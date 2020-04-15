Оказавшись на длительной самоизоляции, многие московские волонтеры по вполне понятным причинам забеспокоились об оставшихся без их внимания проектах. Особенно сильно переживают за своих подопечных те, кто помогал городским приютам для бездомных животных. Однако для таких волнений нет никакого повода — несколько волонтеров, на днях посетивших Кожуховский приют, подтверждают, что дела у тамошних кошек и собак действительно в полном порядке.

Инстаграм Кожуховского приюта Московские приюты для животных справились с трудностями самоизоляции

«Ровно две недели, как мы не видели наших хвостиков. Скучаем — сил нет, но ещё больше было переживаний, как они там без нас, всё ли нормально, здоровы ли, не упали ли духом… — рассказывают участники акции в своем инстаграм-блоге . — Сегодня мы как волонтёры получили подтверждение того, что в приюте всё штатно, несмотря на карантин. И это не просто чьи-то слова, ситуацию мы смогли оценить своими глазами».

Вопреки опасениям, усилившимся после некоторых публикаций в СМИ, никаких ужасов добровольные помощники в опекаемом учреждении не застали. Ни голодных или ослабевших животных, ни гор пушистых трупиков, — все эти «утки», похоже, кому-то было очень нужно распространить в информационном поле, хотя никого отношения к реальной картине они, разумеется, не имеют.

Что же происходит сегодня в приютах для животных на самом деле? Вот что рассказывают сами волонтеры. Кормом для животных приют обеспечен по меньшей мере на 19 дней, имеются в достаточном количестве также сено и опилки для гигиенических нужд. Главная проблема жильцов приюта — это потребность в общении с человеком, но тут уже ничего не поделаешь. Борьба с эпидемией коронавируса диктует свои правила, и пока врачи рекомендуют оставаться дома.

Посетившие Кожуховский приют добровольцы назвали фейком сообщения, что животные голодают без волонтерского пригляда. В одном из видеочатов показали пустые ведра из-под корма. Посетившие приют волонтеры поставили ведра с кормом в вольер к животным. Уже через 20 минут эти ведра были такими же пустыми, как на тревожном видео из интернета.

Остается напомнить, что переедание для домашних животных едва ли не более опасно, чем эпизодический легкий голод. Ветеринары однозначно советуют сокращать дозы питания, например, собакам до тех пор, пока в миске у вашего любимца не будет оставаться ничего. Так что не нужно беспокоиться за постояльцев городских приютов — их судьба в надежных руках ветеринаров и персонала, продолжающего, кстати, ходить на работу даже во время самоизоляции.