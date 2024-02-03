Мы так много говорим про генерала Залужного, которого хочет уволить Зеленский. Мол, генерал обошёл его политически и может стать новым президентом. Но никто в реальности не знает, чего хочет сам Залужный. Он хочет остаться главнокомандующим? Или же хочет, чтобы его действительно уволили? Кто такой Залужный?

Иван Шилов ИА REGNUM

Сын советского офицера. Пошёл по военному делу. 22 мая началось АТО. Украинские войска были брошены на Донбасс. Залужный в июле становится заместителем командующего сектором «С». Назначение произошло при Порошенко.

И тут первый прокол. В августе случились бои за Иловайск. Киевские войска окружены и разбиты. В сентябре были подписаны Минские соглашения1.2015-й, украинские войска потеряли аэропорт в Донецке. Потом окружение в Дебальцево. После этого Порошенко подписал Минский протокол 2.

Январь 2017-го, новые военные действия. Залужный получает звание генерал-майора. Становится первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад». Потом, в 19-м он — командующий войсками оперативного командования «Север». То есть отвечал, например, за отражение наступления не только из России, но и Белоруссии. Как мы помним, ещё в самом начале военной операции военнослужащие ВСУ на данном участке бежали оттуда.

27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. И уже в октябре Вооруженные силы Украины начали наступление в Донбассе. А когда началась военная операция, он пытался руководить всем фронтом. Но даже не самая большая армия России быстро заняла огромные территории. Наши были отведены только в момент подписания Стамбульских соглашений. То есть никаких военных действий в Киевской области не было. Да и из Харькова и Херсона наши отошли сами.

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Проблему в командовании украинской армии описал в своем блоге военный медик Глеб Битюков:

«В украинской армии достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотный, пьёт не больше других и моется хоть иногда».

А ещё: «Лучших, мотивированных людей больше нет. Они либо погибли, либо тем или иным способом ушли из армии».

И ещё: «Сколько котлов устроила украинская армия за 10 лет войны? А сколько людей получили офицерские и вдобавок генеральские звания?»

Действительно, смотрите, пока шла война с восставшими в Донбассе и Луганске, Залужный карьерно просто расцветал. Но в момент сражения с русскими войсками всё, на что он мог надеяться, это постоянные мобилизации и поставки западного оружия. И всё равно он начал проигрывать. Несмотря даже на то, что учился он именно на русской военной мысли.

Сентябрь 2022 года. Залужный в интервью «Тайм» сказал, что «вырос на российской военной доктрине» и хранит в кабинете собрание сочинений главы российского Генштаба Герасимова.

«Я читал всё, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны», — добавил Залужный. Вероятно, он посчитал, что сильно ошибся в своем кумире. Но Герасимов ещё не стал тогда руководителем войск в СВО. Он стал им в январе 2023-го. И через несколько месяцев, в мае 2023-го во время беседы с репортёром Залужный неожиданно заявил, что считает российского генерала и главу Генерального штаба армии России Валерия Герасимова «непредсказуемым и сильным врагом», снова признавшись, что читает трактаты по военной тактике своего коллеги и посетовав на то, что он не публикует новых книг: «Он сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать — ради победы».

Но летнее контрнаступление выдохлось, победы не наступило. Залужный в интервью журналу Economist сказал, что Киев выдохся. Что нет снарядов, а Запад не хочет их поставлять. В декабре 2023-го СМИ написали, что американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на вашингтонского чиновника заявил, что Герасимов и Залужный ведут переговоры. Причем Залужный не ставит в известность Зеленского. Речь якобы шла о мирном договоре с Украиной, где занятые нами регионы остаются у России. Залужный требовал согласия для Украины войти в НАТО, хотя и без размещения войск и вооружений.

В реальности Херш написал немного по-другому.

Залужный вёл переговоры с американскими и другими западными чиновниками. Но именно о том, как закончить войну и подписать перемирие.

И это точно не было секретом для Зеленского. В прошлом году якобы директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретную поездку в Киев и лично предупреждал Зеленского, что Штаты знают о его коррумпированности. Знают то, что Зеленский берёт огромные суммы из западных денег.

Как мы видим, проигранные битвы не меняют ничего в карьере киевских начальников. А вот переговоры за спиной киевского президента… Да ещё с теми чиновниками, с которым, как думал Зеленский, он на короткой ноге…

И вот что интересно, если посмотреть на западные СМИ, то видно, как они фактически держат Залужного как главного спикера. После статьи в Economist СМИ тут же начали писать о том, что контрнаступление провалилось. Потом стали писать про то, что России надо договориться о перемирии по линии фронта. А информация об отставке Залужного привела в Киев Викторию Нуланд. То есть для США и их союзников Залужный — главный информатор и главное действующее лицо.

Не Зеленский.

По идее, отставка Залужного лишает Украину какой-то военной составляющей. И даже Буданов, которого собирались поставить главнокомандующим, не вдохновляет. Он уже заявил, что весной Киев начнёт новое наступление после того, как российские войска закончат своё зимнее, но, похоже, Запад это не вдохновляет.

Возможно, США хотят вообще убрать Зеленского и поставить на его место Залужного. Но хочет ли этого сам Залужный?

Мне кажется, что в реальности он хочет совсем другого. Он собирается продолжить службу в НАТО. Ему нужно, чтобы Зеленский его уволил. И потом проиграл. Тогда Залужный останется единственным военачальником, который в реальности воевал с русскими. И это может сработать для еврочиновников. Он станет ценнейшим военным советником. С хорошей зарплатой, домиком в Брюсселе и так далее.

Вполне возможно, что Залужный не хочет, чтобы Украина выиграла или проиграла войну. Он хочет мира для себя самого.