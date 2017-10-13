Краснодар, 13 октября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. В сентябре текущего года Государственной думой РФ принято заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и нацменьшинств Украины обучаться на родных языках. Принятый документ безусловно важен и актуален применительно к текущей ситуации на Украине. Однако базовые идеи, заложенные в обращении, выходят далеко за пределы «украинской тематики».

Михаил Лермонтов. Черкес. 1838

Депутаты Государственной думы РФ верно отмечают, что ограничение прав коренных народов на изучение родного языка не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Грубо нарушается Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, закрепляющая принцип признания региональных языков в качестве культурного богатства и обязывающая устранить любые неоправданные ограничения использования регионального языка и языка меньшинств. При этом подписанный президентом закон, по мнению депутатов, станет «актом этноцида» русского народа на Украине.

В контексте заданной темы защиты фундаментального права коренных народов и нацменьшинств обучаться на родных языках хотелось бы обратить внимание на состояние изучения черкесского языка в местах компактного проживания черкесов на территории Краснодарского края Российской Федерации.

Ключевая проблема современного коренного адыгского (черкесского) населения Краснодарского края связана с решением задач этнического и культурного самосохранения. Важную роль в реализации этой задачи играет отношение органов государственной власти, муниципальных властей в местах компактного проживания коренного черкесского населения к задаче реализации прав на сохранение родного языка, уникального, накопленного в течение тысячелетий, этнокультурного наследия.

Сохранение народами своей этнокультурной индивидуальности является безусловным законным правом. Данная проблематика в должной мере урегулирована Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О языках народов Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №1666 Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, целым рядом международных и европейских договоров о правах человека. В первую очередь это Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств, Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, Ословские рекомендации по языковым правам национальных меньшинств, Гаагские рекомендации по правам меньшинств на образование, Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств.

На территории Краснодарского края, несмотря на неоднократные обращения в органы государственной власти черкесских общественных организаций, поручения Президента РФ по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям, состоявшемся 20 июля текущего года в Йошкар-Оле, проблема обеспечения лингвистических прав черкесского населения региона по-прежнему остается крайне не удовлетворительной.

В частности, в г. Краснодаре, где проживает более пятнадцати тысяч черкесов, ни в одном муниципальном образовательном учреждении родной язык не изучается, как и нет курсов родного языка в различных форматах под государственным патронажем.

В Успенском районе Краснодарского края в средних школах черкесских селений а. Урупский и а. Кургоковский родной язык изучается в объеме один урок в неделю со второго по восьмой класс. В ауле Урупский, кстати, находится единственная школа в Краснодарском крае, где преподавание ведется на кабардинском диалекте черкесского литературного языка. Родная литература в а. Урупский и а. Кургоковский изучается в объеме один урок в неделю в десятых и одиннадцатых классах. Ранее, в советские годы, черкесский язык и черкесская литература изучались в объеме четырех часов в неделю с первого по одиннадцатый классы.

Столь радикальное сокращение изучения черкесского языка в образовательных учреждениях Успенского района Краснодарского края привело к тому, что дети не могут овладеть навыками чтения и письма на черкесском языке. Не обладая навыками чтения, дети не могут полноценно изучать черкесскую литературу.

В г. Армавир, где проживает более трех тысяч черкесов, ни в одном муниципальном образовательном учреждении также черкесский язык не изучается, как и нет курсов родного языка в различных форматах под государственным патронажем.

В черкесских аулах Лазаревского района г. Сочи из 365 учащихся 2−9 классов черкесский язык изучают 133 ученика, что составляет 36%. По Туапсинскому району из 415 учащихся 2−9 классов родной язык изучают 113 учеников, что составляет 27%.

Всего по двум районам: 780 учащихся 2−9 классов, из них родной язык изучают 246 учеников, что составляет 31%.

При этом для большей части охваченных изучением черкесского языка детей в Лазаревском районе г. Сочи и Туапсинском районе преподавание ведется в форме факультатива, нерегулярных кружковых занятий, вследствие чего дети не могут овладеть навыками чтения и письма на родном языке в полной мере, лишены возможности изучать черкесскую литературу.

В целом по Краснодарскому края 90% детей-черкесов не имеют возможности изучать родной язык, что является очевидным нарушением лингвистических прав коренного черкесского населения региона, установленных Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О языках народов Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, международными обязательствами нашей страны.

Возможное изучение русского языка на Украине либо в странах Прибалтики в объеме одного урока в неделю, тем более на уровне факультатива либо нерегулярных кружковых занятий, справедливо рассматривается общественностью и властями нашей страны как «акт этноцида». Как же тогда характеризовать положение с изучением черкесского языка в Краснодарском крае?

В этой связи очевидно востребовано полноценное восстановление изучения черкесского языка в образовательных учреждениях Краснодарского края в местах компактного проживания черкесов в соответствии с ранее действовавшими в образовательных учреждениях Краснодарского края объемами преподавания черкесского языка. Уверен, что Государственная дума РФ и органы государственной власти нашей страны не оставят без внимания столь очевидно критическую ситуацию с обеспечением фундаментального права коренного черкесского населения Краснодарского края обучаться на родном языке.

Аскер Сохт, черкесский общественный деятель