Громкий судебный процесс о сносе офисных зданий бизнес-парка «Крылатские холмы» Романа Абрамовича набирает обороты. Третьими лицами в спор, в основе которого лежит снятие статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с земельных участков под бизнес-парком, привлечены межрайонная природоохранная прокуратура Москвы и Минприроды России. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM БЦ «Крылатские холмы»

Начало истории: Знаменитой велодороге, построенной к Олимпиаде-80, грозит уничтожение?

Продолжение: Снести Олимпийскую велотрассу. Снести жилые дома: реновация под сенью суда?

Второй этап битвы за объект начался в 2021 году, когда к компании «Вестерн Эстейт» олигарха Романа Абрамовича было подано шесть исков, пять из которых — о признании самостроем пяти корпусов бизнес-парка «Крылатские холмы» общей площадью почти 100 тыс. кв. м. Главный же иск подан в январе текущего года. В нём истец — межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» — требует признания «недействительным договора аренды земельного участка для целей капитального строительства от 17.05.2017 года №И-07−001473» и применения последствий недействительности сделки. Из-за застройки этого участка и хотят разрушить часть олимпийской велотрассы.

Ответчики по искам — «Вестерн Эстейт» и департамент городского имущества города Москвы. В дело о потерявшем статус ООПТ земельном участке привлекли собственника уже ставшей известной не только профессиональным велоспортсменам Кольцевой олимпийской велотрассы — компанию «Лата Трэк», ранее проигравшую судебный процесс о статусе этого сооружения в Арбитражном суде города Москвы (дело №А40−9527/2018). Судья Галина Панфилова признала легендарный спортивный объект, оказавшийся на пути больших строительных планов фирмы олигарха, самовольной постройкой. В деле не обошлось без казусов. По понятной только участникам процесса причине после трех лет судебных разбирательств касательно велодороги в Крылатском суд вынес решение о сносе трех жилых домов в Царицыно. Уже после вступления решения в силу истцы, обнаружив, что решение суда неисполнимо, направили в суд заявление «об исправлении описки в решении», которое было судьей Галиной Панфиловой удовлетворено в полном объеме, фактически судья изменила содержание принятого ею же судебного акта, следом ООО «Миллхаус» подало апелляционную жалобу на это определение, в котором в очередной раз просит изменить решение суда, но только на свой лад. Продолжение в этом деле, судя по всему, ещё следует. Арбитражный суд города Москвы вносит доселе невиданное новаторство в арбитражный процесс.

Возвращаясь к иску о сносе корпусов бизнес-парка «Крылатские холмы».

Офисные здания «Принципъ» требует признать самовольными постройками, что предполагает незаконность их строительства и ввода в эксплуатацию, а касательно переданного в аренду нового земельного участка — незаконное снятие с него статуса ООПТ.

В другом деле (№А40−11 718/2021), которое также рассматривается в Арбитражном суде города Москвы под председательством судьи Юлии Скачковой, 25 мая 2021 года удовлетворено ходатайство представителя АО «СЭК «Лата Трэк» о привлечении к участию в деле прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы. Суд также привлек к участию в деле Минприроды России как лица, на права и обязанности которого может повлиять принятый судебный акт по настоящему спору. Судья к тому же удовлетворил просьбу «Лата Трэк», обязав Мосприрода представить оригинал государственной экологической экспертизы в отношении земельного участка по адресу — улица Крылатская, вл. 13 с кадастровым номером — 77:07:0001003:1002.

Представитель «Лата Трэк» Татьяна Гусева отметила, что суд согласился с необходимостью/целесообразностью участия этих ведомств после того, как истцом были предъявлены письма Министерства природы, в которых на запрос истца министерство подтвердило, что природная территория не может потерять свой статус путем простого изменения ранее установленных/утвержденных границ ООПТ, поскольку и федеральным, и региональным законодательством не предусмотрено изъятие земельных участков из территории ООПТ. В рассматриваемом случае участники процесса гадают, как в результате корректировки границ ООПТ исчез статус особо охраняемой территории у участка, находящегося в центре Природно-исторического парка «Москворецкий»?

