В конце минувшей недели президент России в ходе перестановок в МВД назначил нового главу миграционного ведомства — им стала генерал-майор Валентина Казакова. Широкой общественности генерал не слишком известна, однако в последнее время принимаются меры к исправлению ситуации.

Жертва бандеровских убийц в Донбассе. Убийцам теперь новые жертвы Россия высылает сама

Так, недавно на сайте полиции появилась заметка под патетическим названием «МВД России помогает соединить влюбленные сердца». Речь в ней идет о том, как гражданин Кубы, студент Рафаэль Батиста Койясо встретился с россиянкой Светланой, они поженились, уехали на остров Свободы и родили там ребенка. Затем Светлана вернулась в Россию, а вот Рафаэля из страны долго не выпускали. Но вот он наконец приехал — и сперва получил вид на жительство, а 25 января сего года — и паспорт РФ прямо из рук генерала Казаковой.

Можно только порадоваться за воссоединившуюся счастливую пару, но одно обстоятельство мешает. А именно — история с русской девушкой из Житомира, участницей антибандеровских акций и волонтеркой Донбасса Ириной Воронцовой (о ней ИА REGNUM уже писало). Ирина с 2009 года живет в России, её супруг — Андрей Воронцов — гражданин РФ, воевавший добровольцем в ополчении Донбасса. И вот их семью с упорством, достойным лучшего применения, миграционное ведомство пытается разрушить, сперва лишив Ирину вида на жительство, а затем отказав во временном убежище. Она находится под угрозой депортации на Украину, где ей светит до 15 лет тюремного заключения.

Может быть, генерал Казакова найдет возможность поспособствовать сохранению русской семьи, доказавшей свой патриотизм на деле?

А пока отчаявшаяся найти справедливость молодая женщина обратилась напрямую к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство (такое право у него, согласно недавно принятым в законодательство изменениям, есть):

«Я занималась гуманитарной деятельностью в ДНР, за что была внесена в списки так называемого «Миротворца», где значусь пособником террористов. Т. е. выдворение меня на Украину — мой смертный приговор. Знаю, что в этом государстве, где господствует нынешний преступный режим, меня ждет длительное тюремное заключение или даже смерть»

Преувеличение, скажете?

Ничуть, если вспомнить судьбу запытанного до смерти в Львовской колонии под новый год добровольца ЛНР из Архангельской области, гражданина РФ Валерия Иванова. Спустя полтора месяца российская государственная машина всё же отреагировала на столь вопиющее изуверство: СК возбудил уголовное дело, а вопрос о гибели Иванова и ответственности украинской стороны подняли на переговорах в Минске. Но киевские власти упорно твердят: он сам упал с лестницы (при наличии следов пыток на теле, выданном родственникам). Это у нас с террориста Олега Сенцова ФСИН — под вселенский вой в его защиту западно-украинско-российско-свидомо-прогрессивной общественности — только пылинки не сдувала: и кормила с ложечки, и радовалась, что он «выбрал жизнь» после спектакля с длившейся несколько месяцев «голодовкой». А там всё проще. Пророссийскую активистку Марину Меньшикову, также выданную миграционным ведомством и судом на Украину, нашли повешенной в СИЗО Днепропетровска… Гляньте, хлопцы, «ватницу» москали выдали, а она на себя руки наложила! Вот радости-то! Иванова забили конвойные… Так их, сепаров!

Alldnr.ru Ветеран ополчения Донбасса

Другой ополченец — Филипп Венедиктов из Одессы, на выдаче которого наши органы настаивают по просьбе коллег из СБУ (!), тоже пишет президенту:

«Владимир Владимирович, я русский, и считаю Россию своей Родиной, хочу жить и работать в нашей стране, а если придется, готов отдать за Россию жизнь, что доказал, принимая участие в боях против фашистов на Донбассе. Прошу Вас как Президента посодействовать мне в получении документов и прекратить издевательства со стороны сотрудников УВМ ГУМВД по Челябинской области»

Обращения Воронцовой и Венедиктова поступили в администрацию президента. А оттуда их оперативно переслали… обратно в МВД. Может, надо разобраться, изучить внимательно эти просьбы — вопрос же действительно о жизни и смерти? Нет, чего морочиться, в полиции сами разберутся. И зачем в таком случае, спрашивается, были те поправки о возможности лично президенту давать гражданство?

Вот такой замкнутый круг полицейско-чиновничьего равнодушия и цинизма. Вертикаль российской власти и силовых структур иногда напоминает этакого безумного Кроноса, отдающего на пожирание киевской хунте сердца своих детей. Причем лучших детей. Хотелось бы ошибиться, конечно, но пока чуда на горизонте не просматривается.