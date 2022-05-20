В Москве 19 мая прошло заседание Первого апелляционного суда общей юрисдикции, который рассмотрел исковое заявление о признании недействующим пункта 1, приложения 1 и 2 Постановления правительства Москвы от 3 марта 2015 года №98-ПП «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Первый апелляционный суд общей юрисдикции

В рамках судебного процесса административные истцы — Владислава Горшкова, Алена Дмитриева, Галина Морозова, Александр Наумов и Наталья Сократова — напомнили российской Фемиде о том, что они проживают в Москве и пользуются природной территорией «Природно-исторический парк «Москворецкий», из состава которой решением столичных властей был исключен земельный участок площадью больше 8 тыс. квадратных метров. Москвичи полагают, что случившееся было сделано с нарушением российского законодательства. Однако их прежние попытки найти справедливость в Московском городском суде не принесли результата — 25 января 2022 года он отказался встать на сторону горожан и не удовлетворил их требований.

Василий Иванов ИА REGNUM Административные истцы

Административным истцам пришлось продолжить свою борьбу. Они вместе с Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «ПринципЪ» обратились с апелляционной жалобой на решение столичного городского суда. По их мнению, при принятии того решения, которое им приходится оспаривать, была нарушена процедура, установленная федеральным законодательством. Истцы убеждены: суд не исследовал порядок проведения государственной экологической экспертизы. В том числе это касается вопроса о том, выявлялось ли мнение местного населения и других заинтересованных лиц по проекту планируемого изменения границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий». Кроме того, они призвали суд не забывать, что исключение из особо охраняемой природной территории земельного участка площадью 8733 кв. м (с адресной привязкой: улица Крылатская, владение 13) приведет к тому, что данный участок будут использовать для развития транспортной инфраструктуры, а это крайне негативно скажется на качестве окружающей среды и приведет к нарушению прав административных истцов на благоприятную окружающую среду.

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

В рамках заседания Первого апелляционного суда общей юрисдикции одним из первых выступил административный истец Александр Наумов, который обратил внимание на то, что в ходе прежнего заседания были нарушены его права, так как суд не дал ему представить дополнительные доказательства по делу и не дал ему выступить. Кроме того, он заявил, что, по его мнению, Мосгорсуд не учел правовой неопределенности соответствующих постановлений правительства Москвы.

«Хочу сказать, что есть положение Земельного кодекса, которое гласит, что в пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих целевому назначению, не допускается. То есть в данном случае правительство Москвы пренебрегло этой нормой закона», — сказал Наумов.

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

В продолжение своего выступления он рассказал суду, что является гражданским активистом и часто бывает на той территории, судьбу которой в настоящее время решает российская судебная система.

«Я вижу обстановку. Правительство Москвы вводит нас в заблуждение, когда говорит о том, что тот участок, который был выведен, не соответствует природоохранным целям, — сказал Наумов. — Я был общественным инспектором и исследовал эту территорию. Там мной лично были зафиксированы в зимнее время следы зайцев, ласки. Недалеко от данной территории, буквально в 100 метрах, было обнаружено гнездовье ушастых сов. Это уже говорит об уникальности места. Но правительство Москвы не удосужилось выйти на местность и убедиться в том, что на этом участке растет около 100 деревьев!»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

По словам Наумова, Мосгорсуд, принимая свое прежнее решение, не исследовал все доказательства, представленные истцами, и поэтому это решение должно быть отменено.

«Суд должен более подробно разобраться и прийти к обоснованному заключению и внести больше правовой определенности», — призвал Наумов.

С ним согласилась и другой административный истец Наталья Сократова.

«Если там будет что-то построено, то животные (зайцы-русаки, ласки, большое количество птиц) не смогут попадать в парк «Крылатские холмы», — обратилась она к суду. — Это единственный миграционный путь. А в этом парке самая большая популяция зайка-русака в Москве. Я очень хорошо знаю, что рядом с Крылатской улицей есть огромное количество паркингов и гаражей. Открытых и закрытых. И еще один гараж в этом районе совершенно не нужен. Вся улица в гаражах!»

