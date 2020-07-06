Дарья Чернышова
Последние публикации
Что делать, если в июле не пришла выплата на детей до 16 лет
Повторные выплаты на детей до 16 лет начались 1 июля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина выплата в размере 10 000 рублей положена на каждого ребенка от рождения до достижения им 16 лет. «Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным Указом президента Российской Федерации...
6 июля 2020
Бизнес не ради денег. Как открыть детский сад
Родителей часто не устраивает отношение к ребенку в детском саду, организация деятельности в группе. Чтобы решить эту проблему, заинтересовать ребенка, Оксана Ропьяк открыла свой детский сад. «Это бизнес не ради денег. Я вложила в него душу. Работаю на себя и получаю удовольствие от общения с...
23 июня 2020
Коронавирус отступает? Как снимали ограничения в Москве
С 23 июня в Москве сняли еще ряд санитарно-эпидемиологических ограничений. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Читайте подробнее: Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве Так, в столице в полном объеме возобновляют работу кафе и рестораны. Готовы к встрече с...
23 июня 2020
Уплотнительная Москва: где застройщики и москвичи ведут войны за землю
Споры и конфликты между застройщиками и жителями-соседями стройплощадок в Москве не прекращаются из года в год. Клочки земли в столице становятся ареной конфликтов и одновременно призом. Для застройщиков это возможность заработать быстро и надежно хорошие деньги, для местных жителей — это...
12 июля 2019
Москва, Гоморра, «Яма» и «Горка»: места притяжения или отторжения?
Сегодня, 5 июля, общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве стало доступным для посещения. Территория закрывалась на ремонт: проводились работы по смене покрытия амфитеатра, очистке ливневых канализаций, уборке мусора. Общественное пространство «Яма» и парк «Горка» во дворах у...
5 июля 2019
«Стоит всегда»: как Балашиха живёт в пробках и нужно ли ей метро
Крупнейший город Московской области Балашиха ежедневно выстаивает в пробках. Особенно напряжённым является транспортное сообщение с Москвой, куда каждое утро жители отправляются на работу, учёбу или по другим своим делам. Поговорить с жителями Балашихи о транспортных проблемах отправился...
3 июля 2019