Майкоп, 10 сентября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея избрал Мурата Кумпилова главой Республики Адыгея сроком на пять лет. Ранее 12 января 2017 г. президент РФ назначил Мурата Кумпилова врио главы Адыгеи.

Kremlin.ru Мурат Каральбиевич Кумпилов, глава Республики Адыгея

В марте 2016 г. депутаты Государственного Совета — Хасэ отменили прямые всенародные выборы главы республики. Жители Адыгеи, не согласные с решением местных парламентариев отказаться от прямых выборов главы республики, провели сбор подписей, адресованный президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Российской Федерации, руководителю «Единой России» Дмитрию Медведеву. Петицию, размещенную в сети интернет, поддержало более 5000 жителей республики. Инициаторы сбора подписей рассматривали решение об отмене прямых выборов «как существенное ограничение избирательных прав граждан, вызванное стремлением сохранить в Республике Адыгея сложившуюся семейно-клановую систему власти». Решение об отмене прямых всенародных выборы главы республики, по мнению подписантов, направлено «на отчуждение общества от управления государством, ослабляет государственные институты, способствует развитию коррупции, конфликту интересов в ущерб интересам общества».

На первоначальном этапе инициатива нашла поддержку в аппарате полномочного представителя президента РФ ЮФО. Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов направил инициаторам обращение письмо, где указывалось, что в сентябре 2017 г. в Адыгее пройдут прямые всенародные выборы главы Республики Адыгея. Однако впоследствии эта позиция была дезавуирована Администрацией президента РФ. В сентябре 2017 г. Владимир Путин на основе обращений представленных в парламенте Адыгеи политических партий внес на рассмотрение Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея кандидатуры на должность главы Республики Адыгея — врио главы Республики Адыгеи Мурата Кумпилова, председателя комитета Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободу и гендиректора Открытого акционерного общества «ЗАРЕМ» Шамсудина Пшизова.

Итоги «выборов» главы республики в Адыгее, как и предполагалось, прошли без интриги. 48 из 48 депутатов парламента отдали голоса за М. Кумпилова. Политические партии (КПРФ и Справедливая Россия), предложившие президенту России кандидатов на должность главы Республики Адыгея, отказали своим кандидатам в поддержке в ходе голосования. Кандидат на должность главы Республики Адыгея Александр Лобода, будучи депутатом Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, также не проголосовал за свою кандидатуру. Адыгея — единственный субъект федерации в ЮФО, где отменены прямые всенародные выборы главы республики.

Аскер Сохт — черкесский общественный деятель