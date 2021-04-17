Уникальному спортивному сооружению — Кольцевой велодороге, возведённой к Олимпиаде 1980 года в Москве, грозит уничтожение. 23 марта 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы о признании части Кольцевой велодороги самовольной постройкой.

Andrey Filippov 安德烈 Часть велотрассы

Чуда не произошло! В очередной раз столичная Фемида встала на сторону крупного строительного капитала — фирмы «Вестерн Эстейт», принадлежащей фонду Millhouse Романа Абрамовича, и лоббирующих её интересы городских властей.

Происхождение Крылатских холмов в районе Крылатское — рукотворное: здесь когда-то были старинные каменоломни, а к Олимпиаде 1980 года насыпали искусственные склоны и построили несколько спортивных объектов: велодорогу, велотрек, гребной канал, поле для стрельбы из лука. На строительном чертеже, выполненном в 1976—1979 годах, финишная прямая велодороги проходит между ещё существовавшими деревнями Крылатское и Татарово. Чтобы построить велодорогу, снесли две деревни и птицефабрику.

Строительство Олимпийской кольцевой велотрассы было приурочено к Летним Олимпийским играм 1980 года и начато в 1976 году. Длина велотрассы, сданной в строй в 1979 году, — 13,6 километра.

TWsk Карта велотрассы. Место старта/финиша соответствует 1980 году

И вот спустя 40 с лишним лет правительство Москвы решило, что дорога — не капитальное строение, а только асфальтовое покрытие! Дошло даже до абсурда — правительство утверждает, что велодорога в 1979 году не вводилась в эксплуатацию! Как же тогда проводилась Олимпиада в 1980 году? Не удивимся, что скоро появится версия о том, что и этого исторического события в Крылатском не было!

На сегодня велодорога длиной 13,6 километра проходит по территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) — ПИП «Москворецкий». В конце 1970-х годов ее строительство заказал к Олимпиаде Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, а построило Министерство транспортного строительства. МФП в 2002 году учредила ЗАО «Спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк».

В феврале 2002 года Кольцевая велодорога перешла в собственность ЗАО «Спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк». Конфликты с городскими властями начались у новых собственников довольно быстро. В 2004 году правительство Москвы обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным зарегистрированного права собственности «Лата Трэк». Что примечательно, тогда городские власти не говорили о том, что велодорога не капитальный объект. Тогда они утверждали, что спортивное сооружение должно быть собственностью города. Суд отказал в этом иске правительству Москвы, но они на этом не успокоились. В 2005 году московское правительство отказалось передать в аренду «Лата Трэк» земельный участок, по которому проходит велодорога. ЗАО «Лата Трэк» вынуждено было отстаивать свои права в суде. В 2005 году московские суды один за другим отказывали компании в её требованиях, но через год окружной арбитражный суд направил дело на пересмотр. При повторном рассмотрении арбитражный суд удовлетворил иск «Лата Трэк». Высший арбитражный суд в 2008 году оставил решение без изменения, но, несмотря на это, договор аренды земельного участка с компанией был заключён только в 2009 году.

Важным обстоятельством этого дела является то, что участок под велодорогу в ходе рассмотрения дела в суде формировало правительство Москвы без согласования с его собственником. Тогда-то и зародилась ошибка — в границы участка не попало несколько частей спортивного сооружения. Остаётся только гадать: сделано это было случайно или умышленно.

В 2014 году стало известно, что компания Millhouse, которую СМИ связывают с миллиардером Романом Абрамовичем, объявила, что к построенным четырём корпусам бизнес-парка «Крылатские холмы» будет возведён ещё один — площадью 33 500 кв. м и в шесть этажей.

Как писали СМИ, решение достроить ещё одно здание понять можно — место-то там золотое. По данным ЦИАН, ставки арендной платы в «Крылатских холмах» составляют от 35 630 до 59 496 рублей за кв. м в год, то есть выше средних ставок для комплексов класса А.

В итоге в 2017 году один из смежных земельных участков по распоряжению мэра был передан в аренду ООО «Медикал Эстейт». Расстояние между велодорогой и бизнес-парком стало короче, а участок, переданный принадлежащей Millhouse фирме «Медикал Эстейт», расположился в самом центре природного парка Москворецкий, который, по данным кадастра, оказался уже не территорией ООПТ. Что за манипуляции совершили городские власти с этим участком, до сих пор не ясно. Документы, на которые ссылается правительство Москвы, не содержат информации об исключении данного участка из ООПТ.

В результате данных манипуляций вотчина Романа Абрамовича подступила вплотную к велодороге. Более того, часть велодороги оказалась в границах участка, переданного компании олигарха для строительства «объекта гаражного назначения» с сетью бутиков, кафе и даже бассейном.

Ситуация настолько встревожила общественность, что летом 2020 года чемпионы московской Олимпиады-80 и известные велогонщики обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в недопущении этого. О письме сообщало РБК.

