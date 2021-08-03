Анна Иванова
Последние публикации
Герой нашего времени. Роман
Герой нашего времени. Роман На недавно прошедшем ПМЭФ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Романа Абрамовича «героем нашего времени». Никак не споря с этим утверждением, хочется лишь добавить — какие герои, такие и времена. И чем дальше — тем интереснее. Именно так можно сказать о...
3 августа 2021
«Самовольное Крылатское» — как особо охраняемые земли потеряли свой статус?
Громкий судебный процесс о сносе офисных зданий бизнес-парка «Крылатские холмы» Романа Абрамовича набирает обороты. Третьими лицами в спор, в основе которого лежит снятие статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с земельных участков под бизнес-парком, привлечены межрайонная...
28 мая 2021
Снести Олимпийскую велотрассу. Снести жилые дома: реновация под сенью суда?
Юридическая борьба за будущее уникального спортивного сооружения — Кольцевой велодороги, построенной к Олимпиаде 1980 года в Москве, вышла на новый уровень. Арбитраж Москвы в апреле-мае 2021 года начал рассмотрение пяти исков к компании «Вестерн Эстейт» олигарха Романа Абрамовича, четыре из которых...
26 апреля 2021
Знаменитой велодороге, построенной к Олимпиаде-80, грозит уничтожение?
Уникальному спортивному сооружению — Кольцевой велодороге, возведённой к Олимпиаде 1980 года в Москве, грозит уничтожение. 23 марта 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы о признании части Кольцевой велодороги самовольной...
17 апреля 2021