Анна Филимонова

Автор

Закончила Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, исторический факультет, кафедра истории южных и западных славян. Ученая степень: кандидат исторических наук, тема диссертации "Хорватские клерикалы в процессе создания югославянского государства (1914-1918 гг.), являлась научным сотрудником Института славяноведения РАН, в качестве совместителя работала старшим преподавателем факультета Международных отношений кафедры Истории и политики стран Европы и Америки МГИМО (У) МИД РФ. Награждена Союзом сербских писателей Словении грамотой "Золотое перо" за "особый вклад в поддержку сербского народа в стране и за рубежом". Является заместителем Председателя Международной комиссии по установлению исторической истины о концлагере Ясеноваце при Правительстве Республики Сербской. С 2010 г. по 2017 гг. - главный редактор аналитического портала на сербском языке «Фонд стратешке културе» и шеф филиала ФСК в Белграде. В настоящее время - главный редактор научно-аналитического интернет-издания на сербском языке "Српски став", объединяющего ученых и экспертов Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины. Доцент Московского гуманитарного университета. Заместитель директора "Центра георелигиозных исследований" при Фонде "Достояние Отечества". Область научных интересов: история, политика, международные отношения, религиозный фактор, проблемы безопасности и национальной идентичности Европы и стран Балканского региона.