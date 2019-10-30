Андрей Дмитриев

Автор

Родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил РГПУ им. А. И. Герцена, специальность - история. Публиковался во многих российских печатных и электронных СМИ: "Лимонка", "Новый Петербург", "Консерватор", "Завтра", АПН, "Версия" и других. Основатель и редактор портала "АПН Северо-Запад" (<a href=http://apn-spb.ru target=_blank >apn-spb.ru</a>). Автор книг "Ким Ир Сен" и "Эдуард Лимонов" в серии "Жизнь замечательных людей". Руководитель петербургского отделения партии "Другая Россия".