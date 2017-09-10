Главу Адыгеи в день всенародного голосования выбрали в парламенте
Майкоп, 10 сентября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея избрал Мурата Кумпилова главой Республики Адыгея сроком на пять лет. Ранее 12 января 2017 г. президент РФ назначил Мурата Кумпилова врио главы Адыгеи.
В марте 2016 г. депутаты Государственного Совета — Хасэ отменили прямые всенародные выборы главы республики. Жители Адыгеи, не согласные с решением местных парламентариев отказаться от прямых выборов главы республики, провели сбор подписей, адресованный президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Российской Федерации, руководителю «Единой России» Дмитрию Медведеву. Петицию, размещенную в сети интернет, поддержало более 5000 жителей республики. Инициаторы сбора подписей рассматривали решение об отмене прямых выборов «как существенное ограничение избирательных прав граждан, вызванное стремлением сохранить в Республике Адыгея сложившуюся семейно-клановую систему власти». Решение об отмене прямых всенародных выборы главы республики, по мнению подписантов, направлено «на отчуждение общества от управления государством, ослабляет государственные институты, способствует развитию коррупции, конфликту интересов в ущерб интересам общества».
На первоначальном этапе инициатива нашла поддержку в аппарате полномочного представителя президента РФ ЮФО. Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов направил инициаторам обращение письмо, где указывалось, что в сентябре 2017 г. в Адыгее пройдут прямые всенародные выборы главы Республики Адыгея. Однако впоследствии эта позиция была дезавуирована Администрацией президента РФ. В сентябре 2017 г. Владимир Путин на основе обращений представленных в парламенте Адыгеи политических партий внес на рассмотрение Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея кандидатуры на должность главы Республики Адыгея — врио главы Республики Адыгеи Мурата Кумпилова, председателя комитета Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободу и гендиректора Открытого акционерного общества «ЗАРЕМ» Шамсудина Пшизова.
Итоги «выборов» главы республики в Адыгее, как и предполагалось, прошли без интриги. 48 из 48 депутатов парламента отдали голоса за М. Кумпилова. Политические партии (КПРФ и Справедливая Россия), предложившие президенту России кандидатов на должность главы Республики Адыгея, отказали своим кандидатам в поддержке в ходе голосования. Кандидат на должность главы Республики Адыгея Александр Лобода, будучи депутатом Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, также не проголосовал за свою кандидатуру. Адыгея — единственный субъект федерации в ЮФО, где отменены прямые всенародные выборы главы республики.
Аскер Сохт — черкесский общественный деятель