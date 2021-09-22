События, происходящие сейчас на севере Косово и Метохии (вторжение албанского спецназа РОСУ на сербский север, ликвидация сербских номерных знаков на въезжающих автомобилях и применение слезоточивого газа против протестующих сербов), имеют достаточно глубокие корни. Оперативной точкой отсчета можно считать «немецкий ультиматум»: в августе 2011 г. канцлер ФРГ Ангела Меркельзаявила: «если Сербия хочет получить статус кандидата в ЕС, она должна ликвидировать существующие параллельные институты». «Параллельными институтами» Запад называет законные органы власти Республики Сербии на территории собственного южного края (суд, полицию, систему безопасности), а также всё, что относится к сербской государственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Внезапно практически перед самыми выборами 2012 г., за девять месяцев до истечения своего мандата, сербский президент Борис Тадич подал в отставку. Оказалось, что у прозападного Тадича есть свои границы. В косовском вопросе он сдал ключевые позиции, но прозападный человек по определению не мог сделать для «Республики КосовЫ» всё, что нужно ей и ее патронам. Для этого западным кураторам нужна была смена власти в Сербии, и они применили классическую ЦРУшную схему: для выполнения особо грязной работы был нужен представитель «патриотов» и «русофилов». Таким представителем был избран Александр Вучич, которого в «большую политику» ввел легендарный Микки Ракич — глава кабинета Бориса Тадича и «главный американский человек в Сербии».

(сс) Democratic Party Борис Тадич

К власти Томислав Николич и Александр Вучич пришли, используя пресловутый «патриотический» образ, вводя в полное заблуждение как свой избирательный корпус, так и Российскую Федерацию, от позиции которой, учитывая традиционную и ничем не вытравляемую любовь сербов к русским, зависит любая сербская власть.

В косовском вопросе первым шагом новой власти, потрясшей сербов Космета, равно как и всей страны, стало Соглашение о границе, которое было введено в действие в декабре 2012 г. Вместо административных КПП между центральной Сербией и Косметом создавалась полноценная межгосударственная граница, хотя это и камуфлировалось формулировкой постановления правительства Сербии от 6 декабря 2012 г., согласно которому новые «административные переходы» не будут трактоваться как «межгосударственные», и на них «не будут собираться пошлины и иные сборы» на товары, поступающие на север Косово. Косовские сербы сразу поняли истинный смысл действий Белграда. Однако их протесты против создания границы между Сербией и Косметом были подавлены жандармерией. За этим последовало оборудование полноценной границы и создание ТАМОЖНИ, которая является одним из главных признаков государственности (в данном случае не сербской).

В апреле 2013 г. Ивица Дачич и Александр Вучич подписали Брюссельское соглашение. Оно действительно, как любит выражаться Александр Вучич, «не имеет аналогов в истории». Центральная власть страны сама, в нарушение всех действующих норм международного права, касающихся территориальной целостности государства и недопущения сепаратизма, вопреки Конституции Сербии и ее Уголовному кодексу, передала в руки сепаратистов и террористов Армии освобождения Косово, засевших во всех эшелонах власти Приштины, всю территорию Косово и Метохии, включая ранее полностью закрытый для них сербский север (общины Зубин Поток, Лепосавич, Звечан и Северная Косовская Митровица). Север Косово не посмели отделить от Сербии даже нацисты в период Второй мировой войны — этот момент также «не имеет аналогов в сербской истории». Отдельными статьями Брюссельского соглашения являются ликвидация сербского судопроизводства, полиции и служб безопасности на всей территории КиМ.

