Если на твое имущество положил глаз крупный олигарх, к тому же заручившийся поддержкой могущественной бюрократии, то отстоять правду и добиться справедливости порой бывает очень сложно. Даже если для сомнений в твоей правоте нет никаких оснований. В этом вновь убедились представители АО «Спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк», которым пришлось в очередной раз сойтись в судебном споре с правительством российской столицы и департаментом городского имущества города Москвы.

Черкасский Андрей ИА REGNUM «Крылатские холмы»

Произошло это, как передает корреспондент ИА REGNUM, 7 октября 2022 года в здании Арбитражного суда города Москвы. Истцы, в лице которых выступило правительство Москвы и названный выше департамент, продолжили настаивать на снятии уникального спортивного объекта — кольцевой велотрассы, расположенной на территории парка «Крылатские холмы», — с кадастрового учета, исключении из ЕГРН сведений об этом объекте и признании права собственности на этот объект отсутствующим. В лице ответчиков выступило АО «Спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк», адвокаты которого продолжают отражать судебные притязания московской мэрии на дорогой объект.

А последние прилагают для этого изрядные усилия. И не мудрено — земля, на которой расположена кольцевая велосипедная трасса, стоит баснословных денег, ради которых можно пренебречь и исторической ценностью спортивного объекта, и даже памятью о легендарной Олимпиаде 1980 года. Поэтому в ход идёт изощрённая казуистика: мол, и эта велодорога — всего лишь временное сооружение, и её приёмка в эксплуатацию не предусматривалась, и самой приёмки не было и так далее и тому подобное. Складывается впечатление, что ещё немного, и они отрицать начнут сам факт наличия велотрассы!

Для того, чтобы обосновать свою шаткую аргументацию, представители московских властей не чураются прибегать к помощи крайне сомнительных экспертов из связанной с Минюстом РФ организации. И это не просто слова. Как уже сообщалось, заместителя директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Геннадия Бочарова в своё время взяли под белы рученьки сотрудники ФСБ. Чиновника подозревают в получении взятки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Велодорожка на территории Крылатских холмов

Естественно, что в такой ситуации у ответчиков не осталось иного варианта, кроме как потребовать пригласить «специалистов», к мнению которых апеллируют истцы, непосредственно на самое судебное разбирательство. В конце концов, где, как не там, они могли бы обосновать свои так называемые «экспертные заключения». И если позиция такая очевидная, как пытаются представить истцы, то такую инициативу, казалось бы, можно только поддержать. Однако по неведомым нам причинам представители истцов 7 октября заявили о том, что возражают против такого предложения. Кто бы сомневался! Аналогичную реакцию вызвало и предложение ответчиков о назначении повторной экспертизы.

«Мотивы наших ходатайств дополнены рецензией, которую мы получили из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), — заявил представитель ответчиков, адвокат фирмы «Лидингс» Александр Попелюк. — Специалист, компетентный в вопросах автодорог, пришёл к выводам, исключающим возможность использования экспертизы, подготовленной специалистами при Минюсте РФ. Соответственно, критерии, которые позволяют считать необходимым назначение повторной экспертизы, нами соблюдены».

Кроме того, сторона ответчиков указала на то, что выводы «экспертов», на которые ссылаются московские власти, противоречат действительности и имеющимся в материалах дела документам. В частности, адвокат Попелюк констатировал, что руководитель экспертного учреждения ошибочно не разъяснил «экспертам» их права и обязанности, а порядок назначения экспертизы вообще является прерогативой суда и никак не определяет порядок действий экспертов. Иными словами, получилось так, что эксперты не несут ответственности за ошибочность и заведомую недостоверность их исследований и выводов. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе они в своей риторике могут чувствовать себя совершенно свободно.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах

«Эксперты утверждают, что кольцевая велотрасса не была введена в эксплуатацию, но заказчики строительства — ВЦСПС, Совмин СССР и Оргкомитет Олимпиады-80 — пишут, что была введена, — сказал юрист. — Эксперты утверждают, что кольцевая велотрасса не является капитальным объектом, в то время как управление Росреестра, ГБУ, МосгорБТИ и правовое управление омбудсмена по защите бизнеса при президенте РФ считают, что это капитальный объект. Эксперты утверждают, что кольцевая велотрасса не является спортивным объектом, но при этом истцы никак не комментируют факт наличия десятков договоров на аренду этого объекта для тренировок и соревнований по шоссейному велоспорту, а также регистрацию объекта в реестре Минспорта РФ и наличия сертификата спортивного объекта».

