Смена президента в США и приход ультраглобалиста Джо Байдена оказали сильное воздействие на сербского президента Александра Вучича, ясно дав понять, что Версаль и политес по поводу «косовской проблемы» новая американская администрация разводить не будет. Сигналы о том, что обязательства по Косово надо выполнять — и выполнять безотлагательно, являются настолько четкими, что Вучич вдруг, буквально с места в карьер, в который уже раз заголосил о необходимости некоего «разграничения Косово».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Тема разграничения южного сербского края представляется крайне таинственной. Главное заключается в нескольких моментах. Во-первых, само участие Вучича в решении косовского вопроса является незаконным, потому что по сербскому законодательству единственным легитимным источником исполнительной власти является правительство Республики Сербии. Президент не формирует, не направляет внешнюю политику страны, он является только ее церемониальным представителем.

Predsednik.rs Александр Вучич у карты Сербии

Во-вторых, его программа (платформа, план и т. д.) решения косовского вопроса никогда не была представлена ни правительству, ни парламенту. Т. е. все разговоры о разграничении являются не более чем информационными вбросами. Но даже в информационных вбросах Вучич максимально избегает конкретизации своего эфемерного плана. В целом складывается картина, в рамках которой Вучич хочет получить север Косово и Метохии, отдав сепаратистской Приштине всю остальную часть Космета. Однако албанская сторона трактует это на свой манер: Хашим Тачи многократно заявлял, что Приштина понимает разграничение не как раздел Косово и Метохии, а как признание Сербией территориальной целостности «Республики КосовЫ» в существующем виде (естественно, включая север края), но ДОПОЛНИТЕЛЬНО «КосовА» должна получить еще три области юга центральной Сербии Прешево, Буяновац и Медведжу (этот регион албанцы именуют Прешевская долина).

Далее, самая мощная в Косово политическая группировка Рамуша Харадиная строжайше придерживается курса «ни пяди косовской земли не отдадим». Ту же позицию разделяет и один из самых популярных деятелей среди сепаратистов Альбин Курти. Т. е. «политический истеблишмент КосовЫ» монолитен по этому вопросу, и разграничение для него — пустой звук. Для Харадиная все вопросы о территориальной целостности «Косовы» настолько закрыты, что он уже взял курс на объединение с Албанией. Т. е. в геополитическом смысле идет планомерная системная работа по созданию «Великой Албании».

Facebook.comedirama.al Рамуш Харадинай и премьер-министр Эди Рама

Остается только внести ясность в вопрос о ключевых фигурах данного проекта. Его реализация не была бы возможна, если бы над созданием «Великой Албании» трудились только Запад и косовские албанцы. Потому что «КосовА» — нелегитимная, уголовно наказуемая сецессия, да еще и возникшая в результате самого тяжелого международного преступления — применения одним государством (группой государств) силы против другого государства, что является преступлением против мира. Результаты произошедшего однозначно не могут быть узаконены. В противном случае будет апробирована и узаконена процедура проведения силовых акций, которые создают «положение на месте» (предупреждение для России!). Самое интересное следует потом: результат насилия узаконивается наказанием самой же жертвы.

Жертва должна сама заплатить за совершенное против нее преступление, в данном случае — за военную агрессию стран НАТО. В данном случае — в качестве платы взимается часть территории. Сторонникам любой формы разграничения следует ответить на вопрос: еврейский народ должен заплатить нацистским преступникам за Холокост? Или логика сторонников Вучича действует только в одном направлении, на основе антисербских двойных стандартов?

Внесем ясность в ряд вопросов, которые усиленно замазываются нынешним президентом Сербии. Вучич особенно настаивает на том, что «Косово сдал Тадич». С экс-президентом Сербии Борисом Тадичем дела обстоят следующим образом: в период его президентства, действительно, почва для предательства была подготовлена полностью. Главная цель и условие Резолюции СБ ООН 1244 формулируется в виде присутствия международной администрации, управляющей краем, до момента конституционного определения статуса КиМ в составе Республики Сербии. Однако переговорный процесс между Белградом и Приштиной, ведущийся с перерывами, но весьма неуклонно, умело подменил ключевой тезис: вместо определения статуса албанского нацменьшинства, т. е. статуса края в составе Сербии, на повестке дня оказался вопрос о статусе Косово и Метохии в смысле обретения им государственных атрибутов вплоть до суверенности. «Достижениями» Тадича стало исключение вопроса о Косово и Метохии из компетенции ООН и передача его на уровень ЕС (чем тот воспользовался, применяя весь спектр давления на сербскую сторону, что открывает вопрос о смысле этого шага со стороны Белграда). Тадич согласился на введение в край миссии EULEX — грубейшее нарушение Резолюции 1244 и сербского законодательства. Тадич поставил вопрос перед Международным судом по поводу косовской независимости таким образом, что получил ответ, вполне соответствующий вопросу, — все юристы мира до сих ломают копья по поводу смысла рекомендации Международного суда.