Весьма показательны заявления Вучича, типа «я уже сказал всем, что нет Сербии, нет нашей власти на КиМ, кроме фактической в здравоохранении и образовании». Да, теперь нет, поскольку Брюссельское соглашение уничтожило суд, полицию, спецслужбы и иные государственные органы Республики Сербии на всей территории края. Интересно, что Вучич, по сути дела, обличает сам себя. Напомним также его весьма патетическое заявление от 9 ноября 2018 г., особенно бессмысленное именно потому, что оно исходит от президента страны: «…а что нам осталось после 2009, после признания независимости? Где наша армия в КиМ, где полиция в КиМ, где наш народ? Какую территорию мы контролируем, как ее сохраняем, что сохраняем?» В свете собственноручно заключенных Вучичем соглашений с Приштиной это заявление заставляет тревожиться по поводу того, отдает ли президент Сербии отчет в своих действиях в полной мере, и насколько хорошо он различает причинно-следственные связи.

Albinfo Правительство Косово

Однако это еще не всё. По поводу Космета существует важнейшее международно-правовое соглашение, которое и определяет действия прежней и нынешней сербской власти в косовском вопросе. Вучич действует не хаотично (в отличие от полной анархии, царящей в его заявлениях), его реальные шаги системны и преемственны. Речь идет о Соглашении о стабилизации и присоединении (ССП), которое сербская власть заключила с ЕС еще в 2008 г. при Борисе Тадиче. Оно вступило в силу в сентябре 2013 г. Дело заключается в том, что ССП трактует Косово как государство. Брюссельское соглашение не было заключено само по себе — оно непосредственно вытекает из обязательств, принятых на себя Сербией в рамках этого договора. При этом «всеобъемлющее соглашение о нормализации», под которым все, кроме Вучича, подразумевают юридическое признание Сербией «Республики Косовы», по ССП является обязательным финальным актом, который должен урегулировать все аспекты взаимоотношений между Сербией и Косово. Это — базовое условие европейской интеграции, закрепленное международным соглашением.

Поэтому нужно четко понимать, что поддержка европейской интеграции Сербии («самостоятельное решение Республики Сербии, на которое она имеет полное право»), которую демонстрирует в том числе и Российская Федерация, является безусловной поддержкой независимой «Республики Косовы». Действующая сербская власть остается приверженной соглашению, не позволяющему трактовать КиМ как часть Сербии, вопреки Уставу ООН, который однозначно запрещает нарушение территориальной целостности и суверенитета государства, поддержку сепаратизма, а также легализацию результатов военной агрессии.

До сегодняшнего дня сепаратисты именно от Вучича, а не от Тадича получили важнейшие атрибуты государственности в виде границы и таможни, а также незаконную смену глав десяти сербских общин в 2013 г. (тогда у Сербии были еще десять сербских общин с собственным, избранным по законам Республики Сербии, главами). С ноября 2013 г. выборы в Косово и Метохии проводятся исключительно по законам «Республики Косовы». Приштина получила собственный международный телефонный код +383. Ей были безвозмездно переданы главный в крае горно-металлургического комбинат «Трепча» (весна 2019 г.), ГЭС Газиводе вместе с энергораспределительным узлом Валач, и, по сути, вся энергосистема края (конец 2020 г., согласно Вашингтонскому соглашению Вучич-Хоти). Албанцы получили право въезжать в Сербию по личным картам, а не по международным паспортам (конец 2020 г.) Активно развиваемый Вучичем проект «мини-Шенген» («открытые Балканы») связан со строительством Великой Албании, т. к. автомагистрали Белград — Приштина — Драч с 2015 г. присвоен статус наивысшего национального приоритета (это логистический путь для переброски самого сильного южного крыла НАТО с Адриатики вглубь континента). Эта инициатива, помимо прочего, позволяет всем албанцам Балкан свободно передвигаться по их территории только с личными картами, в то время как для сербов взаимной меры не предусматривается. По Вашингтонскому соглашению Вучич — Хоти от сентября 2020 г. Белград взял на себя обязательство построить еще и железнодорожную трассу до Адриатики, что означает полный доступ НАТО к глубинной территории Балкан. Белград создал свою альтернативную партию косовских сербов «Сербский список», которая стала фракцией «косовского парламента», и в 2017 г. поддержала избрание бывшего главаря Армии освобождения Косово Рамуша Харадиная премьером. С 2017 г. «Косова» формально создала и успешно развивает свою армию. Кроме того, у «Косовы» есть военный договор с Республикой Албанией (2013), позволяющий двум армиям располагаться на территории друг друга.

