20 сентября 2020 г. спецназ полиции «Республики Косовы» РОСУ занял позицию у двух КПП на севере Косово и Метохии (Яринье и Брняк), на границе между центральной Сербией и «Косовой». Приштина обосновала свои действия вступлением в силу соглашения от 14 сентября 2016 г. с Белградом, согласно которому «косовская сторона» более не принимает автомобили с регистрационными номерами Республики Сербии. Как и следовало ожидать, Приштина вошла в раж — против протестующих сербов РОСУ применили слезоточивый газ.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Суть нынешней конфликтной ситуации связана с двумя соглашениями, заключенными Белградом на переговорах с Приштиной по поводу, казалось бы, совершенно утилитарной вещи — автомобильных номеров. Однако весьма обыденный момент грозит вылиться в серьезную проблему. Так, «Соглашение о взаимности» от 14 сентября 2016 г. является применением заключенного в 2011 г. (при предыдущем президенте Сербии Борисе Тадиче) Соглашения о свободе передвижения. Последнее говорит о том, что власти Косово подтверждают использование на «своей территории» сербских автомобильных номеров в течение пяти лет, при этом срок может быть продлен еще на пять лет. То есть, согласно договору 2011 года, на территории Косово могут одновременно действовать государственные номера Республики Сербии и «Республики Косовы» (код «РКС»). Белград, в свою очередь, разрешает передвижение по своей территории только автомобилям с сербскими регистрационными номерами, в случае въезда машины с номером «РКС» он меняется на сербский. Приштина разрешает передвижение на «своей территории» автомобилям с обоими обозначениями. Но лишь временно — откладывание реализации соглашения может дважды продлеваться на пять лет.

Florian Murati Косовская полиция

По Соглашению от 16 сентября 2016 г. в Косово аннулируются сербские номерные знаки, вместо них вводятся пробные косовские номера. Это означает, что Приштина действительно вводит ответные меры: теперь по контролируемой сепаратистами территории нельзя передвигаться на машине с номерными знаками Республики Сербии. Однако реализация соглашения была отложена еще на пять лет. Тогда глава переговорной команды Приштины Эдита Тахириотметила, что «аннулирование нелегальных номеров … способствует полной интеграции граждан сербского сообщества в государственную систему Косово. Этот договор завершает соглашение о свободе передвижения, заключенное в 2011 г.». Яснее трудно выразиться. Однако Тахири слукавила: Приштина не только «выровняла дисбаланс», она ещё и получила от сербской власти хороший бонус: по Сербии совершенно свободно смогли передвигаться косовские албанцы на автомобилях с номерами «РКС» (единственное, у них были закрыты «государственные символы»).

20 сентября Приштина приступила к реализации заключенных соглашений. Ситуация сейчас выглядит следующим образом: если из Сербии в Косово въезжает машина с сербскими номерными знаками, то на «границе» номер снимается и выдается «пробный номер» (с доплатой пяти евро) с обозначением «РКС». Срок действия пробного номера — 60 дней. Отныне сербские регистрационные номера в Косово вне закона. Задачей подразделения РОСУ является снятие с любых автомобилей сербских регистрационных номеров и замена их на «пробные» приштинские.

ИА REGNUM Броневик косовской полиции

Отметим, что официальные СМИ в Сербии не доводят до аудитории конечный смысл происходящего: Приштина на основе заключенных с Сербией двух соглашений более не позволяет «своим гражданам» (а заодно и въезжающим на «ее территорию» гражданам Сербии) иметь регистрационные номера автомобилей «другого государства» (Сербии). В отношении граждан «самой Сербии» вводятся меры взаимности («реципротета»), подобные тем, что уже давно применяются Белградом. Приштине трудно отказать в логике, а сербской стороне следовало бы иметь руководителей и переговорщиков, способных на равных противостоять албанцам с их скрупулезным желанием реализовывать свои национальные интересы.

Оставим пока в стороне вопрос о сербских гражданах, желающих въехать в Косово и вынужденных брать временные номера. Фокус проблемы заключается в другом. Теперь всем гражданам «Косовы» нужно иметь только ее «государственные» номера. Если исходить из признания государственности «Косовы» Сербией, то соглашения и меры по их реализации выглядят вполне адекватными. Что и подчеркивает «премьер Косовы» Альбин Курти: «Как премьер, я уверяю вас, что меры, которые предпринимают компетентные органы по реализации этих решений, не направлены против граждан Сербии, у них нет цели воспрепятствовать свободе передвижения граждан Сербии или вызвать какую-либо дестабилизацию. Я ожидаю, что все хорошо поймут, что сегодня не происходит ничего незаконного, сегодня начинается применение соглашения, которое подписала Сербия». Обратим внимание: Курти говорит, что проводимые меры не направлены против граждан Республики Сербии, «им ничто и никто не мешает свободно передвигаться» (кроме, разве что, сущей мелочи — традиционного желания уязвлять и унижать сербов на каждом шагу — А.Ф.), речь идет о «гражданах Республики Косовой». Которые обязаны, как граждане этого государства, иметь государственные номера автомобилей.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Итак, сербы, живущие в Космете, не могут использовать автомобильные номера Сербии, их нужно менять на «косовские». Однако чтобы сменить регистрационный номер автомобиля, как известно, нужно иметь документ, подтверждающий личность, — паспорт. Предлагаем читателям угадать, паспорт какого «государства» потребуется сербам КиМ, чтобы поменять номера? А в паспорте, помимо прочего, обязательно указывается гражданство.

