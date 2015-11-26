Минэкономразвития России сообщило, что в следующем году интересы развития малого бизнеса при принятии государственных решений будут рассматриваться в приоритетном порядке. Конечно же, в первую очередь, это должны быть не только (а даже не столько) те 13 миллиардов рублей, которые планируется выделить на сектор МСП только из федерального бюджета в следующем году (практика предыдущих 10 лет показала, что финансовые вливания не работают или работают крайне неэффективно). Это должна быть, прежде всего, правильная и аккуратная регуляторика (законотворчество) и правоприменение. Любое регулирование, прежде всего, должно быть оценено на предмет последствий для бизнеса.

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Большинство законов влияет на предпринимателей, хоть и в разной степени. Тем не менее, объем и масштаб нормативного регулирования предпринимательского сектора в России сегодня просто колоссален, зашкаливает. Так, согласно статистике из правовой базы данных «Консультант Плюс», нормативная правовая база по тематике регулирования отношений, например, в области малого и среднего предпринимательства в целом по России представлена более чем 10 тыс. документами, а по г. Москве и г. Санкт-Петербургу — более чем 700 и 500 документами соответственно (в том числе комментарии, примечания и обзоры нормативной базы). Общее бремя административных издержек для бизнеса в России, прямо или косвенно связанных с выполнением обязательных требований со стороны государства, превышает 750 млрд руб. в год.

При этом прежде, еще 10 лет назад в России никто не оценивал ни выгоды, ни издержки на бизнес, которые были вызваны тем или иным регулированием. Политика сокращения административных барьеров началась в 1999 г., но лишь с 2006 г. в России возникли серьезные идеи внедрения в государственную практику эффективных инструментов оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов по примеру развитых стран.

К настоящему времени многое изменилось. По данным Минэкономразвития РФ, уже подготовлено более 3900 заключений об оценке регулирующего воздействия (ОРВ), в рамках подготовки которых высказано более 41 000 мнений и замечаний. С помощью проведенных процедур удалось сэкономить по разным оценкам от 600 млрд до 3,1 трлн руб. Бизнес потихоньку привыкает давать комментарии в рамках публичных консультаций, стал чувствовать, что его мнение действительно учитывается. Примеров уже очень много. Если пройтись по показателям рейтинга Doing Business, не углубляясь в анализ конкретного нормативного правового акта, то реализация дорожной карты «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденной в 2012 г., показала значимый результат почти сразу же. По текущей оценке длительность процесса регистрации собственности по сравнению с того времени сократилась с 43 до 19 дней, а цены на прохождение регистрационных процедур упали в 2 раза. То же самое мы видим и при подключении к электросетям и даже при получении разрешений на строительство (число обязательных для прохождения компаниями процедур было уменьшено с действующих 225 процедур до 134). А по нашим недавним исследованиям, более половины опрошенных предпринимателей, имевших опыт создания бизнеса как до 2014 г., так и после, отметили сокращение временных затрат на регистрацию предприятий на пару дней, причем ни разу не было отмечено, что какая-то из регистрационных процедур вызывала существенные сложности.

По нашей оценке, в настоящее время российские методики проведения оценки регулирующего воздействия на деятельность компаний (бизнеса) являются одними из лучших в мире и при этом продолжают совершенствоваться. Сейчас, например, легко оценить каков реальный эффект движения по позициям вверх, понять сколько денег было сэкономлено предпринимателями при реализации задач дорожных карт по обеспечению более высоких мест.

Но, нам есть куда развиваться дальше, как с точки зрения качественных улучшений в рамках внедрения процедуры one-in-one-out, что как раз запланировано на этот год, так и с точки зрения повышения автоматизации расчетов для сокращения временных затрат. Это в первую очередь касается расширения применения методики оценки стандартных издержек в части повышения степени автоматизации расчетов путем создания расчетных «калькуляторов» по различным отраслям права и группам предпринимательской деятельности, а также формирования и непрерывной актуализации баз данных с материалами, содержащими как исходные константы, так и результаты проведенных ранее оценок.

Информационные калькуляторы обычно оформлены либо в виде программных продуктов, доступных на веб-сайтах, либо в виде файлов excel, которые регулярно обновляются. Так, в Великобритании действует Impact assessment calculator, который позволяет оценить общее административное бремя бизнеса и смоделировать его изменения. А в США калькуляторы разделены по отраслевому признаку. Например, California Life-Cycle Benefit/Cost Analysis Corridor Model применяется для оценки издержек бизнеса, вызванных принятием законопроектов Департамента Транспорта Калифорнии: экономия затрат на время в пути (Travel time savings), экономия расходов на эксплуатацию транспортных средств (Vehicle operating cost savings), экономия затрат, связанных с производимыми выбросами вредных веществ (Emission cost savings).

Информационные базы в ряде стран обладают даже возможностями по моделированию изменений административных издержек благодаря принимаемому регулированию. Так, шведская информационная база Malin обеспечивают возможность отслеживать и прогнозировать изменение административной нагрузки во времени, в немецкой WebSKM есть возможность сбора отзывов и предложений о дальнейшем совершенствовании базы от пользователей, в рамках бельгийской SAMBAL разрабатывается программный продукт, взаимоувязанный с информационной базой, который позволит автоматически оценивать административное бремя при введении дополнительного регулирования на основе указания предпосылок.

Первым шагом Минэкономразвития РФ к реализации представленных изменений является создание нового информационного портала по тематике ОРВ (orv.gov.ru), на котором планируется осуществление интеграции модели расчета стандартных издержек в форму отчета об ОРВ. Также планируется разработка информационной базы и расчетного калькулятора, которыми можно будет пользоваться в рамках функционала сайта. Следующим шагом после реализации запланированных задач должно быть целенаправленное снижение издержек регулирования в рамках выявления точек, в которых при незначительном изменении регулирования существует потенциал значительного снижения издержек, подготовка отраслевых планов сокращения административных издержек предпринимателей, продолжение повышения автоматизации расчетов и моделирование изменений административных издержек по примеру мирового опыта.