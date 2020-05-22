Говорят, у основателя Москвы Юрия Долгорукого был ручной гепард. У нынешнего мэра столицы Сергея Собянина дома живет песик по кличке Джоуи. Тысячи простых горожан делят свои квартиры с не меньшим количеством простых собак и кошек. А тем четвероногим, кому хозяина не досталось, город построил приюты с регулярным питанием и ветеринарной помощью. Неужели кому-то могла не понравиться такая идиллическая картина?

Mos.ru С улицы к ветеринару

Последние несколько месяцев вокруг муниципальных приютов для безнадзорных животных происходит какая-то странная возня. То в СМИ появятся сразу несколько статей о том, как приюты не уважают волонтеров и мучают животных. То в соцсетях эти самые волонтеры этих самых приютов напишут ужасов про буквально концлагерный режим для собак и кошек. То вдруг все, как по команде, начнут обсуждать планы тотального геноцида четвероногих в качестве профилактики коронавируса.

При внимательном изучении этих публикаций складывается впечатление, что все они являются этапами единого плана. Словно некий невидимый дрессировщик дает команду — и в информационное поле выплескивается очередная порция негатива про городские службы. Особенно слаженно работают так называемые оппозиционные СМИ. «Животные не понимают, почему к ним перестали приходить», — бьет по эмоциям горожан русскоязычное издание Meduza из Латвии. «Московским волонтерам запретили посещать приюты для животных», — ябедничает «Новая газета». «Часть неравнодушных жителей столицы все-таки пытается переломить сложившуюся ситуацию», — намекает портал Activatica.

В результате у поверхностного наблюдателя может (и даже, наверное, должно) сложиться впечатление, что столичные власти, закрывшись в приютах, тайком мучают животных, при этом жестоко издеваясь над добрыми волонтерами. А много ли надо измученным самоизоляцией горожанам, чтобы прийти в негодование?! Тем более что на острие информационного удара оказались любители собак и кошек — сообщество сплоченное, отличающееся активной жизненной позицией и спаянное общими интересами. Владельцев собак и кошек явно пытаются раскачать, готовят почву для дальнейших действий.

Mos.ru Для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула, за ними ежедневно наблюдают специалисты

Мы, к сожалению, не можем сказать, кто стоит за этой пиар-атакой. Возможно, любители вывести народ на площадь загодя готовятся к отмене режима повышенной готовности. Не исключено, что владельцы частных приютов решили «прессануть» муниципальных конкурентов, переманив к себе волонтеров и донатеров. Вероятно, прячущиеся пока в тени интересанты антиприютской кампании дадут о себе знать позже. Версий может быть много, но суть у них одна — самыми светлыми, самыми благородными чувствами горожан пытаются цинично воспользоваться в неких неафишируемых целях.

Единственное, в чем можно быть уверенным — это что сами кошки и собаки дирижеров информационных нападок на столичные приюты совершенно не заботят. Тысячи животных оказались заложниками то ли политической, то ли рыночной игры, и об этом стоит помнить, читая очередную статью о том, как плохо в Москве якобы заботятся о четвероногих питомцах.