Следовательно, чтобы сербам Космета, прежде всего его севера, пользоваться своими автомобилями, им всем всего-то навсего нужно принять «гражданство Косовы», получить «паспорт Косовы» и остальные документы «Республики Косовы». Подчеркнем: принять гражданство и паспорт «Косовы» сербов вынуждают соглашения, заключенные властью Сербии, которая независимости Косово не признает!

Как указывает лидер сербов севера Косово Марко Якшич, этот договор (от 2016 года — А.Ф.) не был известен общественности и он «полностью нетранспарентен».

Интересные детали по поводу происходящего поведал автору статьи оппозиционный сербский политик Младжан Джорджевич — лидер движения «Освобождение». Итак, Вучич, согласно подписанному в 2016 г. документу, согласился ещё и на создание «косовских канцелярий» в четырех сербских общинах, чтобы облегчить получение сербами указанных «косовских документов». Косовским сербам, возмущенным действиями Приштины и РОСУ, со стороны Белграда транслируются «анестезирующие послания»: «соблюдайте мир» и «не поддавайтесь на провокации». Главное, по словам Джорджевича, для официального Белграда — ни в коем случае не допустить сербского сопротивления, а «удавку на шее сербов» затягивает именно власть Александра Вучича.

Дарья Антонова ИА REGNUM Младжан Джорджевич

Что касается передвижений сербских военных подразделений, отмечает Джорджевич, то после создания полноценной государственной границы они уже не смогут беспрепятственно войти на север Космета и сразу же будут вынуждены вести боевые действия на пограничных КПП, к которым будет стянута «Армия Косовы». Заметим, что в этом случае сербы КиМ останутся безоружными заложниками, против которых снова встанут переодетые боевики «Армии освобождения Косово», только на этот раз с новейшим западным и турецким вооружением.

После начала нынешних событий Александр Вучич, занятый переговорами с международными инвесторами, в связи с действиями РОСУ назначил срочное заседание Совета национальной безопасности на следующий день, 21 сентября. Сербский президент, очевидно, полагает, что применение силы против граждан Республики Сербии со стороны сепаратистов не имеет экстренного характера. Со стороны Белграда вновь, по кальке с событий 2018 и 2019 гг., были осуществлены лишь бутафорские передвижения полиции и армейских подразделений, которым пришлось немного покататься с неясными целями.

На пресс-конференции по поводу последних событий Вучич не сказал, по сути, ничего — ни о заключенном им собственноручно соглашении с сепаратистами, ни о своей роли в том, что РОСУ на севере Косово чувствует себя как дома. После заседания Совета национальной безопасности 21 сентября все, что смог сказать и сделать Александр Вучич, — потребовать отвести косовскую полицию с севера Косово. Однако это требование вносит еще большую сумятицу — Вучич то ли предлагает вообще убрать полицейские подразделения с севера края (денонсация Брюссельского соглашения?! — А.Ф.), то ли имеет в виду отвести РОСУ (скорее всего, последнее). Как бы то ни было, очевидно стремление тихо принять ситуацию и не допустить «сербского бунта».

Predsednik.rs Александр Вучич

Марко Якшич и движение «Отечество» («Отаџбина») справедливо отмечают — а что же делает курируемая Белградом косовская партия «Сербский список» в момент применения преемниками АОК слезоточивого газа против сербов? Где же ответные меры? «Сербский список» подозрительно затих, прикидываясь мертвым. Более того, сербские соцсети 21 сентября взорвались сведениями о том, как член «Сербского списка» Игор Симич и назначенный Приштиной председатель общины Зубин Поток по ночам обеспечивают проход и ротацию подразделений РОСУ на КПП Брняк и Яринье.

Таким образом, нынешняя проблема создана исключительно Александром Вучичем: он единолично, скрывая свои действия от сербской и международной общественности (прежде всего от Российской Федерации, которая однозначно и твердо придерживается Резолюции СБ ООН № 1244), ведёт политику, которая всесторонне готовит полное отчуждение Косово и Метохии от Сербии.