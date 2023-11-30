Люди плодят сказки. Но только уже под видом политологии. Сурков написал статью «Сумерки на хуторе». И вот ее начало: «О хуторянском менталитете малороссов сказано много справедливого и несправедливого как самими украинцами, так и теми, кто видит их со стороны. Вернее всех эту тему раскрыл, конечно, гениальный Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — настоящий учебник укрологии. Сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность — главные черты украинской души».

РИА Новости/Сергей Гунеев Владислав Сурков

И далее события развиваются именно от этого тезиса «сказочности» украинцев. Неудавшееся контрнаступление, желание «Минска-3» и так далее.

Понятно, что данная статья скорее политический ход человека, который только что написал другой материал — про неразрывность Севера, про связь России и Европы. А вот теперь выпустил материал про слабость Украины. Как написали в одном Telegram-канале, «одолжил райтера у Медведева».

Но понимаете, освобождение Русского мира на Украине, возрождение Малороссии приведёт к тому, что именно нам придется столкнуться с «магическим мышлением» населения. Если оно действительно существует. И Гоголь тут ни при чём. Гоголь был странный человек. Для него украинство, а вернее малороссийство было умилением детства, сладостным воспоминанием. Поэмой его «малой родины», с песнями, галушками и преданиями. И именно поэтому в литературный мир Петербурга он вошел с «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Проще говоря, со сказками. И там, конечно, были ведьмы. Там было много колдовства. А что, Гоголю было всего 22 года, ему нужна была книга яркая, запоминающаяся. Особенно, когда Петербург (в те годы) заинтересовался малороссийской литературой.

Ведьмы! Молодые, красивые и обаятельные. По духу это было как премьера «Игры престолов», где фантазия переплеталась с эротическими съёмками голых женщин. Но при этом Гоголь честно писал, что ведьма — это зло. И что народ боится её. И часто просто не верит ведьмам. Но Гоголь быстро взрослел как литератор. Он выпустил вторую книгу таких же «сказок», а потом начал встраивать историю Малороссии в историю Великой Руси. Малая Россия — это не потому, что маленькая. А потому, что территория современной Украины была той самой «малой», небольшой частью Руси, из которой появилась Россия Великая. Была русским семенем. Вот истинное значение слова, которое сейчас вообще забыто. И именно «Тарас Бульба» явился вершиной малороссийской темы у Гоголя. Вспомните эту книгу. Много ли там сказочности и магического мышления? Зачем нас отсылать к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», написанной в том числе по рассказам матери (Гоголь, будучи в Петербурге, писал матери, чтобы она в точности описала ему одежду, верования и привычки украинцев)? Почему тогда всё же не кровь, веру, страдания и жестокость «Тараса Бульбы»? Где же там магия?

Увы, мы совсем не знаем историю этого края России. И не понимаем, что война и мир требовали от жителей разного поведения и разных убеждений. Война отрезвляла украинца, делала его жёстким и даже жестоким. А мир, который приносила Россия, успокаивал. И, отложив саблю, украинец (или малоросс) становился мечтателем и грезил о чём-то далеком, духовном. Нынешняя Украина — это Украина русская, она всё ещё не отошла от мира, от наших магических мечтаний (у нас тоже народ мечтательный — достаточно посмотреть на рост продаж карт Таро). Но вот те киевские упыри, которые вложили ей (в который уже раз за историю) кровавую саблю, снова стараются создать немилосердного воина, далекого от магических мечтаний. Да, мы считаем, что их цель — ослабить Россию, выйти к каким-то границам, вернуть себе Крым — это несостоятельная мечта. Но вот рвать за неё они будут кого угодно.

Сергей Беляков в своей книге «Тень Мазепы» приводит совсем другое мнение об украинцах (в отличие от Суркова). Тогдашние русские путешественники в начале 19-го века писали: украинцы угрюмы, неразговорчивы, самоуверенны. Но хотя бы все отмечали, что они честны и воровство здесь в омерзении. Когда же началось нынешнее украинское воровство, вся эта тотальная коррупция?

Гоголь чётко дал понять, что разделяет историю Малороссии и Украины вообще на несколько этапов. Первое — это период борьбы против угнетателей. Поляков, татар. Это было время героев. Восстания сепаратистов, гетманщина (и даже нынешний «контрнаступ»), всё это было как бы возвращением к тому периоду, однако, лишенному нравственной основы, православной веры. И второй этап — мирная жизнь в составе России, когда не вера, а вещь, богатство и положение становились основой быта. Именно в этом разница между «Тарасом Бульбой» и «Старосветскими помещиками».

Изучая историю Украины, мы хорошо видим, что Россия всегда уничтожала сепаратные заговоры и восстания. И всегда приносила украинцам мир. Всегда. Так будет и в этот раз. Потому что другой Украины не было и нет. Россия всегда встраивала украинцев в свою систему, давала чины, назначала на высокие посты, поощряла литературу и науку. Строила заводы и фабрики. Мифическая «самостийная» Украина, когда ей вдруг удавалось захватить власть, не строила ничего. Или отдавала всё на откуп другим народам.

Именно изучение истории Украины даёт нам четко понять, что будет в ближайшее время. Именно поэтому же историю Украины в нынешних украинских школах извратили. И нынешние молодые люди не понимают, против кого и против чего они сейчас воюют. Но, не зная истории, считая, что украинцы — это просто малограмотные люди, которые поклоняются чудесам, мы не сможет вернуть то прошлое, которое нас объединяло. Мы сможем провести денацификацию, загнав национализм в скрытые уголки жителей. Но вот становление новой Малороссии будет трудным.