"Это выглядит достаточно логичным — статус ООПТ присваивается территориям с подтвержденной экологической ценностью, и сделать природную территорию строительной площадкой просто «потому, что потому», мне кажется неправильным. Но на протяжении многих лет московская мэрия использовала простую, но хитрую методику, чтобы обойти эти ограничения. Статус ООПТ с нужных земельных участков снимался путем изменения ранее утвержденных границ парков — то есть нужный земельный участок исключался из границ ООПТ, а вместо него туда вставляли какой-нибудь заброшенный непригодный для «освоения» земельный участок, — отмечает Татьяна Гусева. — Пикантность ситуации состоит в том, что судебный процесс вокруг участка в Крылатском площадью менее гектара может открыть общественности глаза на масштаб подобных незаконных методов мэрии. Ранее, при «корректировке» границ ООПТ, мэрия всегда успокаивала общество — мол, вывели из ООПТ один гектар, а включили в ООПТ два гектара. И это казалось и законным, и полезным. Таким точно образом была лишена статуса ООПТ вся Мнёвниковская пойма — луг площадью 80 гектаров, спустя всего пару лет после этой процедуры представляющая собой огромный элитный микрорайон. Риски покупки недвижимости на таких территориях есть — примером может служить решение Тушинского районного суда Москвы о сносе коттеджного поселка с уже построенными и проданными квартирами по иску природоохранной прокуратуры Москвы. Правда, апелляция отменила данное решение, но, пока шел судебный процесс, счастливые новосёлы потрепали себе нервы от покупки недвижимости в «экологически чистом районе».

Слушания по искам «ПринципЪ» в Арбитражном суде Москвы продолжаются. Большинство заседаний были отложены, поскольку ответчик — «Вестерн Эстейт» — не представил письменную позицию по иску и документы, позволяющие ему строить бизнес-парк на территории ООПТ. Суду предстоит собрать доказательства, часть из которых уже затребована.

«Касательно строительства в ООПТ офисных зданий бизнес-парка «Крылатские холмы», ни одного логичного/возможного объяснения законности строительства зданий на земле, на которой их строить было нельзя ни при каких обстоятельствах, ответчик и мэрия Москвы пока не представили. Наличие разрешения на строительство не подтверждает законность строительства. Очевидно, что ответчику и мэрии придется пролить свет на документы, по которым некоторым можно делать то, что остальным запрещено законом. Судебная власть окажется перед непростым выбором: либо выносить резонансное решение о самом масштабном после «ночи длинных ковшей» решении и сносе построенных незаконно зданий, либо в очередной раз признать, что «закон что дышло, как повернешь, так и вышло», — делится мнением Татьяна Гусева.

А тем временем, пока суд да дело, олигарх Абрамович создал свеженький актив. Некое АНО «Вело1» учреждено 18 мая 2021 года на улице Крылатская, 8, корпус 1 в Москве для деятельности по благоустройству ландшафта. Миллиардер, экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович — единственный учредитель этого АНО, чей электронный адрес размещен на MILLHOUSE.RU. В активе Абрамовича также есть фирма «Миллхаус», которая фигурирует в скандальном деле о сносе олимпийской велодороги.

Руководитель «Вело1» — Андрей Городилов, который является учредителем АНО Восстановления и сохранения лесов «Парк Мещерский» и совладельцем компании «Крония-2000». Среди соучредителей последней Виктор Харитонин (совладелец «Аресбанка»), чьи данные совпадают с данными исполнительного директора «Фармстандарта» и ещё одного российского миллиардера.

Уж не на олимпийскую ли велодорогу нацелился олигарх? Вон и фирмочку под неё уже состряпали.