Андрей Леонидов
Последние публикации
По единой системе
Москва вслед за остальными регионами страны полномасштабно вступает в «мусорную» реформу — город начал выбирать регионального оператора по обращению с отходами. Департамент ЖКХ объявил соответствующий конкурс на официальном портале для размещения информации о проведении торгов. Компания, победившая...
12 апреля 2021
Суета вокруг приюта
Говорят, у основателя Москвы Юрия Долгорукого был ручной гепард. У нынешнего мэра столицы Сергея Собянина дома живет песик по кличке Джоуи. Тысячи простых горожан делят свои квартиры с не меньшим количеством простых собак и кошек. А тем четвероногим, кому хозяина не досталось, город построил приюты...
22 мая 2020
Московские приюты для животных справились с трудностями самоизоляции
Оказавшись на длительной самоизоляции, многие московские волонтеры по вполне понятным причинам забеспокоились об оставшихся без их внимания проектах. Особенно сильно переживают за своих подопечных те, кто помогал городским приютам для бездомных животных. Однако для таких волнений нет никакого...
15 апреля 2020