ИА REGNUM не раз писало о ситуации с волонтером Донецкой народной республики Ириной Воронцовой, которую петербургская миграционная служба под руководством полковника Владимира Минченко с упорством, достойным лучшего применения, хочет выдворить на Украину, где ей грозит до 15 лет лишения свободы за «пособничество терроризму». Дело это важно не только для судьбы самой Воронцовой, но и для многих граждан Украины — ополченцев и волонтеров народных республик, пророссийских активистов, пытающихся найти убежище в РФ и оказывающихся под угрозой выдачи киевскому режиму. Ведь только незначительная часть таких историй попадает в поле зрения СМИ, многих выдают по-тихому, а потом становится известно, что человек уже сидит в тюрьме.

Андрей Дмитриев Ирина Воронцова

А в деле Воронцовой, похоже, наступает решающий момент. 3 апреля состоится заседание Смольнинского районного суда Петербурга (судья Елена Осипова), где будет рассматриваться жалоба Ирины на отказ во временном убежище. Интересна реакция миграционных чиновников: поперек всех законов от неё потребовали убраться из России не позднее 4 апреля. В противном случае ей светит участь журналистки Елены Бойко, как известно, выданной прямо на границе в руки украинских спецслужб. Таким образом нарушается право на участие в судебном разбирательстве, ведь решения Фемиды еще нет, и, кроме того, оно может быть обжаловано, то есть до его вступления в законную силу Воронцова имеет право находиться в России. Но нет, прямым текстом сказано: «выметайтесь». Откуда такая спешка? Может быть, есть желание сделать подарок президенту Петру Порошенко перед вторым туром президентских выборов? Пан Петро такую карту с удовольствием отыграет: «москали выдали ватницу, так будет с ними со всеми, перемога близка, поддержите меня!»

Случай с Еленой Бойко достаточно непростой. Журналистка активно поддерживала Евромайдан, потом поменяла взгляды, уехала в Россию и стала критиковать киевский режим на федеральных телеканалах. В СМИ высказывались подозрения, что она-де является двойным агентом (доказательств правда не было представлено). Но в случае Воронцовой в её пророссийских взглядах сомневаться не приходится — ещё в нулевые годы она организовывала в Житомире, Киеве и Харькове акции в защиту русского языка, на которые нападали бандеровцы, а потом саму Ирину таскали на допросы в СБУ.

Может, в миграционной службе и ФСБ недовольны ее членством в партии «Другая Россия»? Но при всех разногласиях с действующими властями нацболы — и Воронцова в частности — доказали на деле свой патриотизм в ходе войны в Донбассе. Казалось бы, это вполне достаточное основание для возможности оставаться в РФ.

И еще один важный вопрос возникает в связи с данным делом: а может ли вообще что-то сделать патриотическая общественность в подобных случаях? Запросы по поводу Ирины направили несколько депутатов Государственной Думы из разных фракций. О ее ситуации говорили с парламентской трибуны и по ТВ, писали многие СМИ и популярные блогеры. Митинги «Не выдавать своих» проходили в Москве, Петербурге и других городах. Тем не менее это нисколько не повлияло позицию миграционного ведомства.

…Если писать сценарий кинофильма по истории Воронцовой, то в развязке под песню Виктора Цоя («где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна?») должен появиться какой-нибудь боевой седовласый влиятельный генерал советской выучки, который стукнет кулаком по столу и скажет — «прекратите издеваться». И всё волшебным образом изменится. Найдется ли такой в жизни, или судьбы русских людей, которым не повезло родиться на Украине, теперь решают исключительно клерки в погонах, вроде полковника Минченко, мы скоро узнаем.