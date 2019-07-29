Аскер Сохт
Последние публикации
Дискриминация соотечественников по этническом признаку не красит Россию
1 августа в Республике Адыгея отмечается День репатрианта. Праздник был учрежден в 1990-х гг. и приурочен к первому в российской истории опыту переселения черкесской общины Автономного края Косово СФРЮ в Российскую Федерацию. В июле 1993 г. в условиях начала гражданской войны в Югославии чуть более...
29 июля 2019
Черкесский язык нуждается в защите на территории Краснодарского края
В сентябре текущего года Государственной думой РФ принято заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и нацменьшинств Украины обучаться на родных языках. Принятый документ безусловно важен и актуален применительно к текущей ситуации на Украине. Однако базовые идеи...
13 октября 2017
Главу Адыгеи в день всенародного голосования выбрали в парламенте
Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея избрал Мурата Кумпилова главой Республики Адыгея сроком на пять лет. Ранее 12 января 2017 г. президент РФ назначил Мурата Кумпилова врио главы Адыгеи. В марте 2016 г. депутаты Государственного Совета — Хасэ отменили прямые всенародные выборы главы...
10 сентября 2017