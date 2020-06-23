Родителей часто не устраивает отношение к ребенку в детском саду, организация деятельности в группе. Чтобы решить эту проблему, заинтересовать ребенка, Оксана Ропьяк открыла свой детский сад. «Это бизнес не ради денег. Я вложила в него душу. Работаю на себя и получаю удовольствие от общения с детьми», — заявила она ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

— С чего начать? Есть ли спрос на частные детские сады?

Всегда был спрос. Как востребованы продуктовые магазины, потому что людям всегда нужно кушать, так всегда нужны и детские сады, потому что детей нужно куда-то пристраивать, чтобы у родителей была возможность работать.

Если расположение первого детского сада зависело от подходящего помещения, то сейчас есть человек, который собирает статистику по запросам на места в детских садах в различных районах. Где количество запросов велико, там и решаем организовать садик.

Оформление документов не занимает много времени и не создает больших проблем.

Частный детский сад можно открыть как ИП, а параллельно с регистрацией садика заключить договор аренды помещения на физическое лицо и начать делать ремонт. А уже после подать заявление на получение лицензии.

На открытие первого детского сада у меня ушел месяц. Опиралась я тогда на свою интуицию. Необязательно иметь специальное образование или знакомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

— Для открытия детского сада нужны большие деньги?

Потребовалось чуть больше полумиллиона рублей. 260 тысяч — аренда помещения, 100 тысяч — ремонт и 150 тысяч — мебель. Однако сейчас каждый новый садик обходится дороже. Когда не хватало денег, приходилось покупать игрушки на Авито, а на роль Деда Мороза приглашала знакомого. Главное, не сдаваться. Через три-шесть месяцев вы начнете получать прибыль от своего бизнеса.

Мы не принимаем участия в государственных программах помощи дошкольному образованию, справляемся своими силами.

— Конкуренты не мешают?

С конкурентами всегда тяжело. Я всегда хожу к конкурентам сама, но не для того, чтобы написать плохой отзыв и испортить им репутацию. Я учусь. Смотрю, что есть у них, решаю, как нужно сделать мне. Детские сады — это честный бизнес.

Главное, нужно не бояться и брать все в свои руки. Я сама ездила смотреть помещения для будущего садика, первое время работала воспитателем, нянечкой, поваром, сама прошла этот путь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

— Что еще нужно знать?

Важно всегда быть в курсе того, что происходит в детских садах: контролировать работников и активно контактировать с клиентами. Для этого приходится самостоятельно отвечать на звонки и связываться с родителями, а в помещениях устанавливать камеры видеонаблюдения со звуком, чтобы слышать, что и как говорят воспитатели детям, как проводят занятия.

Качественный ремонт, красивые и полезные игрушки, детская мебель и камеры… Также обязательно нужен сайт, аккаунты в социальных сетях. Реклама должна быть очень хорошая: чем больше вы видны, тем лучше вас запоминают.