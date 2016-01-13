В 2014 году в России начался финансово-экономический кризис, сформированный в том числе падением цен на нефть и экономическими санкциями Запада. Сейчас мы видим падение ВВП в каждом квартале, инфляцию, девальвацию рубля. Ситуация непростая. В таких условиях необходима мобилизация всех сил экономики, для того чтобы преодолеть кризисные тенденции. В этом контексте развитие малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) — стратегический ресурс, способный быстро сформировать новые рабочие места, снизить безработицу и способствовать стабилизации социально-экономической ситуации в стране в целом.

Женщинам-предпринимателям сложнее, чем мужчинам

При этом уникальную роль в МСП занимает женское предпринимательство, и особенно сейчас складываются и продолжают развиваться предпосылки для его дальнейшего развития. Производство товаров переходит в производство услуг, формируются новые модели отношений в сфере труда, возрастают потребности в развитии рынков социальных, информационных и образовательных услуг. А именно эти сферы наиболее характерны для женского предпринимательства. Так женщина становится все более востребованной обществом в роли предпринимателя в силу своих природных качеств — способности вызывать доверие, развитой интуиции, ориентацией на глубокие ценности.

Роль женщин-предпринимателей велика

Примеров успешных женщин-предпринимателей достаточно много как в российской, так и в мировой практике.

в мире:

Карен Барски (Woombie) — создала пеленки особой конструкции, обеспечивающие младенцам комфортный сон;

Сэнди Кларк (Double Blessings) — создала приспособление, скрывающее от посторонних глаз процесс кормления детей грудью;

Стефани Паркер (Zipadee Zip) — создала продукт, помогающий детям при переходе от пеленания к пижаме.

в России:

Виктория Устюгова (Floristory.ru) — свадебное агентство и мастерская по флористике и декору;

Екатерина Жукова (JKTravel) — агентство путешествий;

Елена Бредова (WOW Studio) — студия разработки и продвижения сайтов, разработки фирменного стиля, печатной продукции.

При этом, несмотря на то, что многие придерживаются мнения о том, что бизнес — не для женщин, уже сейчас женщины в качестве учредителей причастны к каждому третьему предприятию в России и обеспечивают за счет налогов большую часть бюджета нашей страны (17% по компаниям, организованным только женщинами, из всех), при этом объем выплачиваемых налогов стабильно возрастает. Это соответствует лучшим мировым практикам (например, Швеции).

Таблица 1 — Сравнение долей компаний, организованных женщинами, мужчинами, а также находящихся в совместной собственности по состоянию на 2014 г.

Размер компании Доля в общем числе предприятий, % Компания, организованная женщиной /женщинами Компания, организованная мужчиной / мужчинами Совместная собственность (и женщины, и мужчины) Доля компаний, в которых учредителями являются только женщины и женщины вместе с мужчинами Микропредприятия 22% 51% 27% 49% Малые предприятия 16% 61% 23% 39% Средние предприятия 14% 65% 21% 35% Крупные компании 13% 64% 23% 36%

Источник: оценка АНО «НИСИПП» на основе данных СПАРК

Предприятия, организованные женщинами, имеют специфическую отраслевую направленность и стиль управления

Безусловно, женское предпринимательство характеризуется ярко выраженной отраслевой спецификой. К группе отраслей, наиболее активно осваиваемых женщинами, принадлежат розничная торговля, общепит, наука, культура, здравоохранение, предоставление персональных услуг, производство кожи, изделий из кожи, производство обуви, текстильное производство, производство одежды, выделка, крашение меха.

К основным причинам приоритетности сферы обслуживания и торговли в развитии женского предпринимательства можно отнести:

предыдущий опыт женщин, в том числе домашний труд, который формирует навыки и знания, адекватные работе в этих отраслях;

женщины реже имеют техническое образование, что препятствует созданию ими предприятий в области строительства, транспорта и промышленного производства;

женщинам труднее найти заемный капитал, а именно «нетрадиционные» для женщин отрасли требуют большего объема первоначального капитала;

предпочтения по складу характера, имитация «домашности» в отношениях с коллегами.

Жизненный опыт и воспитание влияют не только на выбор отрасли, но и накладывают специфику и на стиль управления компанией. Данные свидетельствуют о том, что управленческие расходы микропредприятий, малых и крупных компаний, организованных женщинами, ниже, чем у аналогичных компаний (на 3%, 21% и 70% соответственно), которыми руководят мужчины. Что интересно, управленческие расходы компаний, находящихся в совместной собственности мужчин и женщин значительно ниже аналогичных расходов компаний, организованных мужчинами, и в большинстве случаев ниже расходов компаний, организованных женщинами (кроме крупных предприятий). На наш взгляд, это обусловлено тем, что наиболее эффективным является сочетание «мужского» и «женского» типов управления. Безусловно, успешные менеджеры следуют «смешанному» типу управления вне зависимости от собственного пола. Тем не менее, придерживаться «смешанного» типа управления проще, когда руководство компании включает и женщин и мужчин.

Таблица 2 — Сравнение управленческих расходов мужских и женских компаний по состоянию на 2014 г.

Размер компании Управленческие расходы, млн руб. Женской компании Мужской компании Смешанная собственность Микропредприятия 3,5 3,6 2,6 Малые предприятия 15,0 18,2 13,7 Средние предприятия 29,9 27,4 27,1 Крупные компании 100,6 170,2 103,6

Источник: оценка АНО «НИСИПП» на основе данных СПАРК

Женщинам-предпринимателям сложнее, чем мужчинам

Но, давайте обратимся к вопросу, сложнее ли все-таки женщине быть предпринимателем, чем мужчине?

В целом в процессе ведения деятельности женщины сталкиваются с теми же трудностями, что и мужчины.

Таблица 3 — Сравнение трудностей начала бизнеса для мужчин и женщин

Трудности начала бизнеса Мужчины Женщины Недоступность финансирования, сложность привлечения инвестиций 43% 42% Административные барьеры (коррупция, бюрократия) 35% 26% Нехватка знаний и опыта ведения бизнеса 32% 40% Сложности сбыта продукции, недобросовестная конкуренция 32% 30% Недоступность кадровых ресурсов 27% 25% Недоступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций) 19% 16% Недоступность информации о рынке и возможных перспективах бизнеса 17% 16% Сложности с поиском поставщиков 9% 4%

Источник: данные ExonMobil

Но кроме этого, есть дополнительные барьеры, препятствующие развитию женщин в качестве предпринимателей:

нехватка знаний и опыта ведения бизнеса;

отсутствие возможности всё время посвящать бизнесу, так как женщина-предприниматель вынуждена совмещать руководство своим предприятием с функциями воспитания детей и ведения домашнего хозяйства, что может косвенно влиять на его успешность;

сложившиеся в обществе гендерные стереотипы, препятствующие восприятию её как бизнес-партнера;

низкий статус женщин в политике и связанные с этим ограниченные возможности.

Женщинам-предпринимателям нужна поддержка

Поскольку специфические барьеры существуют, на наш взгляд, необходима государственная поддержка. При этом поддержка должна быть направлена не на саму компанию, а напрямую на женщину-предпринимателя. Ведь в первую очередь женщинам нужна именно возможность поверить в себя, увидеть положительные примеры других успешных женщин-предпринимателей. В соответствии с этим важны такие мероприятия:

поддержка образа женщины-предпринимателя в СМИ;

глубокий анализ возможности применения материнского капитала в предпринимательской деятельности;

развитие предоставления услуг по организации времяпровождения детей.

Также необходимо осуществлять те меры поддержки, которые будут доступны всем МСП, но, прежде всего, создадут ценность для женщин: