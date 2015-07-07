Дмитрий Семушин
Последние публикации
Три пути Греции после «дня охи»
Спор о законности или незаконности того или иного референдума на самом деле означает то, что референдум все-таки значим, но значимость его не соотносима с конкретными ответами на конкретные вопросы референдума. Значимость лежит в общеполитической плоскости общего ответа на более общие вызовы...
7 июля 2015
Русская Арктика и преподавание отечественной истории в Болонской системе
Историческое знание остается важнейшим инструментом консолидации российского общества и конструирования нашего общего будущего. В апреле 2015 года Российское историческое общество сообщило, что в ближайшее время примет решение, какие из новых учебников истории рекомендовать Министерству образования...
26 июня 2015
Польский вопрос: урок Венского конгресса для современной России
У селения Ватерлоо 18 июня 1815 года объединенная англо-голландская армия под командованием герцога Веллингтона и прусская армия под командованием фельдмаршала Гебхарда Блюхера нанесли сокрушительное поражение армии Наполеона. В четверг, пятницу и субботу на мемориальном поле у селения Ватерлоо...
18 июня 2015
G7: Украина — вторична, главная тема — проблема климата
Саммит опять отмечен личной критикой в адрес российского президента Путина. На итоговой пресс-конференции президент США Обама сказал: «Будет ли он [Путин] и далее продолжать разрушать экономику страны и усиливать ее изоляцию, преследуя безумные планы воссоздания советской имперской мощи, или же он...
9 июня 2015
Лец ми спик фром май харт ин инглиш: чем грозит России скандал в ФИФА
27 мая 2015 года все крупные издания Запада вышли с материалами на первых полосах о начале антикоррупционного дела против Международной федерации футбола (ФИФА). Между тем ФИФА является одной из самых крупных общественных организаций в мире. Она включает в себя 209 членов, представляющих в...
27 мая 2015
«Восточное партнерство» наткнулось на скалу Крыма: что дальше?
21−22 мая 2015 года в Риге прошел очередной саммит по программе «Восточного партнерства». Стороны саммита были представлены, с одной стороны, 28 государствами-членами ЕС и «восточными» странами-партнерами ЕС — Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией. Саммит по «Восточному...
26 мая 2015
Кому служит Арктический центр стратегических исследований САФУ?
С 2011 года проблема борьбы за Арктику стала одной из приоритетных тем на страницах ИА REGNUM. В своих публикациях на эту общую тему REGNUM достаточно внимания уделил конкретной теме использования Норвегией «мягкой силы» в борьбе за Арктику. В 2010 году в Архангельске решением правительства РФ был...
21 мая 2015
Шредер: Украине нужна федерализация
10 лет назад Шредер в качестве официального гостя, представлявшего Германию, присутствовал в Москве на параде во время празднования 60-й годовщины Победы. На вопрос Bild, случись ему быть канцлером, поехал бы он сейчас в Москву на парад во время празднования 70-ти летия Победы, Шредер ответил...
19 мая 2015
В случае прихода Дуды к власти в Польше ЕС будет плохо, а Москве еще хуже
18 мая 2015 года германское издание Frankfurter Allgemeine в разделе внешней политики опубликовало статью своего варшавского корреспондента Конрада Шуллера, посвященную предстоящему второму туру президентских выборов в Польше. Статья носит весьма примечательный заголовок: «Либералы опасаются...
19 мая 2015
Концепция оборонной политики Норвегии: Россия — единственный противник
«За последние годы Норвегия постепенно достигла ситуации, которая более требовательна к ее безопасности. Некоторые факторы способствуют тому, что политика безопасности Норвегии вступает в новую фазу. Впервые со времен Второй мировой войны европейское государство завоевало часть соседней страны...
8 мая 2015
США и их союзники переписывают послевоенный мир
России, чтобы доказать, что она — действительно держава, необходимо и вести себя, как держава, в противном случае Запад подвергнет ревизии и реальные институты ООН 5 мая 2015 года в российских СМИ было опубликована оценка российским президентом Владимиром Путиным предпринимаемых на Западе попыток...
7 мая 2015
Новая стратегия безопасности Германии: «агрессивная» и «без табу»
В Германии разрабатывается новая стратегия безопасности, коллективным автором которой является министерство обороны Германии и германские вооруженные силы В Берлине полагают, что настало время для новых стратегических ориентиров этой страны, поскольку прежняя стратегия — «Белая книга 2006 года...
6 мая 2015
Die Welt: итог саммита ЕС — Украина — реформы и война
Последние евросоюзные мероприятия в Киеве показали, что с момента старта «революции достоинства» в отношениях ЕС и Украины существует больше проблем, чем достижений 27 апреля 2015 года в Киеве прошел саммит ЕС, посвященный особым отношениям Украины с Евросоюзом. На следующий день, 28 апреля, в...
29 апреля 2015
«Государственники» отдают Русскую Арктику в руки Всемирного банка
Северный (Арктический) федеральный университет верен себе и своим западным партнёрам 25 апреля 2015 года на министерском заседании Арктического совета председательство в этой организации на два года перешло от Канады к США. Вопреки сложившейся до этого практике данное мероприятие было...
27 апреля 2015
Линия Германии в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы
Во всех кризисных ситуациях Германия подчеркнуто не диктует свою волю государствам-членам ЕС, но постоянно указывает на важность широкого евросоюзного консенсуса, порой декларируя готовность изменять собственным национальным целям ради европейского единства в решении значимых вопросов Последний...
25 апреля 2015
«Сто лет молчания: турки медленно подводят итоги Геноцида армян»
Издание Spiegel Online полагает, что проблему Геноцида армян становится всё труднее скрывать в современной Турции. Статья вышла накануне 100-летней годовщины геноцида армян в Османской империи 24 апреля 2015 года примечательная дата — 100-летняя годовщина Геноцида армян в Османской империи. Spiegel...
23 апреля 2015
ИГИЛ: современные большевики
В последнем номере германского еженедельника Spiegel был опубликован большой материал, посвященный тайной истории формирования «Исламского государства» (ИГИЛ) Публикация была продублирована 18 апреля 2015 года на страницах Spiegel Online в статье Кристофера Ройтера «Стратег террора. Секретные...
22 апреля 2015
Вокруг перемирия: перспективы Минска-2
На прошлой неделе 13 апреля 2015 года в Берлине состоялась встреча в «нормандском формате» министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России по проблеме урегулирования кризиса на Украине Украина пыталась на этом совещании продвинуть вопрос о вводе на Донбасс международных миротворцев...
21 апреля 2015
Венгрия: Символический успех партии Jobbik
12 апреля 2015 года в Венгрии в одном персональном округе на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся по причине смерти парламентского депутата от этого округа, кандидат от праворадикальной партии «За лучшую Венгрию» (Jobbik) победил правительственного кандидата от правящей...
16 апреля 2015
Die Welt: атомная бомба за Холокост
14 апреля 2015 года германское издание Die Welt опубликовало статью Ганса Рюле (Hans Rühle) «Финасировала ли Германия создание ядерного оружия Израиля?». Рюле считается одним из ведущих ядерных военных специалистов в Германии. С 1982 по 1988 год он работал в федеральном министерстве обороны, где...
15 апреля 2015