Эту точку зрения в своем выступлении развила представитель Натальи Сократовой — адвокат Вероника Величко. Она заявила о том, что речь идет об экологическом объекте, который отличается уникальным природным ландшафтом, содержащим невосполнимые пути миграции животных.

«Тотальное исключение этой территории из границ ООПТ приведет к катастрофическим и непоправимым экологическим последствиям, — сказала Величко. — Произошло исключение участка из природоохранной территории, участка, который находится в центре природоохранной территории, для того чтобы предоставить под активную коммерческую застройку. Это нарушает права жителей».

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Величко убеждена, что Мосгорсуд не исследовал обстоятельства дела полным образом, а законы, подлежащие применению, применил неверно.

«И соответственно истолковал те нормы, на которые ссылается, обосновывая свое решение, — сказала она. — Я хочу акцентировать внимание на то, что процедура, которой воспользовалось правительство Москвы, это процедура корректировки границ. Но на самом деле в данной ситуации это было невозможно. Потому что скорректировать границу можно только в том случае, если земельный участок возле этих границ. Если он имеет смежную с этой границей свою границу основание».

Кроме того, она констатировала, что земельный участок, вокруг которого разгорелся судебный спор, находится прямо в центре парка «Москворецкий», и Звенигородское шоссе, ради разгрузки которого якобы и затевалось исключение, находится более чем в 4 километрах от непосредственного местонахождения земельного участка.

«Мы также видим, что какие-либо транспортные магистрали находятся удаленно от данного земельного участка. К этому участку невозможно провести никакие транспортные пути и создать какой-либо транспортный узел. Это очевидно невозможно, если учитывать характеристики данного земельного участка. Тем более ошибочно мнение московских чиновников, которые пытаются убедить общественность в том, что данный земельный участок будто бы потерял свои природоохранные свойства. Данный участок густо зарос лесом, и кроме того, там имеет место активное биологическое разнообразие. В том числе краснокнижные животные, — сказала Величко. — Более того, данный участок никогда не планировался для создания транспортного узла. Нет никаких градостроительных свидетельств и никаких проектов планировки территории, которые бы говорили о том, что данный участок хоть когда-то мыслился как транспортный узел. Это невозможно! И мы видим, что происходит исключение территорий для каких-то коммерческих потребностей, и экологические права граждан, по всей видимости, мало кого интересуют. Кроме того, закон «Об охране окружающей среды» строго запрещает исключение какой-либо территории из ООПТ. О корректировке границ речи быть не может. И под видом корректировки границ был грубо нарушен № 7-ФЗ».

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

В связи с этим она напомнила, как объясняет случившееся суд первой инстанции.

«Он говорит, что площадь ООПТ была уменьшена, но ей добавили еще больше другой территории. Иными словами, в эту территорию была включена другая территория. Но это же уму непостижимо! Очевидно, что исполнительные органы формально включают какую-то территорию в состав парка, но исключают центральный элемент парка, который благодаря своему расположению является не транспортным узлом, а узлом миграции животных!» — подытожила Величко.

Не менее категоричен в своих суждениях был административный истец Алексей Гоголев.

«Я хотел бы обратить внимание на формальный подход Московского городского суда к оценке обстоятельств дела. Такой подход суд применил и при оценке доводов, изложенных стороной истцов. Суд не исследовал детально те обстоятельства, которые могли бы привести его к правильному выводу. Мы хотим, чтобы суд теперь учел существующие экологические доктрины, которые гласят, что единожды созданные участки особо охраняемых природных территорий не должны уменьшаться», — сказал Гоголев.

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Трунин, председатель Межрегиональной общественной организации «Принципъ»

В свою очередь еще один участник процесса — адвокат, председатель экологической организации «ПринципЪ» Дмитрий Трунин в своем выступлении высказался о возможных причинах того, почему земельные участки выводятся из ООПТ. Как полагает Трунин, причина происходящего — это деятельность структур, связанных с бизнесменом Романом Абрамовичем.

«Я полагаю, этот человек действует не в национальных интересах России. И уничтожает наши национальные богатства. Он уничтожает нашу историческую память. А ведь «Москворецкий» является природно-историческим парком», — сказал Трунин.