В начале 2021 г. стало известно, что в южной части Косовской Митровицы будет построена самая крупная база «Армии Республики Косовы». База будет располагаться на стратегической возвышенности Црнуша (1000 м над уровнем моря), с которой как на ладони просматривается вся северная (сербская) Косовская Митровица, община Звечан и часть общины Зубин поток. В штат базы будут входить английские и американские военные специалисты, средства радиоэлектронного подавления, а несколько ее полигонов будут использоваться для учений спецподразделений приштинской сепаратистской власти. Т. е. спецназ сепаратистов больше не будет нуждаться в разрешении кого бы то ни было прибыть на север края — он будет там дислоцироваться. Задачей косовских подразделений ставится подавление сербского сопротивления, отсечение путей отступления сербов в центральную Сербию (по автотрассе Косовская Митровица — Рашская область), а также воспрепятствование оказания военной помощи со стороны Белграда. Албанцы предлагают дать базе имя Исы Болетинца — албанского полевого командира конца XIX — начала ХХ в., вождя восстания против османской власти, а также против Королевства Сербии и Королевства Черногории в 1910 г., известного по чудовищным расправам над сербским населением именно севера Косово.

Уточним также, что такое «полиция Косовы» и как она оказалась на сербском севере края. В Брюссельском соглашении указывается, что в Косово «будет существовать единая полиция, которая будет называться Косовская полиция», «вся полиция на севере Косова должны быть интегрирована в Косовскую полицию, служащие будут получать зарплату от Косовской полиции». Для сербов существует еще один опасный момент: в Приштине существует весьма объемный список сербов с севера Косова, которых она обвиняет в «военных преступлениях». Это означает, что любой сербский политик, военный, полицейский или просто гражданин, воевавший или иным способом оказывавший сопротивление приштинской власти, подвергается угрозе обвинения в военных преступлениях.

Благодаря Брюссельскому соглашению спецназ «Косовской полиции» РОСУ на абсолютно законных основаниях, обеспеченных личной подписью Александра Вучича, может находиться на севере края. Путь РОСУ на север КиМ был открыт немногим ранее странной провокацией со стороны Сербии (точнее, Вучича). Это была история от января 2018 г. с «ритуальным поездом» (поезд, украшенный православными иконами и надписями на многих языках мира «Косово — это Сербия»), пущенном из Белграда в Косово. Единственный результат этой загадочной акции заключался в том, что боевики РОСУ впервые вошли на территорию севера КиМ, не смея делать это прежде (а поезд до Косово так и не доехал, пропав в безвестности).

В 2018 году, примерно в эти же дни (29 сентября) Хашим Тачи прокатился на катере по озеру Газиводе. По СМИ прошла информация следующего рода: «Президент Сербии Александр Вучич оставил в силевысший уровень боевой готовности в стране». На самом деле, ничего подобного тогда, разумеется, не произошло. Была объявлена повышенная боевая готовность, а это не одно и то же. Причем невооруженным глазом она не выявлялась. Через пару дней все сообщения по поводу «боевой готовности» сошли на нет, как будто ничего и не было.

Этот же сценарий повторился и при следующем появлении РОСУ, когда они «с полным вооружением» вошли на север 28 мая 2019 г. в связи с тем, что «косовская полиция» произвела ряд арестов, в том числе своих сербских офицеров. А затем РОСУ также «в полном снаряжении» расположились на севере края 16 октября 2019 г. — после того как «Косове» отказали в приеме в Интерпол. Объявленные в очередной раз «боевые готовности» и тогда оказались пшиком.

Следовательно, не стоит обольщаться по поводу возможных передвижений подразделений армии Сербии или полиции, Вучич не может отдать приказ о защите своего населения и развертывании силовой акции против Приштины.