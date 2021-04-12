По единой системе
Москва вслед за остальными регионами страны полномасштабно вступает в «мусорную» реформу — город начал выбирать регионального оператора по обращению с отходами. Департамент ЖКХ объявил соответствующий конкурс на официальном портале для размещения информации о проведении торгов.
Компания, победившая в отборе, вместе с правом заключения соглашения об организации деятельности по обращению с отходами на территории всего столичного мегаполиса получит статус регионального оператора на восемь лет. Как скажется такое нововведение на тарифах, и не приведет ли оно к их необоснованному росту?
По законодательству городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю — полагалась отсрочка в переходе на новую систему лишь до 1 января 2022 года. Поэтому, чтобы уложиться в такие сроки, город должен выбрать оператора уже в 2021 году. В департаменте ЖКХ Москвы решили не откладывать отбор на конец года, а начали его уже сейчас, чтобы конкурс прошел без каких-либо рисков. Поданные на отбор заявки вскроют 30 апреля.
Появление единого оператора не оставит без работы компании, которые уже занимаются вывозом и переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО) в Москве. Однако региональный оператор установит единые для всего города правила обращения с отходами, и именно он будет контролировать их выполнение.
Обычно подобные изменения нередко несут за собой повышение тарифов для населения. Стоит ли горожанам опасаться роста цифр в платежках? Зона деятельности оператора в столице будет только одна — вся территория Москвы, поэтому разных тарифов и платежей по округам не будет, все станут платить одинаково. Исходя из конкурсной документации, предельная выручка на 2022 год зафиксирована на уровне 27 млрд рублей. В Москве сейчас образуется около восьми млн тонн ТКО в год, и из них 2,5 млн разыграны в рамках долгосрочных госконтрактов, и по подсчетам экспертов, тариф на одну тонну не должен превысить пяти тысяч рублей.
Также обеспечением заявки на конкурс стала сумма в три млрд рублей, что практически исключило из числа соискателей множество мелких и средних компаний отрасли. Насколько это правильно? По мнению экспертов, такой шаг позволит выбрать регионального оператора только из крупнейших в стране компаний, активно работающих в сфере управления ТКО и имеющих необходимые для работы в Москве опыт и ресурсы.
«Регоператор выбирается из числа самых серьезных компаний, которые уже производили такие работы, — объясняет Станислав Дуброва. — В ее владении скорее всего находятся полигоны ТКО, сортировочные цехи, автопарк техники и так далее. Это не какой-то новичок, а компания, которая ранее этим занималась и уже хорошо известна до объявления конкурса. Процедура проводится в обычной ритмике субъекта, который ее вывешивает. Регоператором, как правило, становится самый крупный игрок по активам, по транспорту, который есть в регионе на сегодняшний день».
С необходимостью выбора на роль регионального оператора крупной компании с именем согласны и другие эксперты.
По ее словам, подобные контракты не могут быть дешевыми, так как компании содержат парк машин, штат водителей, строят сортировочные заводы, а это — огромные вложения.
Эксперты убеждены, что система обращения с мусором с выбором единого оператора для города близка к оптимальной и ее следует структурировать и развивать дальше.
Действительно, в столице уже больше года реализуется программа по раздельному сбору мусора, стартовавшая 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы оборудовали более 22 тысяч контейнерных площадок, на которых появилось 60 тысяч брендированных контейнеров разных цветов. В синие москвичей призывают помещать пригодное для переработки сырье, а в серые — весь остальной мусор. Вывозят отходы разные мусоровозы с соответствующей цветовой индикацией. За год на переработку удалось отправить более 855 тысячи тонн вторсырья, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.
Институт региональных операторов по вывозу мусора появился в России в рамках реформы мусорной отрасли. Она также определила, что услуга по обращению с мусором будет вынесена отдельной строкой в платежной квитанции для граждан, чтобы сделать процесс прозрачным.