Андрей Дмитриев
Автор
Родился в 1979 году в Ленинграде.
Окончил РГПУ им. А. И. Герцена, специальность - история.
Публиковался во многих российских печатных и электронных СМИ: "Лимонка", "Новый Петербург", "Консерватор", "Завтра", АПН, "Версия" и других.
Основатель и редактор портала "АПН Северо-Запад" (<a href=http://apn-spb.ru target=_blank >apn-spb.ru</a>).
Автор книг "Ким Ир Сен" и "Эдуард Лимонов" в серии "Жизнь замечательных людей".
Руководитель петербургского отделения партии "Другая Россия".