Юридическая борьба за будущее уникального спортивного сооружения — Кольцевой велодороги, построенной к Олимпиаде 1980 года в Москве, вышла на новый уровень. Арбитраж Москвы в апреле-мае 2021 года начал рассмотрение пяти исков к компании «Вестерн Эстейт» олигарха Романа Абрамовича, четыре из которых — о признании самовольной постройкой пяти корпусов бизнес-парка «Крылатские холмы» общей площадью почти 100 тыс. кв. м. А первый иск был подан в начале этого года — в нём требование о о признании недействительным договора аренды земельного участка, из-за застройки которого и хотят разрушить часть Олимпийской велотрассы.

Andrey Filippov 安德烈 Олимпийская велотрасса в Крылатском

Начало истории: Знаменитой велодороге, построенной к Олимпиаде-80, грозит уничтожение?

Для справки: компания «Вестерн Эстейт» создана в 2002 году и принадлежит кипрской фирме «Протониус инвестментс ЛТД», которую СМИ связывают с Романом Абрамовичем.

С вопросом о перспективах данных судебных исков ИА REGNUM обратилось в АО «Лата Трэк», которое уже несколько лет имеет судебный спор с ООО «Вестерн Эстейт» в отношении смежного земельного участка, на котором компания Абрамовича только собирается строить еще одно здание, добившись при этом сноса части знаменитого олимпийского сооружения — Кольцевой велодороги.

Закон суров, но… он не для всех

Начиная с января 2021 года межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» подала пять исков к компании ООО «Вестерн Эстейт» и департаменту городского имущества города Москвы. В одном из них истец требует признать недействительным договор аренды между департаментом и компанией «Вестерн Эстейт».

Стоит отметить, что в декабре 2019 года было вынесено решение Тушинского районного суда по делу №2−17/19, который признал самовольными постройками три здания общей площадью 6000 кв. м в Москве на ул. Летная на том основании, что они были незаконно построены на ООПТ, и предписал снести данные постройки. Иск был подан Межрайонным природоохранным прокурором г. Москвы, действовавшим в интересах неопределенного круга лиц. Дела похожи как две капли воды. И хотя в апелляционной инстанции решение Тушинского суда было отменено, но оно представляет интерес и для спора за Олимпийскую велодорогу.

«Принципъ» тоже обращался к Межрайонному природоохранному прокурору г. Москвы, но пока не получил поддержки, и вынужден был повторно обратиться уже с открытым письмом-призывом выступить в поданных исках соистцом, ведь после процесса в Тушинском суде у прокурора есть бесценный опыт по защите ООПТ от незаконного строительства.

Олимпийский самострой или самовольная Олимпиада?

«Лата Трэк», собственник олимпийского объекта (велодороги), с 2018 года ведёт судебные тяжбы с компаниями, которые СМИ называют подконтрольными Роману Абрамовичу. Так, ещё в 2018 году фирма «Медикал Эстейт» (в ходе процесса её сменило ООО «Вестерн Эстейт») обратилась с иском к «Лата Трэк», требуя снести часть кольцевой велодороги, а получив отказ, подала иск в суд. Никто не мог и предположить, что спустя 40 лет кому-то придёт в голову сносить олимпийский объект! А уж тем более, что суд удовлетворит данное требование.

Для справки: Велотрасса Крылатское — Олимпийская кольцевая велотрасса на Крылатских холмах предназначена для занятий велоспортом в летнее время года. Строительство велотрассы было приурочено к Летним Олимпийским играм 1980 года. Длина велотрассы составляет 13,6 километра, включая километровую финишную прямую, ширина которой составляет 14 метров. На трассе более ста поворотов разного диаметра и перепады высот до 45 метров. По сложности велотрасса сопоставима с горными этапами престижнейших велогонок и является самым дорогим велотренажёром в мире.

Представитель АО «Лата Трэк» Татьяна Гусева, комментируя проигранный процесс и иски против «Вестерн Эстейт», отметила, что «Принципъ» выбрал себе сложного оппонента — с мощным административным и, что еще важнее, безграничным финансовым ресурсом.

«Мы столкнулись с тем, что суд, по нашему мнению, вёл себя крайне необъективно, на протяжении всего судебного разбирательства словно готовя почву для определённого решения, — отмечает Гусева. — Судите сами: суд отказывался приобщать к материалам дела, очевидно относящиеся к этому процессу доказательства, опровергающие позицию ООО «Вестерн Эстейт», постоянно не давал выступать представителю «Лата Трэк» во время заседания, отказывал нам во всех наших законных ходатайствах. По делу назначалась судебная экспертиза, но выбор экспертной организации был осуществлён по предложению правительства Москвы. При этом заключение экспертизы не поддаётся никакой критике».

Если верить заключению экспертизы, исследование проводилось совершенно в другом районе Москвы, а не там, где находится спорный объект, фигурирующий в иске.