Ds.org.rs Борис Тадич

Отметим главное, что суть ее заключается в том, что какая угодно группа может провозгласить что угодно — и это провозглашение само по себе не является нарушением международного права. Однако добавим, что никто не прекратил действие международных норм относительно территориальной целостности и суверенности государств, незаконности сецессии и права государства на восстановление и поддержание конституционно-правового порядка на своей территории. Переговорная группа Тадича во главе с Борко Стефановичем парафировала (поставила инициалы) соглашение о границе между Сербией и «Косово». Она передала в ведение Приштины документацию ЗАГС и кадастры, а также заключила соглашение о взаимном признании дипломов — оно было аннулировано, однако вновь вводится в действие по Вашингтонскому соглашению Вучич — Трамп от сентября 2020 г. Всё указанное утверждает один тезис: не Тадич лучше Вучича, а Вучич ещё хуже Тадича.

Соглашение о границе было введено в действие в декабре 2012 г. — после прихода к власти команды Вучича (весной 2012 г. на президентских выборах победил Томислав Николич, но теневой фигурой, которая буквально выехала на горбу Николича, был Александр Вучич — ставленник Микки Ракича, главы кабинета Бориса Тадича и главной американской креатуры в Сербии).

Kremlin.ru Томислав Николич

В апреле 2013 года Ивица Дачич и Александр Вучич подписали Брюссельское соглашение. Суть его заключается в том, что власть Сербии по собственной воле отказалась от полиции, суда и системы безопасности Республики Сербии на территории всего Косова и Метохии, включая населённый сербами север, передав эти функции в руки соответствующих приштинских органов. Полиция теперь действует одна — «косовская», сербские судьи принесли присягу сепаратистской власти, сербские спецслужбы на территории края просто перестали существовать. Север Косово до этого момента был абсолютно недоступен для сепаратистов. Во всём тексте соглашения нет ни единого упоминания Резолюции 1244 СБ ООН, Конституции и законов Республики Сербии, нет ни в каком виде упоминания о том, что Косово и Метохия являются составной частью Республики Сербии. Есть только упоминание «косовских законов», центральной властью именуется приштинская власть. Тем самым со стороны Сербии признается законность правового порядка, который функционирует в Косово. Несуществующая по косовскому законодательству Ассоциация сербских общин (есть ассоциация косовских общин) должна быть вписана в правовой порядок «Республики КосовЫ». Ничего худшего в истории «решения косовского вопроса», чем Брюссельское соглашение, Сербия не знает. Отметим еще одну деталь: одна из четырех общин с сербским большинством на севере края (община Лепосавич) была включена в состав автономного края только в 1961 г., там вообще границы никакой не было, она была проведена условно по границам общины — оказалось, что это неважно, Лепосавич «вваливают» в «Республику КосовУ», невзирая ни на что.

pictureskosovo.free.fr Церковь в Лепосавиче

В тени Брюссельского соглашения оказалась военно-разведывательная договорённость с США, заключенная также в апреле 2013 г., которая фактически ставит сербский аппарат безопасности под заокеанский контроль.