По его словам, судья Мосгорсуда, которая в прошлый раз приняла решение в пользу ответчиков, «скомкала процесс». Поэтому, как пояснил Трунин, хотелось бы разобраться в этом деле, так как у экологов и рядовых граждан «есть много вопросов к правительству Москвы», которые прежде им не удалось задать.

«Надо отменить решение Мосгорсуда, чтобы не нарушить права граждан», — призвал Трунин.

После суд предоставил возможность высказаться представителю общественной организации «ПринципЪ» Яне Зайцевой.

«На протяжении многих лет город Москва должен был защищать эту территорию, на которой находится данный земельный участок, от негативного антропогенного воздействия. 17 лет город Москва защищал от антропогенного воздействия! И вдруг конкретный участок, который находится в центре особо охраняемой природной территории, якобы теряет свое природоохранное значение, — сказала она. — Оказывается, что всё-таки на него откуда-то производилась антропогенная нагрузка, в силу чего этот участок вдруг потерял свое значение как территория ООПТ и может предназначаться только для нужд транспортной инфраструктуры! Однако власти Москвы должны были не изымать данный участок и не менять границы, а в первую очередь обратить внимание на то, что 17 лет этот участок защищали в составе ООПТ и так дозащищались, что он потерял природную ценность и его нужно вывести, заасфальтировать и построить нечто, что будет предназначено для транспортных нужд района. Получается явное противоречие».

Это, по словам Зайцевой, говорит об абсурдности ситуации.

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

А объяснением такого положения дел может быть обычная аффилированность московских судей с правительством Москвы. Такую версию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Московской городской думы, адвокат Евгений Ступин, комментируя данную непростую и противоречивую ситуацию.

Василий Иванов ИА REGNUM Депутат Московской городской думы Евгений Ступин

«Суть спора состоит в том, что правительство Москвы изъяло часть земли природно-исторического парка «Москворецкий» под коммерческую застройку. И это является незаконным. Это противоречит федеральному закону об охране окружающей среды, который в принципе запрещает изъятие заповедных земель, — убежден депутат. — И это противоречит федеральному закону об особо охраняемых природных территориях, которые предусматривают необходимость согласования и корректировки границ. Этого согласования нет. И, насколько я понимаю, в деле нет обоснования этого изъятия. И такая проблема системная и имеет место не только на западе Москвы. И к этой проблеме надо привлекать максимальное общественное внимание. Но поскольку прежде Московский городской суд принял решение не в пользу ответчиков, это дает повод предположить, что судьи действовали в интересах мэрии. Учитывая, что бывший председатель Мосгорсуда стала советникомСобянина, — это очевидная аффилированность»!

Василий Иванов ИА REGNUM Судебный процесс по делу «Об изменении границ особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»

Как показал ход дальнейшего судебного заседания, сомнения Ступина в том, что суд встанет на сторону истцов, были не напрасными. Несмотря на представленный ими массив доказательств и откровенно слабую позицию ответчиков, 19 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции решил оставить без изменений решение Московского городского суда, а жалобы истцов оставить без удовлетворения.

«Очевидно, что сегодня судьи встали на сторону правительства Москвы и на сторону олигарха Абрамовича, которому выгодно застраивание особо охраняемой крупной территории, — возмутился Ступин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM такое решение судей. — В этом смысле показательны были выступления тех истцов, которые заявили о том, что олигарх уничтожает природное и историческое достояние нашей страны, нашей столицы. Но, к очень большому сожалению, судебная власть этому потворствует».

С ним согласилась Яна Зайцева.

«Естественно, мы будем обжаловать такое решение, — сказала она корреспонденту ИА REGNUM. — Мы считаем, что оно противоречит практике, которая сложилась. К сожалению, Москва — это отдельно взятый регион, который живет не совсем по тем законам и правилам, которые распространяются на Российскую Федерацию».

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Напомним, что ранее ИА REGNUM подробно рассказывало о том, что происходит с участками, входящими в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) природно-исторического парка «Москворецкий», на которых бизнес-структурами Романа Абрамовича построены и строятся новые бизнес-центры.