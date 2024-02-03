Андрей Добров
Журналист, публицист, телеведущий
Последние публикации
Какого мира хочет Залужный
Мы так много говорим про генерала Залужного, которого хочет уволить Зеленский. Мол, генерал обошёл его политически и может стать новым президентом. Но никто в реальности не знает, чего хочет сам Залужный. Он хочет остаться главнокомандующим? Или же хочет, чтобы его действительно уволили? Кто такой...
3 февраля 2024
Никогда не освобождайте болгар
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил о том, что нужно переписать учебники истории. Министр сказал: «Поколение за поколением мы учили, что Россия — наш друг и освободитель, и мы должны быть благодарны ей за то, что она сделала. Хотя в истории мы часто находились по разным сторонам конфликта...
15 января 2024
Сумерки Владислава Суркова
Люди плодят сказки. Но только уже под видом политологии. Сурков написал статью «Сумерки на хуторе». И вот ее начало: «О хуторянском менталитете малороссов сказано много справедливого и несправедливого как самими украинцами, так и теми, кто видит их со стороны. Вернее всех эту тему раскрыл, конечно...
30 ноября 2023