Вучич, не обладая никакими полномочиями, возобновляет переговорный процесс по линии Белград — Приштина. До сегодняшнего дня сепаратисты Приштины получили именно от Вучича, а не от Тадича, следующие элементы:

— важнейшие атрибуты государственности в виде границы и таможни;

— с ноября 2013 г. выборы в Косово и Метохии проводятся исключительно по законам «Республики КосовЫ»;

— Приштина получила собственный международный телефонный код +383;

— к сепаратистам перешёл главный в крае горно-металлургический комбинат «Трепча» (весна 2019 г., это было бы невозможно без предварительного допуска Приштины на север края);

— в конце 2020 г. «КосовА» обрела собственную энергосистему и, соответственно, энергетическую независимость;

— право албанцев въезжать в Сербию только по личным картам (конец 2020 г.);

— Белград оказывает давление на сербов, требуя от них получать паспорта и автомобильные номера «Республики КосовЫ»;

— Вучич развивает инициативу «мини-Шенген» — проект, открыто связанный со строительством Великой Албании, т. к. автомагистрали Белград — Приштина — Драч с 2015 г. присвоен статус наивысшего национального приоритета (это логистический путь для переброски самого сильного южного крыла НАТО с Адриатики вглубь континента);

— по Вашингтонскому соглашению Вучича с Трампом от сентября 2020 г. Белград взял на себя обязательство построить, помимо указанной автомобильной, еще и железнодорожную трассу до Адриатики (железная дорога Ниш — Приштина — Драч), что означает полный доступ НАТО (с альянсом Сербия именно со времени воцарения Вучича находится на высшей стадии сотрудничества ИПАП, в январе 2015-го были подписаны, а в июле 2015 г. ратифицированы технические протоколы к соглашению СОФА, которое полностью отдаёт страну в распоряжение НАТО) к глубинной территории Балкан, т. е. к вардарско-моравской долине, связующему звену Азии с Европой. Заключение Вашингтонского соглашения позволило албанскому премьер-министру Эди Раме утверждать, что оно позволит превратить порт Драч в косовский порт (!);

— по Вашингтонскому соглашению в руках Приштины оказалась последняя, ранее недоступная цель: озеро Газиводе и с ним вся энергосистема края;

— Белград создал свою альтернативную партию косовских сербов «Сербский список», которая стала фракцией «косовского парламента, в 2017 г. поддержавшей избрание Рамуша Харадиная премьером;

— в целом за время президентства Вучича «КосовА» формально создала свою армию.

Таким образом, при действующем президенте сепаратисты обрели ключевые атрибуты государственности — территорию, границы, армию. Власть Александра Вучича за шесть лет ничего не предприняла для возвращения 250 тыс. изгнанных из КиМ сербов. И это при том, что огромная рождаемость в албанской среде в Косово — это миф. Албанцев в Космете не более 800 тысяч. Результаты выборов показывают, что в избирательных списках регистрируются албанцы из Албании и Македонии. Низкая явка албанцев на выборах в реальности означает, что в Косово их просто-напросто нет. В настоящее время сербов в КиМ — 130 тыс., и еще 250 тыс. изгнаны. Соответственно, всего 380 тыс. сербов, к которым следует прибавить горанцев, турок, хорватов и цыган. В совокупности неалбанского населения в КиМ будет насчитываться не менее 500 тыс.

Predsednik.rs Александр Вучич и Дональд Трамп

Ещё более неумолим тот факт, что албанская молодежь стремится уехать из Косово и никогда туда не возвращаться (хорошо там живется только верхушке бывшей Армии освобождения Косова). Молодые албанцы уезжают из КиМ в еще большем количестве, чем сербы из Сербии. У албанцев разрушается патриархальная семья и прежние ценности. Молодые албанки ныне больше ориентированы жизнь по европейскому образцу, рождаемость у них упала до уровня 2−3 детей, при этом рождаемость у сербов севера КиМ выше. Отметим и акты запугивания сербов Косово лишением поступающих из Белграда социальных выплат, льгот, пособий (установленных, кстати, не Вучичем), приведшие к тому, что косовские сербы стали бояться сербских властей больше Приштины.

Других противоположных конкретных и ощутимых результатов у группы Вучича нет. Поэтому ему жизненно важно надувать пропагандистский пузырь, чтобы градусом истерических алармистских выпадов замазать суть происходящих процессов. Сейчас в фокусе вновь «разграничение», однако север края, отданный самим Вучичем в руки главарей Армии освобождения Косово, никто обратно не отдаст. Последний бастион Сербии, оплот и спасение — только Резолюция СБ ООН №1244. Никто не обладает ни формальным, ни моральным правом оправдывать путь сербского президента Александра Вучича, подрывающего территориальную целостность и суверенитет собственной страны.