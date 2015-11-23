По итогам 2014 года всех целевых значений по показателям, связанным с МСП, не удалось достичь ни одному региону (рассматривалось 83 региона России). В 55 регионах не было достигнуто целевых значений более чем по одному показателю. Это говорит о том, что текущий подход к работе по развитию МСП неэффективен, показывает, что большая часть из того, что делается — слабые решения, которые не могут позволить достичь амбициозных результатов: за последние 10 лет в России не было зафиксировано существенного роста доли МСП в ВРП. При этом в Чили, Германии, Италии и ряде других стран доля МСП в ВВП возросла в 1,5−4 раза всего за несколько лет при отсутствии прямой финансовой поддержки МСП, а в Чили — при отсутствии централизованной системы поддержки МСП в целом.

Эмбрион

Такое противоречие связано как с необходимостью в смене парадигмы поддержки МСП в целом (к постепенному отказу от прямых финансовых мер поддержки, к развитию на новом качественном уровне информационной и инфраструктурной поддержки), так и в том, что необходимо перестать воспринимать сегмент МСП как особенный и рассматривать его развитие как самоцель без привязки к социально-экономическим задачам России и регионов. Столь высокий рост доли МСП в ВВП указанных стран произошел за счет того, что были изначально выбраны целевые отраслевые ориентиры и использован подход «сверху вниз», но не от доли МСП в ВРП, так как развитие МСП само по себе является побочным эффектом, а от целевого объема произведенной конкретной продукции на экспорт, развитие импортозамещения в рамках отечественного рынка.

Так, в Чили от цели создания глобальной конкурентоспособной отрасли по производству лосося были созданы рыбные кластеры, в рамках создания кластеров были закуплены технологии и созданы демонстративные предприятия, по итогам создания предприятий в рамках отраслевой цепочки создания стоимости осуществлен цикл работ по стимулированию развития экспорта. Тоже самое было сделано в отрасли сельского хозяйства, пищевой промышленности и прочих. Этот подход в полной мере стимулирует создание новых малых и средних предприятий, которые встраиваются в новую экосистему, а также обеспечивает значимый рост в повышении производительности труда за счет создания понятных условий для осуществления инвестиций. Позволяет избавиться от оказания отдельных мер для решения разнообразных проблем МСП, в большинстве своем не эффективных, а предполагает комплексное решение и понятный и прогнозируемый конечный результат.

В Стратегии России до 2030 (2035) года в первую очередь должны быть заложены не меры поддержки для массовых групп МСП, а стимулы для регионов по развитию собственных отраслевых точек роста МСП в связке со своими социально-экономическими задачами, оказание пакетных мер поддержки по выстраиванию цепочки компаний в рамках создания и развития конкурентоспособности определенной отрасли. Чем больше регион будет стимулировать развитие собственных отраслевых точек роста МСП, заниматься их точечной целенаправленной поддержкой, тем больше шансов у него благополучно пережить кризис, выстроив отрасли, конкурентоспособные на мировой арене.

При этом есть возможность заранее сделать приоритетными те отрасли, которые предполагают экспортную деятельность и оказывают значимое влияние на развитие смежных отраслей. Такой отраслью является туризм, развитие этой отрасли предполагает создание значимого количества новых субъектов МСП (гостиницы, рестораны, сувенирная продукция, экскурсионные туры и прочее). Согласно расчетам НИСИПП, инвестиции, вложенные в развитие туризма в части создания требуемой инфраструктуры обеспечивают синергетический эффект на смежные отрасли МСП — каждый 1 вложенный руб. создает 2,5 руб. выручки у МСП в смежных отраслях.

На наш взгляд ключевую цель развития МСП необходимо сформулировать следующим образом: сектор МСП должен обеспечивать существенный прирост ВВП, не менее 2−3% в год.

Ключевая задача — создание условий для роста инвестиций сегмента МСП в объеме, достаточном для указанного прироста ВВП, в том числе развитие тех секторов, которые наиболее привлекательны для привлечения инвестиций. Перечень задач, который позволит обеспечить необходимый рост инвестиций: