Предвыборная кампания на Украине на фоне пятилетия «революции гидности» ожидаемо проходит на фоне взаимных обвинений и истерик насчет козней коварного Кремля. С другой стороны, в самом Кремле тоже традиционно выражают надежду на приход «вменяемых политиков, с которыми можно будет вести диалог». Кинем беглый взгляд на этих самых «вменяемых» и их предложения.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Главной «рукой Москвы» на Украине считается лидер оппозиционной платформы «За жизнь» и бывший глава администрации Леонида Кучмы Виктор Медведчук. На днях в интервью телеканалу 112 он сообщил, как нужно решать проблему Донбасса: жителей амнистировать, а воевавших с оружием в руках ополченцев — судить и сажать. Какой замечательный миротворческий план! Особенно учитывая судьбы погибших в украинских тюрьмах ополченцев, вроде забитого охранниками зоны во Львове Валерия Иванова. Он, кстати, гражданин РФ — и возникает вопрос о судьбе российских добровольцев. Их, вероятно, выдадут новой дружественной власти? На этом фоне весьма трогательно выглядит забота о судьбе Медведчука, которого вроде бы хотят убить киевские власти, властей в Москве, Донецке и Луганске!

Кандидат в президенты от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития», бывший регионал Александр Вилкул хочет закончить войну за 100 дней, введя в Донбасс миротворцев из «дружественных стран и нейтральных государств (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия)». Особенно мощно в этом списке смотрится Швеция, которая, хоть и не входит в НАТО, но является одним из наиболее антироссийски настроенных государств Европы. Ну и Азербайджан — тоже неплохо, можно добавить еще миротворцев из Армении, чтобы они начали там выяснять отношения друг с другом…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

А кандидат от партии «Наши», тоже бывший регионал Евгений Мураев хвалит экс-президента Виктора Януковича за то, что тот «внес самый большой вклад в евроинтеграцию», в отличие от провалившего её Петра Порошенко. И ведь действительно внёс, не поспоришь! В 2013 году то самое правительство Януковича-Азарова потратило немало сил и средств, чтобы внушить всей стране необходимость подписания соглашения с ЕС. А одного из наиболее ярких его противников — депутата Верховной рады, одессита Игоря Маркова — даже бросили за решетку. Когда президент отыграл назад в последний момент, это и стало во многом причиной майдана.

Наконец, подал голос и сам Янукович. Опубликовавший в «Фейсбуке» пресс-секретаря сына (!) письмо, в котором оправдал свое бегство тем, что оно «предотвратило более масштабный конфликт в центре Европы». Что, интересно, имеется в виду? Столкновение армий России и Запада в битве за Киев? Маловероятно. С другой стороны, война в Донбассе, которая унесла и продолжает уносить немало жизней, выходит, недостаточно масштабный конфликт? Трусость есть трусость, и у Януковича как у законного президента была масса вариантов действий — от физического подавления беспорядков до того, чтобы перебраться в Харьков, объявив себя лидером объединенного юго-востока. И тогда необходимый раздел Украины был бы осуществлен… Нет, сбежал в Россию. И заметьте — насколько тщательно он избегает упоминания слова «русский»: везде «народ Украины», «народ Донбасса». А русских никаких нет!

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

О чем нам говорят вышеизложенные факты? Да о том, что можно спокойно забыть про президентские выборы и понять, что в украинском политикуме нынче Москве ловить нечего. А бывшие регионалы, будь то оставшиеся на Украине или сбежавшие в РФ, публика крайне гнилая и ненадежная. Недаром и раньше тот же «Оппозиционный блок» прямо называл Россию оккупантом и агрессором.

Альтернативой является постепенная методичная работа, подобная той, что СССР и, скажем, Куба проводили в 1960—1980-е годы против провашингтонских режимов стран Центральной и Латинской Америки, агитируя населения, создавая полуподпольные структуры и центры сопротивления. В общем, то, что называлось «экспорт революции» с её последующей прямой поддержкой. Кстати сказать, аналогии между тамошними государствами, объединенными общей ментальностью, религией и языком, и Русским миром прослеживаются самые прямые. Но есть ли понимание этого у тех, кто принимает решения в Государстве Российском, — большой вопрос…