1 августа в Республике Адыгея отмечается День репатрианта. Праздник был учрежден в 1990-х гг. и приурочен к первому в российской истории опыту переселения черкесской общины Автономного края Косово СФРЮ в Российскую Федерацию.

Адыгея

В июле 1993 г. в условиях начала гражданской войны в Югославии чуть более сорока семей черкесских соотечественников в СФРЮ обратились к властям России с просьбой оказать им содействие в переселении на историческую родину. Вопрос рассматривался четыре года. В конечном итоге с 1998 г. по 1999 г. на основании Постановления Правительства РФ силами МЧС России в Республику Адыгея было репатриировано три группы черкесов Югославии в количестве 49 семей.

Теодор Горшельт. Черкесы. XIX век

Под Майкопом был построен новый населенный пункт Мафехабль, где были поселены репатрианты из Югославии. Несмотря на упорно и настойчиво распространяемые слухи, черкесская община Югославии не покинула Россию. К настоящему времени Мафехабль существенно расширился, в нем проживают также черкесские репатрианты из Сирии, Иордании, Турции, Израиля.

Гражданская война в Сирии также стала колоссальным испытанием для черкесской общины Сирии и России. В условиях нарастания военных действий, гуманитарного кризиса в Сирии нарастал поток беженцев из Сирии на историческую родину. Однако отношение государства к беженцам из Сирии оказалось иным. Здесь мы столкнулись с явной политикой двойных стандартов.

В памяти остается ответ директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями О. Васнецова на одно из многочисленных обращений черкесских НКО России с просьбой о содействии в репатриации черкесов Сирии на историческую родину. В своем письме он отметил: «Что касается организации для сирийских адыго-черкесов возможности упрощенного въезда в Российскую Федерацию, признания всех их в качестве беженцев и автоматического предоставления им гражданства Российской Федерации, то для таких мер на данный момент отсутствуют юридические и политические основания. Кроме того, наделение такими преференциями исключительно черкесской диаспоры CAP может быть воспринято властями этой страны и другими группами сирийского населения, возможно, также претендующими на переезд в Россию в чрезвычайном порядке, как явная дискриминация».

Уверен, что беспрепятственное переселение сотен тысяч беженцев с Украины в Россию и предоставление гражданства РФ в упрощенном порядке жителям Донецкой и Луганской народных республик, как и русским жителям Сирии, не рассматривается О. Васнецовым как дискриминация по отношении к любой иной группе соотечественников.

И тем не менее с 2012 г. в рамках общих норм миграционного законодательства России порядка шести тысяч черкесских соотечественников из Сирии прибыли в Российскую Федерацию. Половина из этого числа предпочла остаться в Российской Федерации, остальные покинули Россию и переселились в Абхазию, Турцию, Иорданию, Швецию, Норвегию, ФРГ. Часть из них вернулась в Сирию. Для многих это окажется поразительным, но есть и те, кто впоследствии вернулись из европейских стран в Россию. В последний год миграционный поток в целом остановился, что связано прежде всего со стабилизацией ситуации в Сирии.

Григорий Гагарин. Лихие черкесы отправляются за добычей

Для черкесских беженцев из Сирии государством не были открыты центры временного размещения, как и не было принято каких-либо мер социальной поддержки репатриантов, как это практиковалось по отношению к беженцам с Украины. Однако практика показала, что дисперсное расселение репатриантов, прежде всего в сельской местности, — наиболее эффективный способ их интеграции в новое общество. При этом незамедлительное и тотальное трудоустройство — лучший способ преодоления постконфликтных стрессов.

При содействии региональных властей на первоначальном этапе был организован сбор средств для репатриантов, что позволило гражданским активистам в России достаточно эффективно решить многие социальные проблемы репатриантов. Региональные системы образования и здравоохранения также сыграли свою позитивную роль.

За прошедшие семь лет значительная часть репатриантов из Сирии получила гражданство России. В основном это молодежь, окончившая в России школы, колледжи, университеты. Часть из них призывается в Вооруженные силы России, что также является важным механизмом интеграции в российское общество.

Однако сохраняется порядка трехсот семей в России, в основном это люди предпенсионного и пенсионного возраста, крайне нуждающихся в правовой помощи в получении гражданства России. Последние Указы президента России о получении Российского гражданства в упрощенном порядке некоторым категориям иностранных граждан целенаправленно обходят черкесских репатриантов из Сирии, проживающих в РФ на основании вида на жительство в РФ и разрешения на временное проживание в РФ. Безусловно, это явная дискриминация черкесских репатриантов из Сирии, более семи лет проживающих в России. Разделение соотечественников по этническому признаку при выработке мер государственной поддержки не красит государство.

intercircass.org Черкесы.

Региональные власти также проявили безынициативность при разработке Указов Президента РФ. Возможно, им банально запрещено проявлять такие инициативы. Между тем урегулирование этой проблемы для остающихся трехсот семей позволило бы нам наконец завершить реализуемый с 2012 года гуманитарный проект и сохранить лицо.