Анна Никитченко
Последние публикации
Зачем и как поддерживать женское предпринимательство в РФ
В 2014 году в России начался финансово-экономический кризис, сформированный в том числе падением цен на нефть и экономическими санкциями Запада. Сейчас мы видим падение ВВП в каждом квартале, инфляцию, девальвацию рубля. Ситуация непростая. В таких условиях необходима мобилизация всех сил экономики...
13 января 2016
Выгоды, издержки и возможности: что нужно малому бизнесу в РФ
Минэкономразвития России сообщило, что в следующем году интересы развития малого бизнеса при принятии государственных решений будут рассматриваться в приоритетном порядке. Конечно же, в первую очередь, это должны быть не только (а даже не столько) те 13 миллиардов рублей, которые планируется...
26 ноября 2015
О целях и задачах развития МСП в рамках Стратегии России-2030
По итогам 2014 года всех целевых значений по показателям, связанным с МСП, не удалось достичь ни одному региону (рассматривалось 83 региона России). В 55 регионах не было достигнуто целевых значений более чем по одному показателю. Это говорит о том, что текущий подход к работе по развитию МСП...
23 ноября 2015