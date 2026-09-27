Про медведей, которые в этом году якобы ополчились на людей, я кое-что понимаю. Поэтому выскажусь.

Zuma/TASS

Писал про них раз пять, часто общался с самыми знатными специалистами по медведям в мире — семьей Пажетновых из деревни Бубоницы Тверской области. Они уже 40 с лишним лет занимаются тем, что подбирают медвежат, осиротевших после варварской охоты на берлогах, выращивают их дикими и отпускают на свободу. Пажетнов-старший (царствие ему небесное) написал замечательную книгу «Мохнатое чудо» — рекомендую к прочтению.

Ну, и вообще, к зверью я всегда был неравнодушен. Писал не только про медведей, но и про волков, китов, тюленей, даже бобров и уток. Это, кстати, были самые трудные в моей практике темы. За теми же тюленями мы гонялись по льдам Белого моря неделю — и почти безрезультатно. Как сказал нам тогда егерь, зверь не человек, за деньги любить не будет.

Итак, медведи. Несколько моментов.

Момент первый: человек медведя в качестве еды не интересует абсолютно. Медведь — почти вегетарианец. Мясо в его рационе занимает процентов 10, и это скорее витамин, нежели источник калорий. Обычно он добывает лося, частично его съедает, остальное закапывает в землю и потом время от времени возвращается за мясотерапией.

Но при этом медведь, как говорил мне Пажетнов-старший, зверь шутоломный. Он способен на непредсказуемые, креативные поступки. В отличие, например, от волка. Волк рационален до предела: чувствует человека — обходит его за километр. Медведю может захотеться чего-нибудь эдакого — впечатлений, например. Конкретный случай: идет медведь мимо заброшенного коровника, вдруг останавливается и ни с того ни с сего выламывает наличник окна. И идет дальше. Зачем он это сделал?! Ну, просто захотелось, бывает.

Именно поэтому медведь всегда был более опасным зверем, чем другие обитатели леса. Количество нападений медведя на человека на порядок превышает количество нападений того же волка. Не удивлюсь, если окажется, что нынешний медвежий хайп — просто медиаэффект, а реальная статистика инцидентов в пределах нормы.

Но не исключаю и того, что нападений действительно стало больше. Во всяком случае, есть несколько причин, которые медведей к этому располагают.

Причина первая. Идиотская государственная политика в области охотничьих хозяйств. Удорожание путевок и вообще установка на то, что звери в лесу — товар для обеспеченных охотников.

Такая политика приводит к тому, что охотников тупо становится меньше количественно, и следовательно, стена между людьми и диким зверьем слабеет. Чтобы она была крепка, охотников должно быть много. Причем охотников настоящих, а не богатых дяденек, которые решили себе на пол перед камином положить медвежью шкуру в качестве трофея.

Богатый охотник, который просто хочет за счет охотничьих подвигов повысить себе самооценку, как правило, глупый охотник. Он чаще всего занимается не охотой, а расстрелом. Его ставят на точку и выгоняют к нему зверя.

А смысл охоты именно в дистанционном общении человека и дикой природы. Кто кого. Зверь должен иметь в сердце понимание превосходства человека и страх перед ним. И то, и другое он способен почувствовать только в противоборстве. Когда медведь или кабан просто бежит по полю, а в него стреляют из винтовки с оптическим прицелом — никакого страха в популяции не остается.

Настоящий охотник — это, как правило, небогатый человек, который за три копейки купил путевку, но при этом он совершает огромную работу — воспитывает зверя. Сутками его выслеживает. Изучает, нутром чувствует дикую природу. Может, он даже зверя и не добудет, но процесс тут важнее результата. Именно благодаря этому человеку медведь на вас в лесу, скорее всего, не нападет.

Чисто экономический, бухгалтерский подход к охотхозяйству — глупость и подлость. А по цепочке — еще и соучастие в том, что медведи путают берега и убивают людей.

Вторая причина. Особо одаренные homo sapiens зачем-то пытаются выстраивать с медведями отношения. Я промолчу про зоошизу, Бог ей судья, но даже люди разумные и обыкновенные любят, например, оставлять конфетки на пеньках «для Мишки». Это верх идиотизма.

Единожды почувствовав, что запах человека равен запаху вкусной еды, медведь будет следователь этому условному рефлексу. Он приходит в поселки и убивает людей не потому, что ему нужно мясо, и даже не из-за какой-то агрессии именно к человеку. Он просто выходит на людей в поисках еды. Остальное — ну, так получилось, я зверь шутоломный.

Причина третья — помойки. Да, в тайге действительно время от времени случается голод — говорят, в этом году именно так и есть. Но даже если голода нет, еда от людей, особенно если человек не воспринимается как опасность, — проще и доступней. Помойки в сибирских поселках городского типа — отличный вариант.

Оргвывод прямо сейчас — сделать мусорки «антимедвежьими». Что это такое — смотри опыт норвежских соседей. Бункер, куда отходы выкинуть можно, но достать их оттуда — никак.

Причина третья. Попросту человек стал занимать слишком много пространства. Нужны какие-то территориальные ограничения на застройку и экономическую деятельность. Более строгий экологический контроль. Если вдруг какой-нибудь банк получил в качестве залога от несостоятельного заемщика десятки гектар посреди леса, это не значит, что на этих гектарах можно сразу строить склад маркетплейса или еще что-нибудь. Природа стерпит, но обязательно отомстит.

А пока… Если вы все-таки оказались в лесу один на один с медведем, то вот мой (точнее не мой, а умных людей, с которыми я общался) вам совет. Не пытайтесь от медведя убежать — он бегает быстрее вас. Не пытайтесь от медведя уплыть — он плавает быстрее вас. Не пытайтесь от медведя залезть на дерево — тут он тоже вас гораздо сильнее.

Единственный шанс — откричаться. Медведи очень не любят громких и резких звуков. Если Вы женщина — визжите, что есть мочи. Если есть какие-нибудь железяки, лупите в них как можно сильней. Желательно высоко поднятыми руками — это создаст иллюзию превосходства по росту.

Ну, а если не помогло, то, как говорил один мой знакомый охотовед, засовываешь руку себе в штаны — и содержимым ему по морде!

Да, и Боже Вас упаси тетешкаться с милыми медвежатами, которых вы встретили в лесу. Бегите от них с максимальной быстротой. С минуты на минуту явится мамаша и вам не поздоровится.

Медведь вообще к людям абсолютно равнодушен, если человек сам не заставит обратить на себя внимание. Два случая я уже описал — кормовое поведение и мамочка-детишки. Еще медведь опасен во время гона — это май, июнь и июль. Самец в это время ходит за самкой сутками, на расстоянии до нескольких километров. И если вам не повезло оказаться между ним и самкой — не завидую. Четвертый вариант — оказаться рядом с его мясной заначкой (см. выше).

Но все эти риски будут на порядок ниже, если просто поставить во главе охотхозяйства России грамотного человека. И не мешать ему делать свою работу.