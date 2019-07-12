Споры и конфликты между застройщиками и жителями-соседями стройплощадок в Москве не прекращаются из года в год. Клочки земли в столице становятся ареной конфликтов и одновременно призом. Для застройщиков это возможность заработать быстро и надежно хорошие деньги, для местных жителей — это территория жизненного пространства, дополняющая тесные клетки квартир и напрямую определяющая качество их жизни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Застройка

Способов пробраться в уже застроенные благополучные микрорайоны немало — это и уплотнительная застройка во дворах, «освоение» скверов и газонов, программа реновации и проекты транспортно-пересадочных узлов, в которых предусмотрены жильё и административные площади.

Предлагаем вниманию читателей подборку наиболее громких конфликтов последнего времени, многие из которых актуальны и сейчас.

Район Раменки

Крупную волну протестов вызвало решение построить многоэтажный «дом-монстр» на Мичуринском проспекте в Раменках. Местные жители выступили против строительства, начали проводить митинги и устраивать протесты. Сообщества «Против стройки на Мичуринском 30б» были созданы в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и в Instagram.

18 июня, спустя почти год после начала конфликта, жители Раменок записали видеообращение к президенту. «Мы остановили стройку! Нас не испугали круглосуточные дежурства, побоища с ЧОПом застройщика, автозаки, незаконные задержания жителей! Мы год воевали, но стройку огромного дома на месте детского сада не допустили! Мы проводили митинги, приобрели протестные «Газели» и даже пригоняли военную технику — бронемашину! И мы не отступим!» — сообщает подпись к видеоролику.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протест москвичей в Раменках

Вопросы у местных жителей вызывают и планы по строительству трёх высотных зданий по проекту транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект».

Район Люблино

Жители столичного района Люблино открыто протестуют против строительства многоквартирного жилого дома на территории сквера при реализации проекта ТПУ «Люблино» (транспортно-пересадочный узел), а также против строительства мусоросортировочного комплекса вблизи источников водоснабжения нескольких районов Подмосковья. С целью продвижения протеста были созданы группа «ВКонтакте» «#люблинопротивстройкижилогодома», страница в Instagram «net_tpy_lublino» и в Facebook «Люблино против стройки на Совхозной 10б», администраторы которых активно призывают всех неравнодушных оставить свою подпись против строительства.

На странице в Facebook 4 апреля была опубликована запись, озаглавленная «Зверь в капкане»: «Жители Люблино, узнав о строительстве многоквартирного «Монстра» перед своими окнами, мужественно вышли этой зимой защищать свои дворы, и даже в морозы при — 20, дежурили у своих шлагбаумов, чтобы не допустить проезд строительной техники по дворам. Тогда власти вспомнили. А, точно, ведь на слушаниях дом обсуждали и подъездные пути тоже! А они были не по дворам, а через ул. Совхозную, это единственный возможный компромиссный путь! И, чтобы успокоить людей, на все жалобы и запросы нам неизменно приходил ответ из управы, префектуры и департамента транспорта и развития дорог, что ведётся проработка вопроса по согласованию организации въезда с ул. Совхозная и Краснодарская с учётом результатов встреч с жителями района Люблино».

Дарья Антонова ИА REGNUM Cтроительные работы

На данный момент строительство жилого дома уже ведется, но активисты не сдаются. По просьбе жителей Люблино, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкинпоручил проверить законность возведения дома в сквере в Люблино. Однако, как пишут жители в социальных сетях, с начала проверок работы не прекращались.

Район Останкинский

Уплотнение угрожало и жителям улицы Цандера Останкинского района. Весной 2019 года на озелененной территории собирались начать строительство многоэтажных жилых домов, двух секций в 22-этажа и 3-х секций в 14 этажей, в то время как высота соседних домов — 9 и 12 этажей. 5 марта техника пыталась проехать к месту для начала работ, но им помешали протестующие местные жители, депутаты и активисты. На место прибыла полиция, но активисты продолжали держать позиции и поздно вечером.

Это привело к тому, что власти Москвы решили искать компромисс по реновации дома на Цандера.

Район Свиблово

Недовольны проектами реновации и в районе Свиблово. На месте привычных пятиэтажек собираются строить пять жилых комплексов, высота которых будет составлять 24 и 25 этажей, около 100 метров. Плотность застройки увеличится больше чем в 3 раза, а это значит, что вырастет нагрузка на инфраструктуру, появятся пробки.

В середине мая около тысячи жителей района вышли на митинг против реновации, активисты требовали полностью пересмотреть проекты. Выступления привели к корректировкам проектов планировок кварталов. Совет депутатов муниципального округа Свиблово принял решение ограничить максимальную этажность до 16 этажей, частично отказаться от изменения улично-дорожной сети, провести дополнительное озеленение, обустроить парковочные места.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи против реновации

При обсуждении корректировок на форумах, пользователи отмечают, что решение носит лишь рекомендательный характер и гарантий, что его примут, нет. Снос домов и переселение ожидает жителей не раньше 2020 года.

Район Кунцево

Митинг против застройки прошел весной этого года в районе Кунцево и собрал около трехсот человек. Активисты, представители политических партий, муниципальные депутаты и местные жители выступали против строительства многоэтажных жилых комплексов в непосредственной близости от жилых домов на месте зеленых скверов и детских площадок.