Не менее уничтожающей критике подверглись и доводы истцов о том, что велотрассу будто бы можно перенести в другое место.

Адвокат ответчиков в связи с этим сослался на специалиста в области дорожного строительства Виктора Талалая, который назвал ложным, голословным и абсурдным заявление экспертов о том, что материалы, из которых состоит велотрасса, могут использоваться повторно.

«Часть этих компонентов является неизвлекаемой, а часть может подлежать повторному использованию частично и только в нижних слоях дорожной одежды, — сказал Пепелюк. — Все верхние слои дороги — битумно-минеральная смесь и асфальтовое покрытие — не подлежат повторному использованию в прежнем качестве ни при каких методах переработки. Ни эксперты, ни истец не представили ни одного доказательства существования подобных методик и их применения на практике».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крылатские холмы

Всё это, как подчеркнул адвокат ответчиков, не позволяет им понимать ход проведения экспертизы и соглашаться с выводами.

«Поэтому мы просим суд вызвать экспертов на допрос для прояснения противоречий и неясностей. Эксперты смогут, во-первых, дать правильную подписку об ответственности, во-вторых, указать, где именно они взяли информацию по указанным выше недостоверным фактам», — сказал Попелюк.

Истцы выступили против данного ходатайства, и судья Дарья Федорова, к сожалению, согласилась с ними, хотя, насколько мы можем судить, веских и по-настоящему убедительных контраргументов со стороны истцов участникам процесса также услышать не удалось.

«Представители истцов так и не ответили, что же они арендовали, какое сооружение, в течение 20 лет для детских спортивных школ, для международных спортивных организаций, для проведения мероприятий по шоссейному велоспорту. Видимо, объект, которого не существует, — констатировал в связи с этим адвокат ответчиков. — Один из лозунгов нашей страны: «Все всё понимают». Данные исковые требования являются абсурдными и незаконными. Мы предполагаем, что оказывалось административное влияние и давление как на экспертов, так и на суд. Тем не менее мы просим суд проявить мужество и дальновидность и отказать истцам в их позорных исковых требованиях».

Дарья Антонова ИА REGNUM Велодорожка на территории Крылатских холмов

Увы, но этот призыв, должно быть, остался неуслышанным. Суд встал на строну истцов. Связано ли это с дефицитом мужества или дальновидности, сказать, разумеется, нельзя.

«Сегодня завершился четырёхлетний процесс, в ходе которого мы защищали право собственности на олимпийское сооружение, — так адвокат Александр Пепелюк прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM вердикт, вынесенный судом. — Конечно же, мы недовольны таким решением, и мы будем продолжать бороться. Наши интересы очевидным образом пострадали. Но текущее состояние российского законодательства не позволяет нам надеяться на то, что подобного рода объекты защищены от посягательств со стороны чиновников. И несмотря на то, что мы потерпели поражение, мы будем обжаловать сегодняшнее решение суда и надеемся на то, что вышестоящие суды нас услышат. Апелляция, кассация, Верховный суд — всё это будет».

Рассуждая о том, какие доводы приводили истцы в пользу их точки зрения, Попелюк еще раз подчеркнул, что кольцевую велотрассу нельзя считать обычным замощением — она обладает признаками спортивного сооружения. И в таком виде она была введена в эксплуатацию и эксплуатировалась во время Олимпиады-80.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Спортивные сооружения на «Крылатских холмах»

«Мы предоставили исчерпывающие доказательства того, что велодорога по-прежнему эксплуатируется и находится в надлежащем состоянии, — подчеркнул Попелюк. — Поэтому все доводы о том, что это просто некая насыпь, — это лишь спекуляции, которые не выдерживают критики».

Кроме того, он уточнил, что вынесенное 7 октября 2022 года решение суда вступит в силу после того, как состоится апелляционное обжалование и, соответственно, будет готово постановление апелляционного суда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, суды вокруг данной кольцевой велотрассы идут не один год. Всё началось в далеком 2003 году. Но даже поражение правительства Москвы, которое оно потерпело в 2004 году, не заставило столичных бюрократов отступить: в 2018 году оно подало в арбитраж новый иск, полностью тождественный иску, рассмотренному в 2004 году. По всей видимости, желание отсудить кусок чужой собственности, а также стремление удовлетворить земельный голод одного всем известного олигарха оказываются настолько сильными, что ради этого можно снова и снова обмишуливаться перед всем миром, уповая только на «объективность», «беспристрастность» и «скрупулёзность» московских судей.

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