстремистским и запрещено в России