Самое интересное, что при выборе участка под строительство гаражного объекта и власти Москвы, и застройщик не могли не знать о существовании в границах облюбованного ими участка легендарного олимпийского сооружения. Велодорога стояла на кадастровом учете, о чём прямо указано в выписке на земельный участок, переданный в аренду «Медикал Эстейт».

В январе 2018 года «Медикал Эстейт» обратилась с претензией к «Лата Трэк», требуя снести часть кольцевой велодороги, а получив отказ, подала иск в суд. Мол, когда «Лата Трэк» судилась ещё в 2005 году с мэрией за заключение договора аренды, она не предъявила прилагавшуюся к акту приёмки дороги схему (в компании «Лата Трэк» пояснили, что эта схема, к сожалению, утрачена). Никто не мог и предположить, что спустя 40 лет кому-то придёт в голову сносить олимпийский объект!

В декабре 2020 года арбитраж Москвы удовлетворил иск «Вестерн Эстейта» к «Лата Трэк» «о признании самовольными постройками асфальтовое покрытие, об обязании освободить участок от асфальтового покрытия и о признании права собственности на часть кольцевой велодороги отсутствующим». Одновременно с этим «Лата Трэк» было отказано в признании договора аренды, заключённого ранее с «Медикал Эстэйт», недействительным. Таким образом, часть исторической велодороги может быть утрачена, так как её судьбу арендатор уже определил — под снос.

Не помогло в суде даже то, что сама мэрия не раз проводила на велодороге международные соревнования «Пять колец Москвы» и тогда власти Москвы не оспаривали существования велодороги как объекта недвижимости и законность её строительства!

Теперь же московское правительство и департамент городского имущества (ДГИ) в своём иске утверждают, что, когда в 1978 году госкомиссия принимала дорогу, роль финишной прямой отводилась части Крылатской улицы. А эта улица входит в дорожную сеть Москвы. Следуя их логике, если у велодороги нет собственной финишной прямой, то и указанного в праве собственности «Лата Трэк» объекта длиной 13 640 метров не существует?

Кроме того, истцы утверждают, что велодорога не является недвижимым имуществом, а всего лишь улучшением ландшафта, не имеющим самостоятельного функционального значения. Поэтому они просят суд признать, что у «Лата Трэк» отсутствует право на Кольцевую велодорогу, и исключить её из госреестра недвижимости. Фактически истцы требуют суд лишить компанию права собственности на принадлежащее ей более 15 лет имущество. Несложно догадаться, что целью этой абсурдной даже с точки зрения логики многоходовки является дорогостоящая земля под велотрассой, которая в этой части города на вес золота.

Чтобы сохранить ширину финишной прямой, компания «Лата Трэк» предлагала мировое соглашение «Медикал Эстейт». Стороны почти согласовали его, но, в конце концов, компания Абрамовича неожиданно отказалась. Как неоднократно указывал представитель «Медикал Эстейт» в суде, и это зафиксировано на аудиозаписи судебного заседания, противником мирного урегулирования спора выступило правительство Москвы. В чём причина такого поведения властей, когда на кону судьба олимпийского наследия?

Ответчик выразил недоверие такому заключению экспертов, а ведь на основании него строился вердикт суда! И в проведении повторной экспертизы по делу было отказано. В конце марта 2021 года в вышестоящей инстанции решение арбитража Москвы устоялось. И хотя сам судебный процесс с самого начала казался абсурдным, его финал может оказаться ещё и комичным — если верить решению суда, то собственник велотрассы в Крылатском должен освободить от самовольных построек жилой квартал в Царицыно. В указанную в решении суда зону попали три многоэтажных жилых дома и магазин. Причина этого недоразумения до конца пока неясна, но она красноречиво свидетельствует о качестве некоторых судебных решений.

В настоящее время противостояние общественности и крупного капитала на природной территории «Крылатские холмы» в Москве вышло на новый уровень.

Межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» за период с января по апрель 2021 года подала шесть исков, в которых потребовала расторгнуть договор аренды между ДГИ и ООО «Вестерн Эстейт» (собственником ликвидированного год назад ООО «Медикал Эстейт»), а также снести несколько зданий крупнейшего московского бизнес-центра Krylatsky Hills, так как считает, что они построены на особо охраняемой природной территории с нарушением закона и являются самовольными постройками. Один из исков «Принципа» касается того же смежного участка, за который уже судилась компания «Лата Трэк». Истец требует признать недействительным договор аренды между департаментом городского имущества города Москвы и ООО «Вестерн Эстейт».

Тот факт, что земельный участок под зданиями действительно имеет режим ООПТ с 1998 года, очевиден. Также очевидно, что здания, построенные в 2003—2008 годах, возводились на территории, где подобное строительство запрещено.

Пикантность ситуации придает то обстоятельство, что вместе с департаментом городского имущества Москвы и «Вестерн Эстейт» участниками процессов стали представительства крупнейших зарубежных и российских компаний — «Майкрософт», «Джонсон и Джонсон», «Колгейт-Палмолив», «Райффайзенбанк», «Праймстар Ресторантс Групп» и «Хуавэй».

Один из исков к компании олигарха Абрамовича арбитраж начнёт рассматривать уже 20 апреля 2021 года.