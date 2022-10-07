Анатолий Курилов
Автор
Обозреватель
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В Москве не прекращаются попытки погубить велотрассу в «Крылатских холмах»
Если на твое имущество положил глаз крупный олигарх, к тому же заручившийся поддержкой могущественной бюрократии, то отстоять правду и добиться справедливости порой бывает очень сложно. Даже если для сомнений в твоей правоте нет никаких оснований. В этом вновь убедились представители АО...
7 октября 2022
Поставит ли суд точку в споре о судьбе велотрассы в «Крылатских холмах»?
Московский арбитражный суд 7 октября 2022 года возобновит производство по делу № А40−69 361/18−60−497 и в очередной раз попытается решить судьбу уникального спортивного объекта — кольцевой велотрассы, расположенной на территории парка «Крылатские холмы». Истцы, в лице которых выступают...
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Земли уникального парка Москвы погибают из-за произвола олигархов?
В Москве 19 мая прошло заседание Первого апелляционного суда общей юрисдикции, который рассмотрел исковое заявление о признании недействующим пункта 1, приложения 1 и 2 Постановления правительства Москвы от 3 марта 2015 года №98-ПП «Об изменении границ особо охраняемой территории...
20 мая 2022