Конфликт жителей Кунцево и застройщиков дошел до суда, однако суд встал на сторону мэрии и застройщика. Стоит отметить, что споры жителей с застройщиками в районе Кунцево начались еще в 2018 году. Сейчас строительство не ведется, но жители все равно взволнованы из-за неопределенности.

«Элиты должны смениться и в Москве, и в стране. Да, есть много прекрасных людей и среди чиновников, и людей, власть имущих, но мы видим, что делается. Мы видим, как элитное жульё попирает и юность, и старость, и спокойствие, душевный мир людей, которые, может быть, живут здесь так давно, что все эти элитные жулики еще не родились», — заявил на митинге протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин.

Район Крылатское

Продолжением протестных движений в столице стал митинг 24 марта в Крылатском против строительства шестиэтажного многофункционального центра на месте бывшего одноэтажного магазина «Италмода». На Осеннем бульваре собралось больше трехсот человек. Активисты и жители требовали не только остановки строительства 30-метрового здания, но и прекращению любого строительства в Крылатском вообще, что касается и парка «Крылатские холмы». 18 июня текущего года в сети появилось видеообращение жителей Крылатского к президенту с просьбой запретить строительство шестиэтажного 30-метрового здания торгово-делового центра.

«Более 10 лет жители района Крылатское борются против незаконной застройки крошечного земельного участка по адресу Осенний бульвар, 8а, — говорится в видео. — Жители возмущены тем, что строительство пройдет в недопустимой непосредственной близости от жилых домов, что создаст аварийно-опасную ситуацию и лишит их естественного солнечного света в квартирах. Более того, в свое время Моспроект-1 запретил подземные строительные работы на этом участке ввиду непосредственной близости линий московского метрополитена. Разрешительная строительная документация на данный земельный участок получена с нарушением закона, и единственным, кто заинтересован в этом строительстве, является коммерческая организация. Мы против незаконной стройки!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крылатские холмы

Борьба местных жителей с застройщиками ведется также на территории парка «Крылатские холмы», имеющего статус особо охраняемой природной территории. Там планируют строительство многоярусного гаража с бассейном и кафе, которые, по словам муниципального депутата района Крылатское Ларисы Горковской, строятся в основном под нужды сотрудников бизнес-центров, а не местных жителей. В сообществе «Спасем Крылатские Холмы» в «ВКонтакте» 6 апреля депутат рассказала, что охранная деятельность противников строительства вызвала реакцию: появились сборщики подписей за строительство многофункционального гаражного комплекса. Горковская призывает не ставить подписи за гаражи и напоминает, что это строительство потребует уничтожения порядка 55 деревьев и большого количества кустарников, а также части велодороги.

Район Бескудниковский

В рамках проекта «Мой район» активно обсуждается открытие крытой шатровой межрегиональной ярмарки выходного дня на Бескудниковском бульваре, 34. Однако многие местные жители выступают против. Иван Филатов в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Бескуда / Бескудниковский район Москвы» замечает: «Несколько лет назад убирали эти ярмарки из-за мусора и сомнительных персонажей на ней. А теперь хотят всё вернуть. Снова мусор и сомнительные люди. Сейчас полно чистых магазинов и ТЦ, где всё есть».

Местные жители развернули деятельность по защите территории, приглашали представителей городской власти, депутатов, развернули кампанию в сети. На сайте change.org в апреле была опубликована петиция против строительства ярмарки по адресу Бескудниковский бульвар, 40. Автор пишет: «Строительство начали настолько молниеносно, что за несколько часов был установлен забор стройплощадки. Только сплочённость людей, которые встали живым щитом, остановила это». На данный момент ситуация с ярмарочным комплексом находится на этапе обсуждения.

Районы Южное и Северное Бутово

В районе Южное Бутово запланировано строительство сразу трех транспортно-пересадочных узлов. Возле станций метро «Бульвар Адмирала Ушакова», «Улица Горчакова» и «Бунинская аллея» планируется грандиозная стройка ТПУ, что вызвало протесты у местных жителей. Еще одна станция ТПУ планируется в районе Северное Бутово. Никто не верит в декларируемую властями цель — улучшение транспортной обстановки. Жители считают, что ТПУ — прикрытие для коммерческого строительства, потому что 80% узла будут составлять гостиницы, торговый центр и точки общепита.

План ТПУ «Бульвар Адмирала Ушакова»

Жители пытались согласовать митинг, однако власти Москвы отправили их в парк «Сокольники», на другой конец города. 26 мая прошла встреча с депутатами, по итогам которой была принята резолюция с несколькими вариантами улучшения транспортной ситуации, строительства развязок без ущерба для жителей. Но на этом активисты не останавливаются и продолжают борьбу. В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа «Мы против ТПУ в Бутово», в которой администраторы призывают всех неравнодушных прийти на согласованные пикета и ставить свои подписи против строительства.

«Мы против транспортного коллапса на наших улицах и превращения зеленого района в загазованную клоаку!» — так звучит их протест.

Район Измайлово

Проблема сноса гаражей возникла весной текущего года в Измайлово. На митинг против сноса гаражей на 11-й Парковой 43,45,47 и строительства 31-этажных домов на улице Константина Федина, которые не обеспечены парковками и социальными объектами, пришло около 400 человек.

В социальных сетях активистами также были созданы сообщества для единомышленников. В «ВКонтакте» в группе «Северное Измайлово: против сноса гаражей» была опубликована запись о том, что после сноса гаражей возникнет крайний дефицит парковочных мест.