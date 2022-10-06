Московский арбитражный суд 7 октября 2022 года возобновит производство по делу № А40−69 361/18−60−497 и в очередной раз попытается решить судьбу уникального спортивного объекта — кольцевой велотрассы, расположенной на территории парка «Крылатские холмы».

Екатерина Калаева ИА REGNUM Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах

Истцы, в лице которых выступают правительство Москвы и департамент городского имущества города Москвы, настаивают на признании права собственности на объект отсутствующим, снятии объекта с кадастрового учета и исключении из ЕГРН сведений об объекте. Ответчики — АО «Спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк» — категорически не согласны с такой позицией. Более того, они убеждены, что судебные процессы инициированы московскими властями из-за привлекательности земельного участка в Крылатском. Цена этой земли астрономическая, причём часть велодороги уже оказалась отдана под застройку компании «Вестерн-Эстейт», которая, по некоторым данным, принадлежит крупному российскому олигарху Роману Абрамовичу.

По загадочной причине московские власти не проявляют особого беспокойства тем, что велосипедная дорога представляет собой уникальный спортивный объект, аналогов которому не сыскать и во всем мире. Напомним, что её построили специально к Олимпиаде 1980 года. Казалось бы, одного этого было бы достаточно для того, чтобы умерить аппетиты московского правительства и оставить АО «Лата Трэк» в покое. Напрасные надежды.

Суды вокруг велодороги идут не первый год, а если точнее, с 2003 года. И даже поражение правительства Москвы, которое оно потерпело в 2004 году, не заставило столичных бюрократов отступить: в 2018 году оно подало в арбитраж новый иск, полностью тождественный иску, рассмотренному в 2004 году.

Стоит отметить, что экспертизу дела в своё время провели авторитетнейшие специалисты-правоведы из компании «ЮСТ». Однако их выводы ожидаемо не порадовали московское правительство, которое назначило повторную экспертизу экспертам Минюста РФ и… не замедлило оконфузиться. Публично и крайне неловко — заместитель директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Геннадий Бочаров оказался задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки. Как пишет «Ъ», «фигурант не отказывается от сотрудничества со следствием».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах

Комментируя эту ситуацию, представители ответчиков полагают, что Бочаров был причастен и к заведомо ложным выводам по описываемому здесь делу, в конце концов, он входил в соответствующую комиссию экспертов.

А уж к последним вопросов действительно немало! Особенно к их противоречивым выводам. То они говорят, что велодорога была временным сооружением на время проведения Олимпиады-80, то уверяют, что приёмка дороги в эксплуатацию не предусматривалась/не планировалась, то пытаются доказать, что приёмка дороги в эксплуатацию не была осуществлена по причине её неготовности к приёмке. Стоит ли говорить, что все эти утверждения опровергаются имеющимися в материалах дела и представленными экспертам документами Совмина СССР, Оргкомитета Олимпиады, протоколами заседаний и отчётами, заверенными синей печатью Госархива. В этих документах прямым текстом говорится, что велосипедная дорога строилась с учётом её ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Кроме того, есть совершенно точные подтверждения того, что объект был сдан в эксплуатацию.

И уж тем более просто смехотворным выглядит убогая попытка так называемых «экспертов» доказать, что кольцевая велотрасса не может считаться спортивным объектом и эксплуатироваться по назначению. Но разве там каждый год (sic!) не проводятся международные соревнования? Разве там не организован тренировочный процесс? И разве не там как минимум десять тысяч спортсменов доводят до совершенства своё атлетическое мастерство? Как объяснить эту странную экспертную слепоту? Наивностью? Невнимательностью? Мысли закрадываются очень нехорошие, особенно если принять во внимание коррективы, которые внесли в биографию Бочарова российские борцы с коррупцией.

А рядом со слепотой уютно соседствует и фантазёрство. Эксперты почему-то убеждены, что велотрассу можно перенести, не нанеся ей ущерба! Стоит ли говорить, что у компетентных специалистов по дорожному строительству такие прожекты вызывают оторопь.

Ну, а ответчики, в свою очередь, ходатайствуют о вызове этих потрясающих экспертов в суд, дабы узнать, из каких источников те почерпнули информацию, которую сами ответчики считают заведомо ложной.

Теперь 7 октября свое решение по сложившейся ситуации выскажет судья Дарья Фёдорова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM уже сообщало о заседании Первого апелляционного суда общей юрисдикции, прошедшем 19 мая 2022 года, в рамках которого разбирался спор об обоснованности тех претензий, которые московские чиновники выдвигали по поводу границ уникального природно-исторического парка «Москворецкий».

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