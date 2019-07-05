Сегодня, 5 июля, общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве стало доступным для посещения. Территория закрывалась на ремонт: проводились работы по смене покрытия амфитеатра, очистке ливневых канализаций, уборке мусора.

Джон Мартин. Уничтожение Содома и Гоморры. 1852

Общественное пространство «Яма» и парк «Горка» во дворах у станции «Китай-город» — излюбленные места скоплений молодежи в вечернее и ночное время. Часто там можно встретить шумные пьяные компании. Как относятся к подобному отдыху соседи общественных пространств, узнал корреспондент ИА REGNUM.

«Яма»

Администратор группы yamamoscow в социальной сети Instagram, не захотевший представиться, но который и сам является частым посетителем общественного пространства, рассказал корреспонденту ИА REGNUM свой взгляд на ситуацию. По его словам, на площади собирается не только молодежь: «У нас отдыхают все, кроме бабушек пока». Люди приходят каждый день с 5−7 вечера. Основная часть остается до 11, остальные засиживаются до полуночи и дольше. «Сидят там, общаются, просто наслаждаются моментом. Пьют пиво, едят пиццу, слушают музыку через колонки». На вопрос об удобстве расположения «Ямы» рядом с жилыми домами источник ответил: «Было бы лучше, если бы этот единственный жилой дом находился чуть дальше от площади».

С местными жителями у отдыхающих конфликтов не возникало: «Они нам периодически пишут, что мы ведем себя очень громко. А мы, в свою очередь, как можем, просим людей в «Яме» быть потише, но стычек у нас с жителями никогда не было». Драки, по словам администратора, тоже случаются редко. «Крупные столкновения были только со «Львом против». Но это и дракой не назовешь. Он просто заливал всех перцем. А мелкие конфликты внутри «Ямы» длятся обычно секунд по 15−20, потом всех разнимают».

Причиной таких драк становится недопонимание: «Кто-то что-то не так понял и решил выяснить на кулаках. Классика». Администратор также рассказал, что несколько раз в «Яму» приходили люди из «Горки», «типичные школьники с крашеными волосами». Они вели себя очень шумно, рисовали баллончиками: «Мы не против них. Но если бы они уважали пространство, в котором находятся, и людей вокруг, было бы лучше». На странице в Instagram администраторы призывают посетителей «Ямы» убирать за собой мусор, не драться и предотвращать драки.

Strelkakb Хохловская площадь после реконструкции

Ирина, которая живет недалеко от Хохловской площади, сказала, что компании молодежи в «Яме» ей не мешают. «Они тут часто собираются по вечерам, обычные люди, молодежь. Пиво пьют, отдыхают. Особенно в пятницу много. Еще и «Лев против» приходит. Подходит к ним, просит убрать алкоголь и вызывает ОМОН, несколько автобусов. Ну, и тут начинается винтилово. Я, конечно, драк не видела, но, думаю, они тоже случаются». Женщина также добавила, что перед строительством такого общественного пространства город должен был подумать о том, какие компании станут его посещать, и не помещать его так близко к жилым домам.

«Пространство замечательное, — соглашается Лариса. — Только приходят люди и портят его. Каждый день по вечерам собирается молодежь. Шумят, выпивают».

Любит посидеть в «Яме» днем Валерия. К вечерним тусовкам девушка относится нейтрально: «Меня как молодежь это не задевает. Летом они почти каждый день собираются часов с 7−8 и до ночи, до 3−4 где-то. Драки, думаю, у них случаются. Но у нас, в принципе, весь район такой: там бомжи дерутся, чуть подальше еще кто-нибудь. «Яма» неплохое место, а вот «Горку» я не люблю, почти там не бываю. Наслышана, что там наркоманы собираются, у меня бывшие друзья оттуда».

Многие жители близлежащих домов не знают, почему именно закрывали общественное пространство и что планировали исправить в «Яме». «Территория совсем новая, — говорит Марина. — Только два года назад построили». Девушка также рассказала, что сама несколько раз отдыхала в «Яме», но с агрессивной молодежью не сталкивалась. Конфликтов с пьяными компаниями не возникало и у молодого человека Артема, который работает рядом с Хохловской площадью. «Я несколько раз был здесь с друзьями, видел скопления молодежи, но все было спокойно».

Мария тоже не жаловалась на компании отдыхающих: «Мне они не мешали». Однако она с опасением рассказала о «мальчике, который ходил и всех угощал. Одна девочка выпила и упала. Из-за этого и закрыли». Мария говорит про Мурата Сабанова, который был арестован в конце июня текущего года. Он, по версии следствия, предлагал отдыхающим на Хохловской площади напитки с сильнодействующими веществами, после употребления которых людям становилось плохо, некоторые даже впадали в кому.

Читайте также: Москва превращается в Гоморру. Власти не против?

Корреспонденту рассказали, что жители соседнего с общественным пространством дома писали коллективную жалобу на шумящих и пьющих по ночам под их окнами людей. Однако необходимые меры не были приняты.

Mos.ru Фонтан в парке «Горка»

«Горка»

Компании молодежи также любят собираться по вечерам в парке «Горка» возле станции «Китай-город». Гуляющая с двумя детьми Марьям рассказала, что часто видела отдыхающих молодых людей: «Они сидят чаще всего вдали от детской площадки, с громкой музыкой, иногда с алкоголем, но детей не трогают. У меня конфликтов с ними не было, но их внешний вид внушает опасения: цветные волосы, дреды, тунелли, татуировки, пирсинги».

Игорь тоже неоднократно видел неформалов в парке. «У местных жителей они вызывают крайне негативные эмоции, — говорит мужчина. — Я считаю, для таких компаний правительству нужно выделить специальные места, в которых они могли бы собираться без вреда для окружающих. Ведь они — часть современной культуры, которая ищет выражения». Высказался Игорь и по поводу общественного пространства на Хохловской площади: «В «Яме» и драки часто были. Это ведь неофициальное место, правительство о нём не заботится».

Mos.ru Детская площадка в парке «Горка»

Про конфликты отдыхающей на Горке молодежи с правоохранительными органами рассказал Илья. «Я не местный, но был тут пару раз. Здесь в основном неформалы тусуются, у всех волосы крашеные, губы зеленые и всё в этом духе. Знаю, что местные жители жаловались неоднократно на громкую музыку, распитие спиртных напитков, мусор, полиция приезжала, разгоняла. Один раз компанию засекли в заброшенном общежитии рядом с парком, сразу забрали».

«Я редко на Горке бываю, — говорит Андрей. — Недавно проходил мимо. Очень интересное место, очень много цветных волос. В основном там подростки тусуются, от 15 до 18 лет примерно. По-моему, клевое место. Такой отдельный спот для школьников. Это большое пространство, и все они разбиты по маленьким группкам. Когда я проходил, не очень шумно было, да и алкоголя у них вроде немного было».

Mos.ru Сергей Собянин и Владимир Мединский на открытии парка «Горка». 2017

Отметим, тему появления в центре Москвы подростков необычной внешности затронул 5 июля мэр города Сергей Собянин. Выступая на Московском урбанистическом форуме, он рассказал:

«В одном из центральных районов жители были недовольны. Мы сказали: как вы хотите, так и сделаем. Они в течение полутора лет нарисовали всё, что они хотели, какие-то гранитные лестницы и «сухие фонтаны», и они думали, что они всё сделают красиво и качественно и будут гулять с бабушками, дедушками, малышами. Но туда приехал весь город. Почему-то стал этот район популярен среди молодёжи с зелёной, фиолетовой покраской волос. Мы сделали, как они хотели, но результат для них оказался неочевидным».